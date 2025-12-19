메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.12.19 10:38최종 업데이트 25.12.19 10:38

"대학 진학만이 길 아니다"... 청소년 노동 현실 조명한 영화 상영회

강서양천 지역단체들, 영화 <3학년 2학기> 상영회 통해 청소년 노동인권 문제 조명

원고료로 응원하기
3학년 2학기 공동상영회 청소년 노동 현실을 다룬 영화 <3학년 2학기> 공동상영회가 12월 17일 오후 5시, 강서구 메가박스 마곡에서 열렸다.
3학년 2학기 공동상영회청소년 노동 현실을 다룬 영화 <3학년 2학기> 공동상영회가 12월 17일 오후 5시, 강서구 메가박스 마곡에서 열렸다. ⓒ 공동상영회 기획팀 제공

입시와 수능이라는 거대 담론에 가려진 '청소년 노동' 현실을 마주하기 위해 지역 시민사회가 힘을 모았다.

지난 12월 17일 오후 5시, 서울 강서구 메가박스 마곡에서 영화 <3학년 2학기> 공동 상영회가 개최됐다. 이번 행사는 강서양천 지역 노동·교육·시민사회단체들이 뜻을 모아 마련한 자리로, 약 100여 명의 시민과 청소년 14명이 참석해 성황을 이뤘다.

학교와 일터 사이, 흔들리는 청소년들의 기록

AD
영화 <3학년 2학기>는 특성화고 학생들이 현장실습과 노동 현장에서 겪는 고뇌와 선택을 사실적으로 담아낸 작품이다. 배움의 연장선이어야 할 현장실습이 때로는 가혹한 노동 현장으로 변하는 구조적 모순을 조명하며, 우리 사회 청소년들이 마주한 서늘한 현실을 가감 없이 보여준다.

이번 상영회는 청소년의 진로를 오직 '대학 입시'로만 규정하는 사회적 편견에서 벗어나, 이미 노동의 세계에 진입했거나 준비 중인 청소년들의 삶을 지역사회가 함께 돌보자는 취지에서 기획됐다.

행사를 공동 주최한 임진희 강서양천청소년노동인권활동가모임 '다움' 대표는 청소년 노동을 바라보는 사회의 책임을 강조했다.

임 대표는 "모든 10대 청소년이 대학 진학만을 목표로 하지는 않는다"라며 "입시를 선택하지 않은 청소년들은 진로에 대한 고민만큼이나 취업과 노동 현장에 대한 막연한 두려움을 안고 있다"라고 설명했다.

이어 "노동 세계가 청소년들에게 위험하거나 두려운 공간이 되어서는 안 된다"라며 "일상을 살아가는 모두가 안전하게 노동의 세계로 진입할 수 있도록 돕는 것이 사회의 책임이며, 그 시작은 우리 사회 전반의 노동인권 감수성을 높이는 것"이라고 덧붙였다.

지역 연대로 만든 자리... 청소년들에게 응원 전달

이번 상영회는 강서양천청소년노동인권활동가모임 '다움', 강서양천민중의집, 강서구노동복지센터, 전교조 사립강서남부지회, 강서지역 노동조합 및 노동단체 대표자회의가 공동으로 주최했다.

각 단체가 조직별로 홍보와 참여를 독려하며 지역 연대를 통해 행사가 마련됐다. 특히 전교조 사립강서남부지회는 영화를 관람하러 온 14명의 청소년에게 간식 쿠폰을 지원하며 따뜻한 응원을 전하기도 했다.

영화가 끝난 후 관객들은 "청소년 노동 문제가 개인 적응 문제가 아닌 사회 구조적 문제임을 다시금 깨달았다"라는 소회를 밝혔다.

주최 측은 "준비부터 마무리까지 함께해 주신 모든 분 덕분에 청소년 노동 현실을 마주하는 의미 있는 자리를 만들 수 있었다"라며 감사의 뜻을 전했다.

한편 영화 <3학년 2학기>는 청소년 노동과 교육 문제를 깊이 있게 다루어 국내외 여러 영화제에서 호평받으며, 우리 사회에 묵직한 울림을 던지고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 블로그와 브런치에도 실립니다.


#3학년2학기#청소년노동#노동인권#공동상영회#강서양천

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

양성윤 (carpe229) 내방

전에는 공무원노조 활동가로 일했고, 지금은 노동과 지역을 잇는 ‘민중의집’과 기후위기 시대 에너지 전환을 실천하는 ‘시민햇빛쿱’에서 활동하고 있다. 노동과 지역이 함께 만들어가는 건강한 공동체를 꿈꾸며, 갈등조정 분야에도 지속적으로 관심을 두고 있다.

이 기자의 최신기사재가 돌봄 노동 현장, 안전과 상생을 위한 매뉴얼 및 교육 개발에 착수

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기