복잡한 생각 내려놓고 싶다면, 이 길을 걸어보세요

솔정지. 이 소나무는 1770년대부터 이 숲에 자라온 것으로, '솔'은 소나무를 말하고 '정지'는 사람들이 쉬어가던 정자를 의미한다. 땔감을 하러 오가던 마을 사람들의 쉼터가 되어 주었고, 마을의 수호신 역할을 해왔으며, 2022년 수명을 다한 소나무를 복원하여 산림치유원 방문객의 쉼터로 다시 서게 되었다.

지난 18일 이른 아침, 전북 진안군 백운면 백운동 계곡의 국립진안고원산림치유원 방문자센터 주차장에 도착하였다. 방문자센터 내부로 들어서자, 높이 10m가 넘는 우람한 소나무 원목 줄기 조형물이 홀로 들어서는 방문자를 맞았다. 이 조형물의 유래가 방문자 센터 한쪽에 설명되어 있었다.방문자센터의 이 솔정지 조형물은 이곳이 자연과 사람의 기억을 치유의 자산으로 삼고 있음을 말없이 보여주었다.진안 백운동 솔정지 소나무가 서 있던 곳까지 계곡물은 오랫동안 평화롭게 흘러왔다. 덕태산(1113m)의 산세는 완만하여 계곡 물살도 급하지 않았고, 농사를 지을 만한 평지도 제법 형성되어 있었다. 백운동 사람들은 솔정지 아래에서 아랫마을 사람들을 만나 세상 소식을 나누고, 서로 필요한 물건을 바꾸기도 했다.이곳 솔정지의 노송은 수백 년 동안 백운동에 자리잡은 사람들과 아랫마을 사람들의 소통의 공간이었다. 이 솔정지 아래는 백운동과 아랫마을 사람들의 경계이기도 하였다. 사람들은 적당한 거리두기를 하며, 서로의 삶의 영역을 존중하고 간섭하지 않았다고 한다.이 지역에 전해지는 이야기에 따르면, 수백 년 동안 쉼터로 기능하던 이 소나무는 한국전쟁을 거치며 백운동 사람들이 아랫마을로 내려오게 되면서 점차 생기를 잃어갔다고 한다. 이 나무는 수명을 다한 뒤에도 백운동 솔정지의 기억으로 남았고, 산림치유원 방문자센터에서 다시 사람들과 마주하고 있었다.진안 백운동 계곡에 조성된 국립진안고원산림치유원은 지난 11월 개원했으며, 산림 속에서 국민의 심신 치유를 돕고 서남권 산림복지 인프라 확충을 목표로, 지역 사회와 연계한 치유, '힐링' 서비스를 제공하기 위해 조성되었다. 이곳 산림치유원에서 덕태산 정상 방향으로 올라가다가 계곡을 따라 내려오는 고원순환길 등산로는 임도로 잘 정비되어 있다. 겨울 아침의 맑은 숲속 공기를 들이마시며, 홀로 걷는 산길은 치유의 시간을 보내기에 알맞다.방문자센터에서 출발해 산림치유원의 하늘동을 지나서 고원순환길을 오르기 시작했다. 고원순환길은 고원치유정원, 자작나무 그림숲, 잣나무 바람숲, 물소리 쉼터, 참나무 햇살숲, 단풍나무 하늘숲, 음이온 명상숲을 차례로 거쳐 다시 방문자센터로 돌아오는 총 6.6km 임도였다.오르막길을 한참 걸어서 고원치유정원에 이르렀다. 멀리 산자락의 겨울나무에 서리가 내려서 아침 햇살에 반사되어 산짐승의 부드러운 털처럼 보였다. 고원순환길 임도에서 덕태산 정상길이 나뉘는 삼거리를 지났다. 자작나무 그림숲이 펼쳐졌다. 하얀 껍질의 자작나무들이 길을 따라 이어지며 시야와 호흡을 동시에 열어주는 걷기 구간이었다. 이제 내리막길이었다.자작나무 그림숲에 이어서 잣나무 바람숲이 울창하였다. 잣나무 바람숲에 들어서자, 잣나무 줄기와 잎 사이로 겨울 햇살이 밝게 비쳐들고 있었다. 곧게 선 잣나무 줄기 사이로 비친 밝은 빛은 숲길 위에 선명한 명암을 남겼다.물소리 쉼터에서 넓은 의자에 앉았다. 적당한 거리에서 맑은 계곡물 흘러내리는 소리가 청량했다. 나뭇잎을 떨군 겨울 숲은 장식 없이 서 있었다. 나목의 풍경이 오히려 시선을 단순하게 만들었고, 복잡했던 생각도 함께 가라앉았다.참나무 햇살숲에서는 잎을 떨군 참나무 사이로 겨울 햇살이 곧게 내려왔다. 가지가 비워진 숲은 빛을 막지 않았고, 햇살은 숲 바닥까지 고르게 스며들었다. 