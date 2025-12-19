조국 "나경원 천정궁 갔지? 한동훈 네 가족 맞지? 계속 물어야 한다"

큰사진보기 ▲왼쪽은 나경원 국민의힘 의원, 오른쪽은 한동훈 국민의힘 전 대표 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

조국 조국혁신당 대표가 19일 페이스북을 통해 국민의힘 나경원 의원과 한동훈 전 대표를 동시에 겨냥해 비판했습니다. 조 대표는 이들에게 "피고인이 아닌 정치인이 왜 국민의 질문에 답하지 않고 진술거부권을 행사하느냐"고 물었습니다.이는 최근 불거진 '통일교 국회 로비 의혹'과 '당원게시판 댓글 의혹' 등에 침묵하는 두 정치인을 겨냥한 메시지로 해석됩니다.조 대표는 "나경원과 한동훈, 둘 다 '친윤'이었다. 나경원은 윤석열의 '여동생'이었고, 한동훈은 윤석열의 '꼬붕'이었다. 두 사람은 국민의힘 대선 경선과 12.3 내란을 계기로 갈라섰다"며 "그런데 두 사람은 공통점이 있다. 법정에 선 피고인이 아닌 대중 정치인인데, 국민과 언론이 매우 궁금해하는 매우 간단한 것에 답하지 않거나 행하지 않는다"고 말했습니다.조 대표가 나경원 의원에게 천정궁에 갔느냐고 집요하게 묻는 데는 이유가 있습니다.경찰은 지난 15일부터 16일까지 통일교 본거지인 가평 천정궁과 서울본부를 압수수색해 '2019년 국회의원 후원명단'을 확보했습니다. <경향신문> 등의 보도를 종합하면, 통일교 측은 숙원사업인 '한·일 해저터널' 성사를 위해 국회 외교통일위원회와 한일의원연맹 소속 의원들을 상대로 집중적인 로비를 시도한 정황이 드러났습니다.실제로 명단에 오른 10명 중 5명이 외통위 관련자였습니다. 외통위원장을 맡았던 윤상현 의원, 강석호 전 의원, 심재권 전 의원 등이 포함된 가운데, 나경원 의원 역시 19대 국회에서 외통위원장을 지낸 핵심 인사입니다.조 대표는 "나경원은 '통일교 천정궁 갔느냐'는 질문에 '간 적 없다'라고 말하지 않고 '더 말씀 안 드린다 했죠'라고 답한다"고 지적했습니다. 나 의원은 지난 17일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 진행자가 통일교 관련 의혹과 관련해 '천정궁에 가기는 가셨냐'고 묻자 "제가 더는 말씀 안 드리겠다고 말씀드렸죠"라고 했습니다. 천정궁 방문 여부는 끝까지 답하지 않은 것입니다. 로비 의혹과 관련해 구체적인 문건이 드러나고 있는 상황에서, 나 의원의 애매모호한 답변은 의구심을 키울 수밖에 없습니다.한동훈 전 대표와의 충돌은 감정 싸움 양상으로 번졌습니다. 발단은 지난 17일 한 전 대표의 언론 인터뷰였습니다. 한 전 대표가 "문재인 정부가 처음엔 윤석열 총장을 버리지 않았다"는 취지로 언급하자, 조 대표는 페이스북에 "어디서 주워들은 이야기를 진짜처럼 말한다"며 "한동훈은 윤석열의 '꼬붕'이었음이 명백하다"고 강하게 비판했습니다.그러자 한 전 대표는 즉각 반격에 나섰습니다. 그는 "조국, 참 시끄럽다. 재판에서는 묵비권만 수백 번 쓴 사람이"라며 조 대표의 아픈 곳을 찔렀습니다. 이어 "사실이 아니라면 나를 고소하라"며 으름장을 놓았습니다.하지만 조 대표는 물러서지 않았습니다. 그는 한 전 대표가 검사 시절 피의자들에게는 엄격한 잣대를 들이대면서, 정작 본인의 의혹 앞에서는 입을 다무는 태도를 지적했습니다. 19일 조 대표는 한 전 대표를 향해 두 가지 질문을 던졌습니다. 하나는 '채널A 사건' 당시 풀리지 않은 휴대전화 비밀번호, 다른 하나는 '당원게시판 댓글 의혹'입니다.조 대표는 "한동훈은 채널A 사건의 비밀이 든 휴대전화에 20여 자리 비밀번호를 걸고 풀지 않는다"며 "반면 조국혁신당 박은정 의원은 검사 시절 감찰당할 때 비밀번호를 풀어 제출했다"고 비교했습니다.이어 당원게시판 댓글 의혹에 대해서도 "격렬한 논란이 일고 있음에도 '내 가족이 아니다'라고 답하지 못한다"고 비판했습니다. 한 전 대표는 국민의힘 당원 게시판에 전직 대통령 윤석열씨 부부를 비난하는 등의 글이 가족 명의로 작성됐다는 의혹을 받고 있습니다. 국민의힘 당무감사위는 글 작성자가 한 전 대표의 가족일 가능성을 내비친 중간 조사결과를 발표했는데, 한 전 대표는 글 작성 여부와 관련해 분명한 답을 내놓지 않고 있습니다.끝으로 조 대표는 "나경원에게 계속 물어야 한다. '천정궁 갔지?' 한동훈에게 계속 물어야 한다. '네 가족 맞지?'"라며 "활동하고 있는 현역 정치인에게는 진술거부권이 없다"고 했습니다.조 대표의 물음에 나 의원과 한 전 대표 두 사람이 답할지, 아니면 계속 침묵으로 일관할지 국민들이 지켜보고 있습니다.