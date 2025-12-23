외국인 합격자는 단 한 명, 드디어 '마스터'가 되다



그 동안 함께 해 주신 독자님들께 머리숙여 감사드린다. 할배의 호스 물벼락 걱정부터 색채 이론까지, 지루할 법도 한데 끝까지 읽어 주셨다. 장장 15회를 이어올 수 있었던 것은, 오로지 읽어 주시고 마음으로 응원해주신 독자님들의 덕분이라 생각한다. 진심이다.



처음 시작할 때는 이걸 도대체 누가 읽을까라는 생각도 했다. 주제가 행잉바스켓이라는 단어조차 생소한 분야이고, 더우기 한국과 동떨어진 일본에서 진행되는 일이라 반응을 기대할 수 없었다. 혹시라도 관심있는 분들이 계시다면, 부족한 경험이나마 나누고 싶었던 것이 연재를 시작할 때 솔직한 심정이었다. 그래서 관심있는 분들에게 참고가 될 수 있도록 더 자세히 기록하려 애는 썼다.



또 한 가지 욕심이 있었다면 나이 든 동년배들에게, 혹은 앞으로 나이가 들어서 뒤따라 올 후배들에게 어떤 시도를 보여주고 싶었다. 뭔가 자기 관심 분야를 찾아서 시도하다 보면 생각지도 않았던 새로운 길이 열릴 수도 있다는 걸 보여주고 싶었다. 설령 그런 게 없다 한들 어떤가. 그동안 내가 관심 분야에 몰입했던 즐거움은 오롯이 내 삶에 아로새겨질 흔적이 될 것이니, 그걸로도 충분하다.



매회마다 이렇게 많은 분들이 읽어주시리라 생각하지 못했다 고백하건데 이역만리에서 외로움을 견딜 수 있던 것도, 시험을 앞두고 분발할 수 있었던 것도, 그리하여 얻은 합격의 영광조차도 매회 읽어주시는 독자님들 덕분이었다. 와이파이를 찾아 페이지뷰 숫자를 확인하며 응원에 감격하고 힘을 냈다. '누군가 읽고 있구나'라는 감격만으로도 외로움이 사라졌다. 다시 한 번 머리숙여 감사드린다. 앞으로 한국에서 활동을 이어갈 행잉바스켓 시즌2에서 다시 뵐 것을 약속드린다.



평소 좋아하는 문구로 글을 마친다.



'태어났으므로 나는 이미 선택받은 존재다. 지금 살아 있다는 건 축복이며 기적이다.'



나이가 들수록 새롭게 다가오는 잠언이다.

