교토 지키는 신의 정체는 '신라명신'... 일본 고대사의 숨겨진 진실

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

794년, 일본 제50대 천황 간무(桓武天皇)는 나라(奈良)를 떠나 새로운 왕도로 헤이안쿄, 오늘날의 교토를 선택했다. 이후 교토는 메이지유신으로 도쿄로 천도되기 전까지 1천 년 이상 일본의 정치와 문화의 중심지로 기능했다. 일본역사에서 교토는 수도의 의미 이상이다. 이곳은 천황의 왕국이자 일본 정신문화의 핵심 공간이다.그런데 이 교토를 지키는 수호신의 정체를 들여다보면 뜻밖의 이름이 등장한다. 그것은 바로 신라명신(新羅明神)이다. 일본의 왕도와 천황을 수호하는 신이 신라의 이름을 달고 있다는 사실은 일본 고대사와 한반도 도래인의 관계를 다시 묻게 하는 계기를 마련하고 있다.이 질문의 실마리는 7세기 초 교토 일대를 기반으로 성장한 도래계 씨족, 하타(秦)씨에서 시작된다.7세기 초 고대 일본에는 교토 일대에서 막대한 부와 영향력을 행사한 하타씨 일족이 있었다. 정치의 전면에 나서지는 않았지만, 이들은 일본 사회의 기반을 바꾼 기술 집단이었다.하타 가와가쓰(秦河勝)는 하타씨 일족의 수장으로, 일본 불교 중흥의 상징적 인물인 쇼토쿠 태자와 깊은 관계를 맺었다. 그는 쇼토쿠 태자로부터 미륵보살반가상을 하사받아 일본 불교 사찰 중 하나인 고류지(廣隆寺)를 창건했다. 이는 불교 수용 초기 일본에서 도래계 씨족이 차지한 위상을 단적으로 보여주고 있다.하타씨의 진가는 토목과 관개 기술에서 특별하게 드러난다. 교토 인근에는 5세기 무렵 하타씨가 축조했다고 전해지는 제방 유적이 아직 남아 있다. 당시 일본의 기술력으로는 상상하기 어려운 대규모 토목사업이었다. 이들은 제방을 쌓고 수로를 연결해 황무지를 농경지로 바꾸었고, 이를 통해 교통과 생산 기반을 획기적으로 확장시켰다.학계에서는 이들의 관개계획과 토목 기술이 일본의 교통과 농업 발전 시기를 최소 100년 이상 앞당겼다고 평가한다. 오늘날 일본 최고급 비단으로 꼽히는 니시진오리(西陣織) 역시 그 기원이 하타씨에게서 시작되었다고 전해진다.하타씨의 출신을 둘러싼 논쟁은 오래되었다. 일본 고대 씨족 계보서인 <신찬성씨록(新撰姓氏録, 815년)>은 하타씨를 진시황의 3세손 효무왕의 후예라고 기록하고 있다. 또한 궁월군(弓月君)이라 불린 인물이 413년, 127개 현의 백성을 이끌고 일본으로 귀화했다고 서술하고 있다.그러나 이 기록을 그대로 받아들이는 학자는 많지 않다. '하타(秦)'라는 성씨가 중국 진(秦)과 같다는 점에서, 후대 편찬 과정에서 정치·문화적 권위를 부여하기 위해 부여되었을 가능성이 크다는 것이다.일본서기 응신 14년조에는 보다 현실적인 단서가 등장한다. 이 기록은 궁월군이 120개 현의 인부를 이끌고 백제로부터 귀화했다고 명시하고 있다. 하타씨는 진시황의 후예라기보다 백제계 도래인일 가능성이 훨씬 높다는 뜻이다.백제 망명객이 축조한 것으로 알려진 기쿠치성에서 하타씨 관련 목간이 출토되면서, 하타씨와 백제의 연결고리는 더욱 분명해졌다. 일본의 또 다른 성씨인 하타(波多)씨 역시 이 계통에서 파생된 것으로 추정되고 있다.흥미로운 점은 하타씨가 모시던 신이 시간이 흐르며 일본 국가 신앙의 중심으로 떠올랐다는 사실이다.오이타현 우사 지역에는 일본 하치만 신앙의 본궁인 우사 하치만 신궁이 있다. 이 지역은 5세기 중엽 한반도에서 건너온 사람들이 집단적으로 정착한 곳으로 알려져 있으며, 하타씨 계열 씨족들이 다수 거주했다. 