"육해공 다 있는데 왜 해병대만 없나", 이 대통령 발언에 예비역들 울컥

이재명 대통령이 18일 서울 용산구 국방부에서 열린 국방부·국가보훈부 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령: "이게 지금 말씀을 들어보면 2사단은 자체 작전을 독립해서 할 만큼 충분한 체계나 무기 체계를 갖추지 못했다(는 것인데). 그렇습니다. 그게 내가 어디서 많이 듣던 얘기 같은데, 한국군은 자체 지휘 방위 역량이 떨어지니까 전시 작전권은 우리가 계속 가지고 있어야 되겠다는 얘기하고 비슷해 보여요."

안규백 국방부 장관: "그렇지 않습니다. 우리 군이 미군보다 더 강한 정신력과 체제로 되어 있기 때문에..."

이재명 대통령: "근데 (안 넘겨주는) 말은 이유는 그거잖아요. 검증을 하고 넘겨주겠다. (...) 해병대에 소속된 사단을 해병대 사령관이 지휘하지 않고 육군이 지휘한다, 이게 좀 이상한 것 같아요."

18일 국방부 업무보고에서 발언하는 주일석 해병대 사령관

이재명 대통령의 해병대 관련 대선후보 공약

"해병대 사령관이 장관 눈치 보느라 말 못 하는 걸 대통령이 대신 싸워주는 느낌이다. 이게 진짜 국군통수권자지." (ID: 빨간명찰***)

"국방부 장관 땀 뻘뻘 흘리는 게 보인다. '검증하고 넘겨주겠다'는 말, 군생활 할 때 행정관한테 맨날 듣던 핑계랑 똑같아서 소름 돋았다." (작성자: 포항***)

"해병대 출신은 아니지만 대통령 말이 백번 맞다. 장비가 없으면 장비를 채워주고 권한을 줘야지, 장비 없다고 권한 안 주는 건 영원히 육군 밑에 두겠다는 소리다." (ID: Patriot***)

"2사단이 수도군단 통제받는 거 해병대의 오랜 설움이었다. 전역한 지 20년 됐는데 이제야 대통령 입에서 이 얘기가 나오네. 속이 다 시원하다." (ID: ROKMC***)

"솔직히 해병대 회관 없는 건 진짜 코미디 아니냐? 육해공군 다 있는데 해병대만 셋방살이하는 거, 전우회 할 때마다 자존심 상했는데 이번엔 진짜 짓는 거냐?" (작성자: **해병)

"준4군 체제 되면 해병대 사령관도 4성 장군(대장) 갈 수 있는 길이 열리는 건가? 해군 눈치 안 보고 예산 따오는 게 시급하다." (작성자: 앵**)

더불어민주당 이재명 대표가 2024년 5월 25일 오후 서울역과 숭례문 사이에서 열린 야당-시민사회 공동 '채 상병 특검법 거부 규탄 및 통과 촉구 범국민대회'에서 한 해병대예비역이 건넨 '한번 해병은 영원한 해병'이 적힌 해병대예비역 깃발을 흔들고 있다.

