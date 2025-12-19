희소 해조류 다시 주목... 바이오 실질적 성과내야

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 독자 기고이며, 완도신문에도 실렸습니다.

완도의 바다는 오랜 세월 풍요의 상징이었습니다. 그러나 최근 바다는 더 이상 예전 같지 않습니다. 해수면 수온 변동과 계절 리듬의 붕괴로 해조류 생육환경이 불안정해지고 있으며, 올해 미역 엽체가 원인도 모른 채 대규모로 탈락한 사건은 기후변화의 위협이 해조류 산업의 핵심을 관통하고 있음을 상징적으로 보여줍니다.이제 우리는 경험과 감각에 의존해 온 기존의 양식 방식이 더 이상 안전하지 않다는 사실을 분명히 인식해야 합니다.이 변화는 일시적인 자연현상이 아니라, 해조류 산업의 기반 자체를 흔드는 중대한 신호입니다. 지금 필요한 것은 해조류 산업을 바라보는 관점의 전환입니다. 과거에는 어민의 경험이 중요했지만, 기후위기 시대에는 예측이 가능한 산업 구조 없이는 지속성을 담보하기 어렵습니다. 문제 발생 이후 대응하던 방식에서 벗어나, 발생 이전에 선제적으로 대응하는 AI 기반 예측 양식 체계로의 전환이 필요합니다.이는 단순한 기술 도입의 문제가 아니라, 기후위기 시대 완도 해조류 산업의 안정성과 지속 가능성을 확보하기 위한 새로운 생존 전략입니다.기후위기는 기존 품목의 생산을 위협하는 동시에, 고부가가치 품목 산업화라는 새로운 기회를 열고 있습니다. 뜸부기, 참몰 등 기능성은 뛰어나지만 안정적 생산이 어려워 산업화하지 못했던 희소 해조류가 다시 주목받는 이유도 여기에 있습니다. 이들 해조류는 식품을 넘어 화장품·의약 소재로 확장 가능한 미래 핵심 바이오 자원입니다.그러나 자연에만 의존해서는 이 잠재력을 산업화할 수 없습니다. 그래서 필요한 것이 기술 기반의 육상 양식 혁신입니다.과거 클로렐라 사례는 중요한 시사점을 줍니다. 기술 투자가 생산 안정성과 수율을 획기적으로 끌어올릴 수 있음을 입증한 사례입니다.완도에서 추진 중인 해조류 바이오 스마트팩토리와 기후변화대응센터는 이러한 기술 기반 육상 양식과 산업화를 위한 핵심 인프라입니다. 이 시설을 통해 육상양식 기술 확보, 배양환경 표준화, 기능성 분석·검증, 최종 제품화까지 이어지는 전주기 시스템을 구축해야 합니다.여기서 중요한 점은, 해조류 산업의 미래는 단기 사업이나 일회성 지원만으로는 준비할 수 없다는 사실입니다. 장기 연구의 축적, 기술 고도화, 데이터 축적이 병행될 때 산업의 기반은 비로소 단단해집니다.해남의 고구마 연구센터, 장흥의 버섯산업연구원처럼 지역 특성에 맞춘 연구기관이 지역 산업의 품종 개발과 소득화를 이끌어온 사례는 이미 증명되었습니다. 완도 역시 해양환경 연구, 양식기술 개발, 바이오소재 분석을 지속적으로 수행할 자체 연구 거점이 필요합니다.기후위기는 이미 현실입니다. 그러나 해조류 산업이 반드시 후퇴해야 한다는 의미는 아닙니다. 방식을 바꾼다면 오히려 더 넓은 미래 시장으로 나아갈 기회가 됩니다.AI 기반 예측 양식, 기술 기반 육상 생산, 자체 연구 기반 산업화. 이 세 가지 전략이 갖춰질 때 완도의 해조류 산업은 기후위기에 흔들리는 산업이 아니라 미래 해양바이오 산업을 선도하는 글로벌 산업으로 도약할 수 있을 것입니다.완도는 지금, 산업의 다음 단계로 나아가야 할 시점에 서 있습니다. 기후 변화가 거세질수록, 변화해야 할 이유는 더욱 분명해집니다. 지금, 그 혁신을 시작해야 합니다.