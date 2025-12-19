"내란전담재판부 수정법안, 국민 명령 거스르는 것"

큰사진보기 ▲천안아산 촛불행동은 19일 오전 11시 충남 천안시에 위치한 더불어민주당 충남도당 당사 앞에서 기자회견을 열고 “내란 전담 배판부 설치법 수정안을 철회할 것”을 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

천안아산 촛불행동은 19일 오전 11시 충남 천안시에 위치한 더불어민주당 충남도당 당사 앞에서 기자회견을 열고 "내란전담재판부 설치법 수정안을 철회할 것"을 촉구했다.앞서 더불어민주당은 지난 16일 국회 법사위를 통과한 내란전담재판부 설치법안을 수정해 다음 주 국회 본회의에서 통과시킬 예정이다.이런 가운데 천안아산촛불행동(아래 촛불행동)은 더불어민주당 충남도당에 전달한 서한문을 통해 "국민들의 분노가 끌어 오르고 있다"고 성토했다.촛불행동은 "수정된 내란전담재판부 설치법안은 내란전담재판부를 2심부터 설치하고 재판부 판사 추천 과정에서 법원 외부 인사를 전면 배제하기로 한 내용을 담고 있다"라고 비판했다.그러면서 "이재명 대통령 재판을 불법적으로 파기환송해 대선에 개입하고, 내란범들의 구속영장을 줄줄이 기각하며 내란에 동조한 조희대에게 내란전담재판부에 대한 전권을 준다는 것이 말이 되나"라고 반문했다.촛불행동은 "내란전담재판부 설치법 수정안은 내란단죄를 바라는 국민들의 내란청산 명령을 완전히 거스르는 것"이라고 비판했다.