트럼프 '자화자찬' 대국민 연설... 미 언론 "과장·허위"

도널드 트럼프 미국 대통령이 부진한 지지율을 끌어 올리기 위해 대국민 연설에 나섰으나 반응은 싸늘하다.트럼프 대통령은 17일(현지시각) 백악관에서 생중계 대국민 연설을 통해 "지난 11개월 동안 우리는 미국 역사상 그 어느 행정부보다 더 많은 긍정적인 변화를 가져왔다"라며 "이는 전례가 없는 일이며, 모든 사람이 동의할 것"이라고 말했다.그는 전임 조 바이든 대통령을 신랄하게 비판하며 "미국은 1년 전만 해도 망할 위기였으나, 지금은 세계에서 가장 잘 나가는 나라가 됐다"라고 주장했다.또한 "나는 파탄 직전의 미국 경제를 되살리고 있다"라며 "바이든 행정부와 민주당은 수조 달러를 국고에서 빼내 물가를 사상 최고 수준으로 끌어올렸으나, 내가 지금 그 물가를 매우 빠르게 낮추고 있다"라고 밝혔다.특히 식료품 가격 하락을 언급하며 "아직 끝난 건 아니지만, 정말 놀라운 진전을 이루고 있다"라며 "지금 벌어지고 있는 일을 아무도 믿지 못할 정도"라고 강조했다.자신의 관세 정책에 대해서도 "미국에 사상 최대 규모인 18조 달러(약 2천660조 원) 투자를 유치했다"라며 "이는 일자리 창출과 임금 인상, 경제 성장, 공장 신설, 훨씬 강력된 국가 안보를 의미한다. 이 성과의 큰 부분은 내가 가장 좋아하는 단어인 관세 덕분"이라고 말했다.내년 11월 중간선거를 앞두고 높은 물가 탓에 지지율이 심각한 수준으로 떨어지자 위기감을 느낀 트럼프 대통령이 대국민 연설에 나선 것으로 보인다.미 공영방송 PBS가 발표한 여론조사(12월 8~11일, 성인 1천440명 대상) 결과에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 38%로 나타났다. 특히 그가 강점으로 내세웠던 경제 정책에 대한 지지율은 36%에 불과했다.지금의 생활비를 감당할 만하다고 응답한 유권자는 30%에 그쳤다. 지난 대선 때 물가를 잡겠다는 공약으로 재집권에 성공한 트럼프 대통령으로서는 곤혹스러울 수밖에 없다.트럼프 대통령의 기대와 달리 미 언론은 '팩트체크'에 나서며 이번 연설이 온갖 과장, 허위사실로 가득하다며 혹평을 쏟아냈다.<뉴욕타임스>는 "트럼프 대통령은 경제 지표를 자신에게 유리한 쪽으로 왜곡하며 과장을 예술의 경지로 끌어 올렸다(exaggeration into an art form)"라며 "이는 자신의 국가 경제를 잘 운영할 것이라고 믿고 투표해줬던 유권자들이 돌아설지도 모른다는 절박함 때문"이라고 비꼬았다.이어 "트럼프 대통령은 자신이 약값을 400%, 500%, 심지어 600%까지 낮췄다고 주장했지만, 이는 수학적으로 불가능하다"라며 "미국 전역의 휘발유 가격이 갤런당 2.5달러 이하라고 말했으나, 최근 정부 통계에 따르면 평균 2.9달러"라고 지적했다.<워싱턴포스트>도 "자신의 정책 성과를 자화자찬하며 지지율을 반등시키려고 했으나, 평소와 달리 중요한 약속에 늦은 사람처럼 말을 빠르게 쏟아냈다"라며 "자신감보다는 불안감이 보였다"라고 평가했다.그러면서 "트럼프 대통령은 여전히 유권자들이 경제적으로 어려움을 겪고 있다는 사실을 인정하지 못하고 있다"라며 "급등하는 주식 시장을 경제 개선의 사례로 내세우는 데 그쳤다"라고 전했다.민주당은 곧장 반격에 나섰다. 하킴 제프리스 하원 원내대표는 "트럼프 대통령이 현실과 진실에서 완전히 동떨어진, 제정신이 아닌 연설을 했다"라며 "물가가 오른 것은 그의 관세 정책 때문이며, 미국의 상황을 더욱 악화시켰다"라고 비판했다.크리스 머피 상원의원은 "너무 황당한 연설"이라며 "지금 이 나라에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 전혀 모르는 것 같다"라고 말했다.<월스트리트저널>은 "물가 상승의 원인으로 꼽히는 관세 정책을 유지하면서 물가를 잡겠다는 것은 모순"이라며 "생필품 가격은 계속 오르는데 고용시장은 둔화할 조짐을 보이고 있어 우려스럽다"라고 분석했다.또한 트럼프 대통령이 저소득층 대상으로 2천 달러(약 270만 원)의 현금을 지원하겠다고 밝힌 것에 대해서도 "곧 인상될 건강 보험료가 이 금액을 상쇄하고도 남는다"라고 지적했다.트럼프 대통령의 국정 장악력도 느슨해지면서 벌써 '레임덕'이 왔다는 말까지 나온다. 지난 10일 공화당 하원의원 13명이 민주당과 힘을 합쳐 트럼프 대통령의 공무원 해고 권한 강화 행정명령을 무효로 만들었고, 11일 인디애나주 의회 공화당 상원의원들은 트럼프 대통령이 요구한 게리맨더링(선거구 재획정)을 거부하기도 했다.트럼프 대통령의 열성 지지자였다가 최근 결별한 마조리 테일러 그린 공화당 하원의원은 CNN방송에 "트럼프 행정명령을 뒤집은 13명의 공화당 의원은 그날 저녁 아무 일 없다는 듯 백악관 크리스마스 파티에 참석했다"라며 "더 이상 대통령을 두려워하지 않는다는 의미"라고 말했다.