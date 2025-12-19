"대학 진학만이 길 아니다"... 청소년 노동 현실 조명한 영화 상영회

큰사진보기 ▲3학년 2학기 공동상영회청소년 노동 현실을 다룬 영화 <3학년 2학기> 공동상영회가 12월 17일 오후 5시, 강서구 메가박스 마곡에서 열렸다. ⓒ 공동상영회 기획팀 제공 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 블로그와 브런치에도 실립니다.

입시와 수능이라는 거대 담론에 가려진 '청소년 노동' 현실을 마주하기 위해 지역 시민사회가 힘을 모았다.지난 12월 17일 오후 5시, 서울 강서구 메가박스 마곡에서 영화 <3학년 2학기> 공동 상영회가 개최됐다. 이번 행사는 강서양천 지역 노동·교육·시민사회단체들이 뜻을 모아 마련한 자리로, 약 100여 명의 시민과 청소년 14명이 참석해 성황을 이뤘다.영화 <3학년 2학기>는 특성화고 학생들이 현장실습과 노동 현장에서 겪는 고뇌와 선택을 사실적으로 담아낸 작품이다. 배움의 연장선이어야 할 현장실습이 때로는 가혹한 노동 현장으로 변하는 구조적 모순을 조명하며, 우리 사회 청소년들이 마주한 서늘한 현실을 가감 없이 보여준다.이번 상영회는 청소년의 진로를 오직 '대학 입시'로만 규정하는 사회적 편견에서 벗어나, 이미 노동의 세계에 진입했거나 준비 중인 청소년들의 삶을 지역사회가 함께 돌보자는 취지에서 기획됐다.행사를 공동 주최한 임진희 강서양천청소년노동인권활동가모임 '다움' 대표는 청소년 노동을 바라보는 사회의 책임을 강조했다.임 대표는 "모든 10대 청소년이 대학 진학만을 목표로 하지는 않는다"라며 "입시를 선택하지 않은 청소년들은 진로에 대한 고민만큼이나 취업과 노동 현장에 대한 막연한 두려움을 안고 있다"라고 설명했다.이어 "노동 세계가 청소년들에게 위험하거나 두려운 공간이 되어서는 안 된다"라며 "일상을 살아가는 모두가 안전하게 노동의 세계로 진입할 수 있도록 돕는 것이 사회의 책임이며, 그 시작은 우리 사회 전반의 노동인권 감수성을 높이는 것"이라고 덧붙였다.이번 상영회는 강서양천청소년노동인권활동가모임 '다움', 강서양천민중의집, 강서구노동복지센터, 전교조 사립강서남부지회, 강서지역 노동조합 및 노동단체 대표자회의가 공동으로 주최했다.각 단체가 조직별로 홍보와 참여를 독려하며 지역 연대를 통해 행사가 마련됐다. 특히 전교조 사립강서남부지회는 영화를 관람하러 온 14명의 청소년에게 간식 쿠폰을 지원하며 따뜻한 응원을 전하기도 했다.영화가 끝난 후 관객들은 "청소년 노동 문제가 개인 적응 문제가 아닌 사회 구조적 문제임을 다시금 깨달았다"라는 소회를 밝혔다.주최 측은 "준비부터 마무리까지 함께해 주신 모든 분 덕분에 청소년 노동 현실을 마주하는 의미 있는 자리를 만들 수 있었다"라며 감사의 뜻을 전했다.한편 영화 <3학년 2학기>는 청소년 노동과 교육 문제를 깊이 있게 다루어 국내외 여러 영화제에서 호평받으며, 우리 사회에 묵직한 울림을 던지고 있다.