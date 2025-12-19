"급식실 민간위탁은 해법 아니다"… 학교비정규직 노동자들 중단 촉구

큰사진보기 ▲학교비정규직 노동자들이 경기도교육청 앞에서 열린 규탄대회에서 ‘직접고용 책임져라’ 등의 손팻말을 들고 급식실 인력 위탁 중단을 요구하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲학교비정규직 노동자들이 경기도교육청 앞에서 열린 규탄대회에서 한 참가자가 무대에 올라 발언하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도교육청 앞 도로를 가득 메운 학교비정규직 노동자들이 ‘급식실 인력 민영화 중단’ 손팻말을 들고 인력 위탁 정책 철회를 촉구하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

급식실 인력 위탁에 반대하는 학교비정규직 노동자 1천 여명이 경기도교육청의 인력 위탁 결정을 즉각 중단할 것을 요구하고 나섰다.경기학교비정규직연대회의와 전국학교비정규직노동조합 경기지부는 18일 오후 경기도교육청 앞에서 규탄대회를 열고 "인력난을 핑계로 한 급식실 민간 위탁은 문제 해결이 아니라 공공급식의 근간을 무너뜨리는 선택"이라며 급식실 인력 위탁 반대와 민영화 중단을 촉구했다.이들은 화성 남양고 급식실 인력 위탁 추진을 계기로, 경기도교육청이 학교급식 문제를 민간 위탁으로 해결하려는 정책 방향 전반에 문제를 제기하며 '급식실 인력 민영화 중단', '직접고용 책임져라' 등의 문구가 적힌 손팻말을 들고 목소리를 높였다.현장 발언에 나선 급식노동자들은 위탁이 인력난의 해법이 될 수 없다고 입을 모았다. 한 발언자는 "급식실의 문제는 사람이 부족한 것이 아니라, 사람이 버틸 수 없는 구조"라며 "허리와 무릎, 손목을 혹사당하며 일하다 다쳐도 대체 인력은 없고, 결국 노동자가 현장을 떠나게 되는 악순환이 반복된다"고 토로했다.또 다른 노동자는 위탁급식 경험을 언급하며 "위탁 구조에서는 노동자가 소모품처럼 취급된다"며 "조금만 손이 느리다는 이유로 현장에서 배제되거나, 아파도 쉴 수 없는 상황이 반복된다"고 토로했다. 그는 "이런 구조에서 급식의 안전과 위생이 제대로 지켜질 수 있겠느냐"고 반문했다.학교비정규직 노동자들은 "급식실 인력 위탁이 비용 절감이나 효율의 문제가 아니라, 학교급식의 공공성과 학생 건강권을 위협하는 문제"라고 강조했다. 이들은 급식은 단순한 서비스가 아니라 교육의 일부이며, 안정적인 직접고용과 충분한 인력 배치가 전제돼야 한다는 것이다.집회 참가자들은 결의문을 통해 ▲남양고 급식실 인력 위탁 즉각 중단 ▲학교급식 직영 원칙 유지 ▲급식 노동자 노동환경 개선과 인력 기준 마련을 요구했다. 이들은 "문제를 만든 행정이 책임을 회피하지 말고, 현장의 목소리에 답해야 한다"며 요구가 관철될 때까지 투쟁을 이어가겠다고 밝혔다.한편 이날 집회에는 박효진 삶을가꾸는자치포럼 대표, 성기선 가톨릭대 교수, 안민석 전 국회의원, 유은혜 전 교육부 장관 등 경기도교육감 후보군으로 거론되는 인사들도 함께했다. 이들은 급식은 교육의 일부이며, 민간 위탁이 아닌 직접고용과 처우·안전 개선이 아이들의 급식 질과 노동자의 삶을 지키는 해법이라고 입을 모았다.