운동 횟수 세며 팔아먹은 양심, 어떻게 되찾았냐면

평생을 마른비만으로 살아온 멸치의 근성장 도전기. 운동하면서 접한 경험에 대해 이야기합니다. 훈수는 그만! 단백질 보충제 환영!

"하나, 둘, (셋 뛰어 넘고) 넷, 다섯, (여섯 뛰어 넘고), 일곱. 음? 어디까지 셌지?"

"아홉인가? 벌써 한 세트 다 했네?"

큰사진보기 ▲이번 달 운동 기록. 주 4회 운동을 간신히 지키고 있다. 기록을 습관화하면 목표가 무위로 돌아가는 게 아까워서라도 하게 된다. ⓒ 박종원 관련사진보기

피트니스는 고독한 운동이다. 타인과 소통이 힘든 내향인들에게는 더 없이 좋은 운동이지만, 단점도 그만큼 크다. 하나를 덜 들어도, 하루 운동을 빠져도 잔소리할 사람이 없다. 때로는 그렇게 자신을 속이기도 한다. 그렇다고 365일 퍼스널 트레이닝(PT)을 할 수도 없는 노릇. 결국 이 게임의 승자는 나태함과 비양심이다. 나라고 다를까. 운동이 너무 힘들 때면 횟수를 셀 때 가끔씩 양심을 팔아먹곤 했다.그런 의미에서 피트니스는 일종의 전쟁이다. 나태함이 자꾸 내 의지를 '후퇴' 시킨다는 점에서 그렇다. 문제는 이것들이 내 의지가 전멸할 때까지 공세를 멈추지 않는다는 것이다. 이놈들은 단순히 나를 소파에 주저앉히는 데서 멈추지 않는다. 이 전쟁은 내가 체육관 관장님에게 3개월 치 회비를 기부하고, 수차례의 과식과 폭식 뒤 내 모든 노력을 원상태로 돌려놓고 나서야 끝날 것이다.우리는 한 평생에 걸쳐 나태함에게 숱한 패배를 경험했다. 하지만 이제는 더 이상 물러설 수 없지 않나. 이 패배의 악순환을 막기 위해서는 스스로 여러 겹의 방어선을 쳐야 한다. 피트니스에서는 '기록'이 그 역할을 한다. 이는 단순히 과거를 기록하는 것 이상의 의미를 지닌다. 일단 스스로를 속이는 행위를 막을 수 있다.지난주에 수행한 무게와 횟수가 떡하니 적혀 있는데, 이걸 속여 봤자 지난주에 비해 후퇴했다는 사실만이 상기될 뿐이다. 그동안 스스로에게 거짓말을 할 수 있었던 이유는, 현재 수행할 운동을 평가해 줄 데이터가 남아 있지 않아서이기도 하다. 대개 인간은 진실을 증명할 근거가 없을 때 거짓말을 한다. 자기 자신에게도 마찬가지다. 해서 기록을 통해 자신의 거짓말을 반박할 증거를 스스로 축적해야 한다(이를 타인에게 정기적으로 공개하면 더 좋다).동시에 기록은 그 자체가 목표이자 동기부여다. 기록을 근거로 점진적 과부하 원칙(체력을 위해 운동을 점진적으로 늘려나가는 것)을 수행한다면, 우리는 매주 기록을 경신하는 사회 체육인이 될 수 있다. 취약한 운동이 뭔지, 보강해야 할 종목이 뭔지도 훨씬 쉽게 파악할 수 있다. 단체 운동이 아니기 때문에 운동이 체계적인지 아닌지는 성향과 가치관에 따라 다를 수 있다. 다만 그럼에도 이 운동에 체계성을 입히고 싶다면, 그 출발점은 무조건 기록이다(식단까지 기록한다면 더할 나위 없다).나는 운동 기록을 애플리케이션에 남기는 편이다. 운동 기록을 남기는 용도의 애플리케이션들이 시중에 많이 나왔다. 오늘 운동 시간, 종목, 부위, 중량을 달력에 남길 수 있다. 이 기록들은 주별, 월별 기록으로 합산되어 어느 부위의 어떤 운동이 과하고 부족한지 표현해준다. 무엇보다 지난 주 대비 총중량을 볼 수 있어 점진적 과부하 원칙을 체계적으로 수행할 수 있게 돕는다.이렇게 운동 기록이 쌓일수록 기록을 깨기 싫은 마음이 죽기보다 체육관에 가기 싫은 마음을 이긴다(매번 이기는 건 아니지만). 기록의 양이 커질수록 그 마음이 커진다. 한 달 치 기록보다 반년 치 기록이, 그보다는 일 년 치 기록이 더 버리기 아까우니까.이게 5년, 10년 쌓이면 기록을 유지하는 게 일생의 목적이 되기도 한다. 내가 다니는 체육관 회원 중 한 분은 재직 중인 회사보다 더 좋은 처우를 제안했음에도 회사를 옮기지 않았단다. 야근을 밥 먹듯이 하는 직장에 가면 운동할 짬이 없을 것 같아서. 그러면 수년간 해온 운동이 너무 아까우니까(그 역시 과로로 건강을 잃어본 적이 있다). 그 역시 운동을 매일 기록한다.내가 아는 한, 이들조차도 운동이 습관이 되어 매일 체육관을 찾는 게 아니다. 내가 운동을 습관으로 만들어야 한다는 조언을 믿지 않는 이유기도 하다. "허허, 정신 차려보니 나도 모르게 체육관에 달려가서 벤치프레스를 하고 있지 뭔가!"라고 말하는 사람을 본 적이 있는가? 만약 있다면 그가 어디 사는지 알려 달라. 그에게 운동을 배운다면 멸치 탈출은 결코 꿈이 아닐 터.허나 그런 위대한 스승을 만날 수 없다면, 어떤 수를 써서라도 운동을 하겠다는 마음을 만드는 게 필요하다. 그 것은 의지만으로 생기지 않는다. 우리를 체육관으로 끌고 가는 건 결국 과거의 기록들이다.