그중 가라시마(辛島) 씨족은 자신들의 신을 상징하는 동경(銅鏡)과 이를 운반하는 신여(神輿)를 하치만 신궁에 봉헌했다.이 동경이 제작된 가와라 지역은 구리 산지로 유명한 곳이다. 학계는 이곳에서 활동한 제련 집단을 신라계 도래인으로 보고 있다. 우사 지역에는 8세기 초까지 신라인들이 지방의 유력 호족으로 자리 잡고 있었으나, 중앙 정치 무대에는 아직 진출하지 못한 상태였다.그 전환점이 바로 745년, 쇼무 천황이 발원한 도다이지 대불 건립이다.높이 16미터, 무게 425톤. 동양 최대 규모의 불상인 도다이지 대불은 일본 불교사의 상징이지만, 건립 과정은 순탄치 않았다. 막대한 비용과 기술적 난관으로 반대 여론도 거셌다.이때 결정적인 역할을 한 것이 우사 하치만에서 받은 신탁이었다. 하치만 신의 가호 아래 대불 조성이 가능하다는 신탁은 정치적 명분이 되었고, 결과적으로 대불은 완성된다.이 사건 이후 하치만 신앙은 단숨에 격상되는 전초를 마련했다. 지방 신앙이었던 하치만은 국가를 수호하는 신으로 자리매김했고, 이를 뒷받침한 집단이 바로 도래계 세력이었다.헤이안 시대 무사 미나모토 요시미츠는 '신라사부로(新羅三郎)'라는 이명을 가지고 있다. 그는 신라 혈통은 아니었지만, 성인식을 시가현 오쓰의 신라선신당(新羅善神堂)에서 치렀다는 이유로 이 이름을 얻었다.이 신라선신당에는 신라명신이 모셔져 있다. 신라명신은 9세기 승려 엔닌이 당나라에서 귀국하던 중 신라 남해안을 지나며 위기를 겪었을 때 도움을 준 신으로, 엔닌은 귀국 후 이 신을 일본에 모셨다.신라선신당은 미이데라(삼정사)의 말사로, 원진(圓珍)이 신라 도래인과의 인연을 바탕으로 창건했다. 일본 학계 일각에서는 신라명신을 일본 신인 스사노오나 이소타케루로 해석하려 하지만, 신사의 기원과 기록을 종합하면 신라와의 연관성을 부정하기 어렵다.일본 천태종의 개조 사이초 역시 신라 도래인의 도움을 받았다. 그는 803년 당나라로 향하기 전 가와라 지역에서 15개월간 체류하며 안전한 항해를 기원했고, 이곳에서 신라계 해상 네트워크를 접했다.당시 일본은 선박 기술이 미흡해 신라의 배를 본뜰 정도였다. 신라인들이 구축한 해양로를 통해 일본 승려들은 대륙으로 나갈 수 있었고, 이 네트워크를 통해 유입된 물품은 일본 귀족 사회에서 선망의 대상이 되었다. 이를 관리하기 위해 만들어진 목록이 바로 매신라물해(買新羅物解)다.사이초의 제자 엔닌은 이후 장보고가 세운 적산법화원에서 신라 불교와 신앙을 접했고, 귀국 후 신라명신을 불법의 수호신으로 모셨다. 이 신앙은 교토로 옮겨져 적산선원으로 이어진다.헤이안 후기, 무력을 기반으로 한 무사 계급이 성장하면서 신앙의 성격도 변했다. 가마쿠라 막부를 연 미나모토 요리토모는 신라사부로의 형 계통 후손으로 알려져 있으며, 가문의 수호신인 하치만 신을 국가의 신으로 끌어올렸다.이로써 하타씨의 신, 신라 도래인의 신앙은 일본 무사정권의 권력과 결합해 천황과 국가를 수호하는 신으로 자리 잡게 됐다. 교토의 수호신이 왜 신라명신인가에 대한 질문은 단순한 종교사의 문제가 아니다. 일본 고대 국가 형성의 이면에 도래인이 있었고, 그 중에서도 신라와 백제에서 건너온 사람들의 기술과 신앙, 해양력이 핵심적인 역할을 했다는 사실을 드러내고 있다.신라명신은 일본에 동화된 신이 아니라, 일본 문명의 밑바탕에 놓인 도래인의 기억인 것이다. 그리고 그 기억은 지금도 교토라는 왕도의 심장부를 지키고 있다.