단순해진 풍경 속에서 걸음도 자연스레 느려졌다. 숲속에 도토리가 보이지 않았으나, 세로로 깊게 갈라진 회갈색 나무껍질로 보아서 갈참나무가 아닌가 싶었다.단풍나무 하늘숲에는 잎을 모두 떨군 단풍나무들이 가지를 드러낸 채 서 있었다. 붉은 잎으로 숲을 물들였을 가을을 떠올리면, 지금의 겨울 숲은 한층 고요해 보였다. 겨울을 견디고 있는 나무의 시간이 숲에 차분히 쌓여 있었다.음이온 명상숲은 숲속 공기의 흐름과 습도가 비교적 안정적인 구간에 조성된 공간이었다. 숲길을 따라 걷다 보니, 나무의 증산 작용과 계곡에서 올라오는 수분, 바람의 순환 속에서 음이온이 자연스럽게 형성된다는 설명이 떠올랐다. 이 구간에서는 걸음이 저절로 느려지고, 호흡도 깊어지면서 몸의 긴장이 서서히 풀리는 느낌이 들었다.산림치유원 고원순환길을 시작하였던 방문자센터가 저만치 보였다. 숲길을 따라 걸어온 시간은 두 시간 반이 되어가고 있었다. 고원순환길은 걸음과 호흡을 되돌아보기에 충분한 여정이었다. 빠르게 지나가는 길이 아니라, 잠시 멈추고 자신을 살피게 하는 치유의 길로 기억에 남았다.국립진안고원산림치유원 산림치유센터에서는 숲길 걷기와 명상, 실내 치유 활동을 결합한 산림치유 프로그램을 운영하고 있다. 산림청과 국립진안고원산림치유원 측 설명에 따르면, 산림치유지도사와 함께 숲을 걷는 트레킹과 숲 명상 프로그램은 호흡과 보행 리듬을 조절해 심신 안정을 돕는 데 초점을 둔다.실내 공간에서는 싱잉볼 명상과 건강 장비 체험, 스마트 치유실을 활용한 건강 증진 프로그램이 병행된다. 이들 프로그램은 숲의 공기와 소리, 빛 등 자연 환경 요소를 치유 자원으로 활용하는 것이 특징이다. 치유원 관계자는 "계절과 참가자 특성에 따라 프로그램 구성이 달라지며, 자연 속에서 몸과 마음을 함께 돌보는 산림 복지 서비스로 운영되고 있다"고 설명했다.산림치유원의 정문 밖 계곡에는 진안 백운동 계곡의 대표 자연물인 점전 바위와 폭포가 있었다. 점전 바위는 계곡을 가로지르듯 놓인 큰 암반으로, 물길을 나누며 자연스럽게 단애를 만들었다. 바위 위를 넘은 계곡물은 매끄럽게 마모된 암반을 따라 흘러내리며 폭포를 이루었다.물이 떨어지는 아래에는 깊지 않은 소가 형성돼 있어, 흐르는 물이 잠시 고였다가 다시 계곡으로 이어진다. 주변의 바위들은 오랜 시간 물에 씻기며 둥글게 다듬어졌다. 겨울철에도 수량이 유지되는 이 폭포는 계곡 지형이 만들어 낸 안정적인 물길을 보여준다. 이 점전 바위와 폭포에는 전설이 전승된다.점전 바위 아래에는 이무기가 천 년을 살고 있었다. 어느 날 둥근달이 떠오른 밤, 이무기는 용이 되어 하늘로 오르려 했으나, 새벽에 밖으로 나왔다가 이를 본 처녀의 놀란 외침에 다시 이무기로 변해 물속에 숨어버렸다. 그 모습을 본 처녀는 미안한 마음에 점전 바위 아래에서 이무기의 승천을 빌며 백일치성(백 일 동안 올리는 간절한 기원)을 드렸다. 처녀의 정성에 감동한 하늘은 마침내 이무기의 승천을 허락했고, 용이 된 이무기는 처녀에게 큰 복을 내렸다고 한다.이 백운동 이무기설화는 두려움이나 금기를 중심에 두는 다른 이무기 이야기와 달랐다. 처녀의 백일치성은 인간의 실수와 자연에 대한 존중이 화해로 이어질 수 있음을 보여주었다. 이 설화는 갈등을 공감과 기다림으로 풀어내는 치유의 설화로서, 백운동 계곡이 지닌 공간적 성격과도 깊이 맞닿아 있었다.국립진안고원산림치유원의 고원순환길은 숲을 빠르게 소비하는 길이 아니라, 걸음과 호흡을 돌아보게 하는 시간의 여정이었다. 자연과 사람의 기억을 치유의 자산으로 삼은 이 공간은, 설화와 숲길, 물소리와 겨울 나목을 통해 치유의 의미를 차분히 드러내고 있었다.