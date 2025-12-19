촛불행동 "민주당, 내란전담재판부 수정안 폐기하라"

큰사진보기 ▲김은진 촛붛행동 공동대표김은진 공동대표가 기조발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

"쭉 쒀서 개주나. 민주당은 내란전담재판부 설치 수정안을 폐기하라."

더불어민주당사 앞에서 농성을 이어가고 있는 촛불행동은 18일 오후 긴급 촛불문화제를 열고, 법사위를 통과해 국회 본회의를 앞둔 민주당의 내란전담재판부 수정안에 강하게 반발했다.촛불집회 참가자들은 "내란전담재판부 권한을 조희대 대법원장에게 모두 주는 수정안은 말이 되지 않는다"며 "민주당은 각성하라", "민주당은 싸우라"고 외쳤다. 또한 "조희대 사법부에 판사 추천권을 줄 수 없다"고 강조했다.참가자들은 '내란전담재판부 설치법 수정안 폐기하라', '조희대 사법부에 판사 추천권 줄 수 없다', '1심부터 내란전담재판부 설치하라' 등의 손팻말을 들고 시위를 이어갔다.구본기 촛불행동 공동대표의 진행으로 기조발언에 나선 김은진 공동대표는 "작년 12월 14일이 떠오른다. 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 우리는 매일 헌법재판소 앞에서 촛불을 들었다"며 "123일간 싸워 윤석열 전 대통령 만장일치 파면이라는 결과를 얻고 새 정부를 세웠다"고 말했다.이어 "국민이 새 정부에 가장 먼저 요구한 것은 철저한 내란 청산이었다"며 "새 정부 6개월, 윤석열 내란 1년 동안 국민들은 그 어느 때보다 긴박한 순간을 겪었다. 그런데 지난 16일 전달받은 수정안 소식은 청천벽력과 같았다. 국민의 뜻보다 일부 언론의 의견을 더 따랐다는 것이냐"고 수정안을 강하게 비판했다.'국민에게 드리는 총력투쟁 호소문'을 낭독한 윤경황 서울촛불행동 공동대표는 "이 싸움에서 민주당이 흔들리고 후퇴하는 모습을 보이고 있다"며 "주어진 권한도 포기하고 내란 세력에게 물러서는 태도를 보인다"고 지적했다.이어 "내란의 최후 보루인 조희대 사법부를 계속 압박해야 한다"며 "타협이나 양보는 없다. 내란 세력 척결은 주도권을 한 번 놓치면 계속 밀리기 때문"이라고 강조했다.김동완 도봉촛불행동 사무국장은 "정권이 바뀌었는데 내란으로 처벌받는 사람이 아직 한 명도 없다. 가장 큰 원인은 사법부다. 특검이 구속영장을 신청해도 조희대가 심어놓은 영장판사가 기각했다"며 "재판 과정도 문제투성이다. 조희대 사법부는 지귀연 판사에게 내란 사건을 몰아주고, 법원장 회의와 법관 회의를 통해 여론을 조성하며 국회의 입법권을 침해하고 있다"고 비판했다.김은희 중구용산촛불행동 대표는 "지난 14일 조은석 특검의 내란 발표를 보고 분노했다. 내란 수괴 김건희가 내란과 관련이 없다고 했다. 국민들은 이미 알고 있는데 특검만 몰랐다는 것이냐"며 "더 기가 막힌 것은 조희대와 지귀연 판사를 불기소 처리했다는 점"이라고 말했다.시민 권영진씨는 시인 권말선의 시 '싸우지 않는 금배지들에게 고함'을 인용하며 "내란전담재판부 설치를 요구했더니, 의원들이 무기력하게 놀아나고 있다"고 비판했다.이날 촛불 참가자들은 "내란전담재판부 설치 수정안은 폐기해야 한다"며 "조희대 대법원장을 탄핵하라"고 촉구했다.