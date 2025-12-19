지방선거, 지역 소멸 위기 극복할 새 시대정신이 필요하다

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

지역의 일을 주민들의 힘을 모아 스스로 해결하는 지방자치제가 도입된지 어느덧 35년이 지났고, 지역을 앞장서 이끌고 갈 리더인 지방자치단체장을 유권자인 주민들의 손으로 직접 뽑은지도 30년이 됐다.한 세대가 훌쩍 뛰어넘는 세월이 흘렀지만 극히 일부를 제외한 대다수의 지방정부는 인구 소멸, 지역 경제 침체, 청년 유출, 노령화 등의 고통을 겪고있다. 하지만 여러 문제로 인해 아직 지방정부들이 실질적인 자치 역량을 제대로 발휘하지 못하고 있다.특히, 우리의 경우 중앙 의존적 재정 구조와 일부 단체장과 의원들의 중앙정치 종속 및 행정 무능, 차기 당선을 대비한 전시행정의 추진 등은 주민들의 삶을 피폐하게 만드는 근본적인 원인으로 작용하고 있다.이러한 현실을 올바로 알고 유권자들은 지연·혈연·학연 등 연고에 얽매였던 과거의 폐습을 끊어내야 한다. 다가오는 6월에 실시되는 지방선거에서는 심각한 지역의 위기를 돌파할 새로운 리더십을 선택하는 결정적인 분수령이 될 것이다. 특히, 고금리·고물가·저성장의 경제적 어려움과 인구 노령화, 지역 소멸이라는 복합적인 어려움을 극복하기 위해 우리는 지방선거를 관통할 새로운 시대정신을 모색해야 한다.선거가 반년을 앞둔 이 시점에서 세계경제질서의 변동 등 급변하는 국제 정세와 지난해 12·3 불법 비상계엄 이후 더욱 더 분열된 국론으로 인하여 혼돈의 국내 상황이 펼쳐지고 있는 어려움을 겪고있다. 이러한 시대 상황을 충분히 인식하고 어려움을 돌파해 새롭게 도약하기 위해서는 어떤 시대정신이 필요한지를 알아볼 필요가 있다.먼저, 지역의 특성을 살려 자치 역량을 극대화하는 실절적인 지방분권의 정착이 필요하다. 지방자치가 도입된지 30년이 넘었지만 여전히 중앙정부에 끌려다니고 있는 종속적인 관계를 탈피하지 못하고 있다. 지금과 같은 상황에서 벗어나지 못하면 실질적인 지방분권은 요원하다. 강력한 재정 분권 및 자주 재원 확충·중앙 권한의 획기적 지방 이양(기능 분권) 등 실질적인 지방분권을 위한 제도적 변화를 위한 노력이 필요하다.두 번째로, 정치개혁과 민주주의의 질을 높이는 노력이 필요하다. 중앙정치의 극심한 대립과 갈등으로 인하여 국론이 양분되어 정치에 대한 국민적 피로감이 높다. 이를 극복하기 위해서는 관용과 타협의 리더십이 발휘되는 정치 문화의 개선이 있어야 하고, 각 정당의 공천 제도가 투명하게 바뀌어야 하며, 범람하는가짜 뉴스 등 허위 정보로 인한 사회적 불안정 요인을 제거하여 민주주의 시스템 자체의 질을 높이려는 노력이 요구되고 있다.세 번째, 풀뿌리 민주주의의 내실화이다. 지방의회의 전문성 및 투명성을 강화하고, 중앙 정치의 하부 조직이 아닌 지역을 대변하는 대의기관으로서의 지방의회의 위상을 높여야 한다. 주민투표·주민소환·주민발의 등 풀뿌리 민주주의의 내실화를 위해 지방자치의 주체인 주민 참여 통로와 제도를 확대해야 한다. 지역 현안에 대한 토론과 숙의(熟議) 문화를 정착시켜 사회적 합의의 질을 높이고, 행정의 책임성을 확보해야 한다.네 번째, 정책 경쟁과 공약 실천이 필요하다. 선거에 출마한 후보자들은 당선만을 위해 법적·제도적 제약으로 실현이 불가능한 정책을 무분별하게 남발하지 말아야 한다. 유권자들은 무리한 요구로 부작용이 발생할 것을 알면서도 표를 얻기 위한 선심성 공약을 남발하는 후보자를 투표로 걸러내는 냉철한 판단이 필요하다.마지막으로, 세대 교체와 새로운 인물의 발굴이 필요하다. 시대의 변화에 빠르게 적응하고 대처할 수 있는 능력을 가진 청년 정치인의 발굴과 새로운 시대의 문제 해결을 위한 참신한 인물에 대한 기대와 요구가 커지고 있다. 이를 위해 정당의 공천방식 개선·사회단체의 신인 발굴을 위한 기회 마련·유권자들의 적극적인 투표 참여 등 노력이 있어야 한다. 또한, 정치적 기득권을 무너뜨려야만 전문성과 열정을 가진 참신한 새로운 인물이 지방의회에 진출하여 지역 발전을 이끌어낼 수 있을 것이다.다가오는 지방선거는 지역 소멸의 위기를 극복하기 위한 시대적 해법을 요구한다. 우리는 중앙으로부터 독립된 자치 역량(지방분권)을 확보하고, 검증된 정책과 공약(정책 경쟁)으로 평가받는 정치 문화를 정착시켜야 한다. 새로운 시대정신은 이러한 요구를 반영하여 지방자치의 실질적인 완성을 향해 나아가야 할 것이다.이승창/자유기고가