등 떠밀려 후다닥... 서울고등법원, 내란 전담재판부 운영 속도전

서울고등법원은 오는 22일 전체 판사회의를 열어 형사사건 재판부 숫자 확대를 논의하고, 통과되면 내란 사건 전담재판부를 지정하기로 했다.
어제(18일) 대법원 법원행정처가 내란·외환·반란죄 등 국가적 중요사건 전담재판부 설치 예규를 제정한 데에 따른 후속조치다. 더불어민주당이 23일 내란전담재판부 설치 특별법을 국회 본회의에 상정해 24일 처리하겠다고 예고한 가운데, 법원의 자구책이 어떠한 영향을 미칠지 주목된다.
서울고등법원은 19일 오전 발표한 보도자료에서 22일 전체 판사회의를 개최한다고 밝혔다.
"해당 회의에서 내년도 법관정기인사에 따른 사무분담 시 2개부 이상의 형사부 증부를 내용으로 하는 사무분담안이 제시될 예정. 전체판사회의에서 해당 안건이 수용될 경우, 서울고법은 2026년도 사무분담에서 총 16개의 형사재판부를 구성하되, 그중 2개 내지 3개의 형사항소부를 대상사건들을 전담하여 집중적으로 심리할 '전담재판부'로 지정할 계획. 구체적 증부 숫자 등은 사무분담위원회를 거쳐 정해질 예정."
내년 1월경 전담재판부 숫자 확정 → 1월 30일 법관 정기인사 직후 재판부 형태(대등재판부 숫자 등) 확정 → 2월 중순 형사부 근무 법관 확정 순으로 진행된다.
서울고등법원은 "전담재판부 구성 및 지정의 공정성 확보를 위해, ① 대상사건 배당에 앞서, 형사부 배치 대상 법관들로부터 제척 또는 회피 등의 사유에 해당하는 사정이 있는지를 파악하여 사무분담안 심의 시에 활용할 예정이고, ② 배당 제외 재판부를 제외한 나머지 재판부들을 대상으로 무작위 배당을 실시하여 전담재판부를 지정할 예정"이라고 설명했다.
또한 "대상사건의 충실하면서도 신속한 심리를 위하여 대상사건 이외에도 이와 쟁점이 동일하거나 사실관계가 중복되는 사건들(관련사건)을 관계 재판부 협의를 거쳐 전담재판부로 배당하여 신속하게 심리가 이루어질 수 있도록 조치할 예정"이라고 강조했다.
[관련 기사]
민주당 "내란전담재판부 2심부터... 사법부가 내부 추천·결정"
https://omn.kr/2gepn
다급한 법원 "지귀연 재판부에 법관 1명 추가"
https://omn.kr/2fd8n
법원 다급했나... 김건희 촬영 허가, 내란 항소심 집중심리 논의
https://omn.kr/2feuo
속도 붙는 '내란전담재판부법'... 법원 부랴부랴 자구책
https://omn.kr/2gfef