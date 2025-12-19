왜 지금 '공공기관의 운영에 관한 법률'을 전면적으로 개정해야 하는가?

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 소셜 코리아에도 실립니다. 라영재씨는 국무조정실 평가관리관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했습니다.

제2차 세계대전 이후 국가 성장의 핵심 동력은 정부 관료제였습니다. 대한민국 역시 1960년대 이후 국가공기업이 에너지, 철도, SOC 등 국가 기반시설을 구축하고 필수 공익 서비스를 제공하는 데 중추적인 역할을 담당했습니다. 1987년 민주화 이후에는 사회복지, 문화, 연구개발 등을 수행하는 준정부기관과 출자출연기관들이 다양하게 설립되며 공적인 기능이 분화되고 전문화되었습니다.2025년 현재, 대한민국호(號)는 저성장, 저출산·고령화, 양극화, 신뢰 저하라는 복합적 위기와 전 지구적인 경제전쟁 및 기후위기 앞에 놓여 있습니다. 이러한 시대적 도전을 극복하고 국민이 행복한 사회공동체를 만들기 위해서는 정부와 시장의 역할만으로는 부족합니다. 민생 현장에서 공공서비스를 전달하며 정부와 시장을 연계하는 독립적이고 자율적인 공공기관의 역할이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.현재 공공기관은 정원 42.7만 명, 자산 1151조 원, 예산 907조 원으로, 그 규모는 다른 나라에 비해 결코 작지 않습니다. 일부에서는 공공기관의 수가 지나치게 많다고 지적하지만, 영국의 사례(준정부기관 419개)를 볼 때 331개라는 숫자가 반드시 문제라고 단정하기 어렵습니다.핵심은 공공기관의 수행 기능이 국가적으로 필요하고 효율적인가입니다. 지난 60년간 공공기관의 공적인 역할은 국가 발전의 이면이었습니다. 그러나 정권이 바뀔 때마다 공공기관은 개혁(改革)과 혁신(革新)의 대상이 되어왔습니다. 이제 우리는 단순한 '개혁'을 넘어, 국민의 관점에서 기능과 역할, 그리고 이를 관리하는 제도를 근본적으로 바꾸는 전면적인 개혁이 필요합니다.현재 공공기관 개혁을 가로막는 가장 큰 장벽 중 하나는 기획재정부 중심의 미시적 관리 시스템입니다. 공공기관의 자율성을 저해하는 예산권, 총인건비, 정원, 조직 등 광범위하게 확대된 관리 제도가 그것입니다.첫째로 소유권 정책으로의 전환: 기획재정부의 공공기관 관리권을 분리하고, 이를 민주적이고 전문적인 국가소유권 행사 기능으로 전면 전환해야 합니다. 이는 OECD 공기업 지배구조 가이드라인의 권고 사항이자 유럽 국가들의 선진 사례입니다. 국가소유권 기구가 전문성을 갖춘 조직으로 거듭나야 합니다.둘째로 공운위의 독립성 및 전문성 강화: 공공기관 정책을 심의·의결하는 공공기관운영위원회(공운위)를 준독립행정기구로 독립성을 강화하고, 그 구성을 민주적이고 전문적인 지배구조로 개편해야 합니다. 이를 통해 공공기관 관리 체제가 정치인이나 관료의 지배가 아닌, 국민의 민주적 지배체제로 나아가야 합니다.셋째로 정부의 주무부처와의 수평적 관계 정립: 주무부처가 공공기관을 수직적으로 통제하는 관리자 역할을 벗어나, 영연방 국가들처럼 수평적인 성과계약(performance contract)에 근거하여 사업의 결정, 집행, 평가, 환류 기능을 행사하는 관계로 전환해야 합니다.공공기관의 자율성 부여는 곧 경영 책임성을 묻겠다는 의미입니다. 그러나 현재 공공기관의 지배구조는 여전히 비판의 대상입니다.'공공기관의 운영에 관한 법률(공운법)' 제정으로 이사회, 감사위원회 도입 등 기업지배구조가 제도화되었음에도 불구하고, 공공기관의 이사회는 마치 자문위원회처럼 형식적으로 운영되거나 경영진의 거수기 역할에 머물고 있습니다. 무엇이 지배구조를 형해화(形骸化)시키고 있는지 성찰해야 합니다.따라서 공공기관의 경영 자율권을 확대하고, 이에 상응하는 책임경영을 확립할 수 있도록 이사회 중심의 기업지배구조를 전면적으로 개선해야 합니다.이재명 정부는 국정과제로 공공기관의 '자율성과 책임성의 균형', '맞춤형 관리제도로의 전환'을 제시하고 있습니다. 이 목표를 달성하고 국가의 진짜 성장을 이루기 위한 첫 출발점이 바로 '공운법'의 전면 개정입니다.현재 국회에서는 공운위 독립성 강화나 임원 임기 일치 같은 일부 개정안만 신속처리법안으로 지정되어 논의되고 있습니다. 그러나 국회 기획재정위원회의 공운법 전면 개정안에는 지속가능성 목적 추가, 소유권 기구의 책무성 신설, 맞춤형 관리제도의 개편 등 공공기관의 미래를 좌우할 핵심 내용들이 담겨 있습니다.단지 공직을 나누려는 '싸움판'으로 전락하지 않도록, 국회는 국가와 국민을 위해 존재하는 공공기관으로 거듭나게 할 수 있는 전면 개정안에 대해 성의 있는 심의를 진행해야 합니다. 지난 겨울 민주주의를 지켜냈던 국민들, 노동자들이 다시 국회 앞에서 촛불을 들지 않도록, 국회는 '공운법' 전면 개정이라는 시대적 숙제를 간절하게 완수해야 합니다.