이재명 대통령이 국방부 업무보고 자리에서 '해병대 준4군 체제'를 화두로 던지며 해병대의 실질적인 독립과 위상 강화를 강력하게 주문했습니다. 특히 해병 2사단의 작전통제권을 여전히 육군이 행사하고 있는 현실을 지적하며, '무기 체계 부족'을 이유로 통제권 이양을 미루는 국방부의 태도를 강하게 비판했습니다.이 대통령은 18일 열린 국방부 업무보고에서 '준4군 체제로의 해병대 개편' 과제를 언급하며 주일석 해병대 사령관에게 핵심 요구 사항을 물었습니다.주 사령관은 "1973년 해병대 사령부 해체 이후 육군 1, 2사단의 작전 통제가 육군으로 넘어갔던 비정상적인 상황이 52년 동안 이어지고 있다"면서 평시 작전 지휘권 환수를 건의했습니다.이에 대해 안규백 국방부 장관은 "1사단은 이전이 가능하지만, 2사단은 전력 구조와 무기 체계가 갖춰지지 않아 육군 수도군단의 통제를 받고 있다"며 "체계가 갖춰진 연후에 넘겨주겠다"고 답했습니다.안 장관의 답변을 들은 이 대통령은 "어디서 많이 듣던 얘기"라며 뼈 있는 일침을 가했습니다. 미군이 한국군의 역량이 부족하다는 핑계로 전시작전통제권 환수를 미루는 논리와 판박이라는 지적입니다.이 대통령은 이를 '닭이 먼저냐 알이 먼저냐'의 문제로 규정했습니다. 작전권을 먼저 넘겨주고 부족한 장비는 신속하게 채워주는 방식이 옳다는 것입니다. 이 대통령은 "조직적 역량이 부족하다면 모르겠는데, 장비나 무기 체계 부족이라면 그걸 빨리 채워줄 생각을 해야지 그 이유로 작전 지휘권을 안 넘겨주고 계속 유보하겠다는 건 좀 아닌 것 같다"고 꼬집었습니다.해병대의 고질적인 문제인 '임무 불일치'에 대한 지적도 이어졌습니다. 이 대통령은 3면이 바다인 대한민국에서 해병대의 역할이 막중함에도 불구하고, 상륙작전을 주 임무로 하는 해병대가 해안경계 등 경비 업무에만 치중하고 있는 현실을 "아까운 병력 낭비"라고 표현했습니다.실제로 해병대 예비역들 사이에서는 "소수의 인원으로 광범위한 해안 경계를 서다 보면 피로감이 극심했다"라며 "상륙과 기습 작전이라는 해병대 특성에 맞게 평시에는 훈련에 집중하고, 유사시 신속 투입되는 전략기동군 방식으로 운용해야 한다"는 목소리가 꾸준히 제기되어 왔습니다.이 대통령의 지적에 안 장관은 "김포 축선의 해안 방어를 육군에게 맡기고, 해병대는 본연의 상륙 작전에 전념하는 방향으로 추진하겠다"고 보고했습니다.이 대통령은 자신의 대선 공약이었던 '해병대 회관 건립' 문제도 직접 챙겼습니다. 육군, 공군, 해군 회관은 모두 번듯하게 존재하지만, 해병대만 자체 회관이 없다는 점을 확인한 이 대통령은 "해병대 회관을 만들어 준다는 게 공약이었던 것 같다"며 국방부의 조속한 이행을 촉구했습니다. 주일석 사령관은 현재 '밀리토피아 바이 마린'이라는 외부 시설을 일부 빌려 쓰고 있을 뿐 자체 회관은 없다고 토로했습니다.이재명 대통령의 이러한 행보는 이미 대선 후보 시절부터 예견된 일이었습니다. 후보시절 정책 공약집을 살펴보면 총 30개 분야 중 '해병대' 정책이 별도로 제시돼 있을 정도로 공을 들였습니다. 당시 이 후보는 채 상병 사건 진상규명을 위한 특검법' 통과는 물론 현재 중장인 해병대 사령관을 대장(4성 장군)으로 승격시키고, 해군 산하에 묶여 있는 해병대에 독립된 군정·군령 권한을 부여해 육·해·공군과 동등한 수준으로 격상시키겠다고 밝혔습니다. 해병대의 오랜 숙원인 독립 회관 건립을 포함해 이른바 '준4군 체제'를 약속했던 것입니다.마지막으로 주일석 사령관은 '3군 균형 편성'을 언급하며 해병대 장교들의 승진 기회 확대를 건의했습니다. 국방부나 합참의 장성, 대령 직위에 육·해·공군만 명시되어 있어 해병대가 인사에서 소외되고 있다는 지적입니다.주 사령관이 "일정 비율이 반영된다면 국가와 국민이 원하는 해병대가 될 수 있다"고 호소하자, 이 대통령은 "해병대도 승진할 기회를 더 많이 줘라, 그 말이죠?"라고 되물으며 "참고하라"고 국방부에 지시했습니다.이날 업무보고 내용이 전해지자 온라인 커뮤니티와 유튜브 등에서는 해병대 예비역들의 뜨거운 반응이 이어졌습니다. 특히 '전작권 환수 논리'를 들어 국방부의 핑계를 정면으로 반박한 부분에 대해 "핵심을 찔렀다"는 평가가 주를 이뤘습니다.이날 업무보고는 단순한 보고 청취를 넘어, 이재명 대통령이 해병대의 오랜 숙원 사업인 '준4군 체제'의 맥락을 정확히 꿰뚫고 있으며, 이를 국방 개혁의 일환으로 강력하게 추진하겠다는 의지를 보인 자리였습니다. 특히 군 내부의 관료주의적 논리를 반박하며 '선 조치 후 보완'을 지시한 대목은 이 대통령 특유의 실용주의적 안보관을 여실히 보여준다는 평가입니다.