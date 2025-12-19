'괴물' 쿠팡을 만든, 더 싸고 더 빠른 것에 대한 욕망

큰사진보기 ▲해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 17일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 김범석 쿠팡Inc 의장과 박대준·강한승 전 쿠팡 대표는 이날 청문회에 증인으로 채택됐으나 불출석했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 17일 서울 시내의 한 쿠팡 물류센터 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 송경용 시민기자의 SNS에도 실린 글입니다.

최근 벌어지고 있는 '쿠팡 사태'는 특정 기업의 관리 실패, 천박하고 사악한 기업가, 경영자의 문제로만 치부할 수 없는 문제다. 원인과 결과, 해법이 단순한 개별적 사건도 아니다.이는 오히려 인간을 도구이자 기계로 취급하는 노동 착취 구조, 그리고 그 구조 위에서 아무런 불편도 느끼지 않으려는 소비자의 습관이 맞물려 빚어낸 사회적 비극에 가깝다. 이 사태는 우리 사회가 무엇을 당연하게 여기며 살아왔는지, 그리고 그 '당연함'이 어떤 대가 위에 놓여 있었는지를 적나라하게 드러낸다.쿠팡의 개인정보 대규모 유출 사고에 전 국민적 관심이 쏠렸던 지난 11월 경기도 광주에 위치한 쿠팡 물류센터에서 일하던 50대 야간근무 노동자가 사망했다. 앞서 경기도 화성 쿠팡 물류센터에서 일하던 30대 남성이 사망한 지 닷새 만에 벌어진 일이다. 올해 쿠팡에서 일하다 사망한 노동자 숫자는 일용직과 계약직 택배 기사 등을 포함해 총 8명이다.오늘날 플랫폼 노동의 핵심 가치는 '속도'와 '효율'이다. 더 빠르게, 더 많이, 더 정확하게. 그러나 이 효율의 기준에는 인간의 몸과 삶이 고려되지 않는다. 물류센터와 배송 현장에서 노동자는 알고리즘이 설계한 시간표에 맞춰 움직이는 기계적 존재가 된다. 쉬는 시간은 계산에서 지워지고, 몸의 한계는 변수로 인정되지 않는다. 인간은 노동의 주체가 아니라 시스템의 부속품이 된다. 이는 단순한 과로의 문제가 아니라, 인간을 인간으로 보지 않는 구조적 폭력이다.이 비극을 더욱 깊게 만드는 것은, 이러한 착취 구조가 소비자의 '편리함'이라는 욕망에 의해 지속적으로 강화된다는 점이다. 우리는 오늘 주문하고 내일, 아니 몇 시간 뒤에 도착하는 상품을 당연하게 여긴다. 클릭 몇 번으로 모든 것이 해결되는 삶을 편리함이라 부르며, 그 과정에서 누군가 밤을 새우고, 몸을 혹사하고, 생명을 갉아먹고 있다는 사실을 의식적으로 외면한다. 편리함은 중립적인 기술의 결과가 아니라, 누군가의 희생을 전제로 한 사회적 선택이다.이 지점에서 쿠팡 사태의 비극성은 단순한 '가해자와 피해자'의 구도로 환원될 수 없다. 물론 기업의 책임은 명확하다. 이윤만을 최우선 가치로 삼고, 노동자를 비용과 숫자로만 관리한 경영 방식은 분명하고 철저하게 비판받아야 하고, 책임을 지도록 해야 한다. 그러나 동시에 우리는 질문해야 한다. 이런 시스템이 유지될 수 있었던 이유는 무엇인가. 그 답은 불편함을 감수하지 않으려는 소비자의 태도, 더 싸고 더 빠른 것을 요구해온 사회 전체의 욕망 속에 있다.이 비극의 핵심 모순은 여기에 있다. 인간다운 노동을 원하면서도, 인간을 소모시키는 소비 구조를 거부하지 않는다는 점이다. 우리는 노동자의 안전과 존엄을 말하면서도, 배송이 하루만 늦어져도 불만을 토로한다. 윤리적 소비를 지지한다고 말하면서도, 가격과 속도 앞에서는 쉽게 침묵한다. 이 모순은 개인의 위선이라기보다, 구조가 강요한 선택의 결과다. 그러나 그렇다고 해서 책임이 사라지는 것은 아니다.그렇다면 이 비극을 넘어설 수 있는 길은 무엇인가.플랫폼 기업의 노동 구조를 '혁신'이라는 이름으로 방치해서는 안 된다. 노동시간의 실질적 관리, 충분한 휴식권 보장, 안전 기준의 강화, 알고리즘 관리에 대한 사회적 통제가 필요하다. 노동자는 기술의 객체가 아니라 권리를 가진 시민이라는 점이 법과 정책 속에 분명히 새겨져야 한다.물류와 배송을 '저가 경쟁'의 영역에만 맡길 것이 아니라, 필수 사회 인프라로 인식할 필요가 있다. 생명을 위협하는 속도 경쟁은 허용될 수 없다는 명확한 사회적 합의가 필요하다. 비용이 조금 더 들더라도, 그 비용은 결국 인간의 생명과 존엄을 지키기 위한 사회적 투자임을 인정해야 한다.윤리적 소비란 특정 상품을 한두 번 선택하는 문제가 아니다. 그것은 불편함을 감수할 준비가 되어 있는가라는 질문이다. 배송이 조금 늦어져도 괜찮은지, 가격이 조금 올라가도 감당할 수 있는지, 그 선택이 누군가의 삶을 지켜준다는 사실을 받아들일 수 있는지에 대한 물음이다. 소비는 결코 개인적 행위에 머물지 않는다. 그것은 사회를 설계하는 힘이다.쿠팡 사태가 우리에게 던지는 가장 무거운 질문은 이것이다. 우리는 과연 어떤 사회를 원하는가. 인간의 삶보다 편리함이 우선하는 사회인가, 아니면 조금 느리고 덜 효율적이더라도 인간을 중심에 두는 사회인가. 지금까지 우리는 너무 쉽게 전자를 선택해 왔다. 그리고 그 결과가 이번 비극으로 드러났다.이 비극을 진정으로 애도한다는 것은, 분노를 표출하는 데서 그치지 않는다. 애도란 같은 일이 반복되지 않도록 구조를 바꾸는 결단이다. 인간을 기계로 취급하는 노동 시스템, 타인의 고통 위에 세워진 편리함을 당연하게 여기는 소비 습관을 바꾸지 않는다면, 또 다른 이름의 비극은 언제든 반복될 것이다.쿠팡 사태는 우리 사회를 비추고 있는 거울이다. 그 거울 속에는 기업만이 아니라, 우리 모두의 얼굴이 비친다. 이제 필요한 것은 책임을 떠넘기는 일이 아니라, 이 모순을 직시하고 불편한 선택을 감수할 용기다. 인간의 존엄은 효율보다 앞선다는 단순하지만 오래된, 변할 수 없는 진실을 다시, 우리 사회의 기준으로 세워야 할 때다.