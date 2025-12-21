학생·학부모·교사가 함께 만든 스마트폰 규칙, 공개합니다

영하권 찬바람이 얼굴을 때리던 아침, 교문 앞에서 폼보드를 들고 선 학생들이 눈에 들어왔다. 평소처럼 따뜻한 교문 맞이 인사나 학교 행사 홍보물이겠거니 했는데, 자세히 보니 '수업 중 스마트기기 사용 제한'에 관한 설문조사 QR코드였다.
학생회가 워크숍에서 시작한 논의를 온라인을 넘어 교문 앞 현실로 끌어낸 것이다. 잠시 뒤 학생회 부회장이 다가왔다.
"교장 선생님, 추운데도 생각보다 많은 친구들이 관심을 보였어요. 그런데… 이게 정말 학칙에 반영될까요?"
대견하면서도 마음 한켠이 조심스러웠다. 이 아이들의 용기와 노력이 정말 학교의 의사결정으로 이어질 수 있을까, 스스로 물었다.
스마트폰 규제 그 자체가 본질은 아니다. 2026년 3월 1일부터 시행되는 초·중등교육법 개정안에 따라 스마트기기 사용 제한은 모든 학교가 피할 수 없는 과제가 된다. 중요한 건 이 제도 변화를 '디지털 대전환 시대 시민교육'의 기회로 삼을 수 있느냐는 점이다.
학생들이 스스로 규칙을 만들고, 그 규칙을 어떻게 집행할지 고민하며, 책임을 나누는 과정이 필요했다.
그 과정은 이미 지난 11월 제부도 글램핑장에서 열린 학생회 워크숍에서 시작됐다(관련기사:스마트폰 규정 공론화, 서울로봇고 학생들은 왜 '스스로 징계'를 택했을까
https://omn.kr/2g549). 학생들은 '수업 외 시간 자율 사용'을 주장하며, 그에 대한 책임으로 '자율 징계 방안'까지 함께 논의했다.
그 논의의 정점은 서울로봇고의 '난리법석 대토론회'다. '시끌벅적하게 떠들며 함께 결정한다'는 이름처럼 구성원 모두가 다음 해 교육계획을 스스로 만드는 자리다. 다만, 아쉽게도 아직 학생의 참여나 학부모의 참여는 제한적이다. 특별한 사안이 있을 때, 학생회나 학부모회의 의견을 듣고 토론에 임하는 수준이다.
대토론회에 제출할 학생 의견을 모으기 위해 지난 10일 학생회 임원과 1, 2학년 학급정부회장이 참석한 가운데 학생 대의원회가 열렸다. 수업 중 스마트기기 사용 제한 학칙 적용과 학생회장·학급정부회장 출마 제한 규정의 폐지 여부를 논의하기 위해 학생회는 앞서 지난 8, 9일 1, 2학년 생을 대상으로 사전 설문조사를 실시했다. 온라인 설문에는 1, 2학년 전체 259명 중 197명이 참여했다. 가장 뜨거운 주제는 역시 '스마트기기 사용 학칙 공론화'였다.
- 스마트기기 사용 제한은 수업 시간에만(82%)
- 스마트기기 보관 방법으로는 폰 꽂이함(44%), 핸드폰 가방(26%)
- 스마트기기 보관 장소로는 교탁 밑(35%), 사물함 위(38%)
- 스마트기기 관련 교칙 위반 시 벌점(35%), 교내봉사(28%)
학생들은 수업 시간 스마트기기 사용 금지에는 대부분 동의했다. 다만 보관 방식과 제재 방법에서는 의견이 갈렸다.
이 설문 조사를 바탕으로 12월 10일, 학생 대의원회에서 '수업 시간만 사용 제한'(93.6%), 폰 꽂이함을 이용해 사물함 위(71%)에 보관, 위반 시 벌점(83.9%), 교내봉사, 반성문 작성 순으로 단계별 제재를 강화하기로 안을 확정했다.
"저희도 스마트폰에 방해 받는다는 것을 알아요"
올해 대토론회에는 서울시 교육의 수장인 정근식 교육감이 직접 참석했다. 교육감은 본 토론회에 앞서 계획된 일정에 따라 오후 1시부터 30분간 학생회와 학부모 대표를 '북허브라운지'에서 만나 간담회를 진행했다.
토론회에는 시험 기간임에도 학생 7명, 학부모 2명, 교직원 90여 명이 참여했다. 출장자를 제외하면 거의 전 교직원이 참여한 셈이다.
물론 학생·학부모는 전체를 대표하기엔 부족한 숫자였지만, 사전 논의 과정을 충분히 거쳐 대표성 있는 안을 만들었고, 참여한 이들의 집중도와 진지함은 그 공백을 충분히 메웠다.
학생회는 "수업 시간 외 쉬는 시간에는 사용 가능"이라는 안을 준비했다. 학부모회는 "수업 시간 전면 수거, 점심시간만 허용"을 주장했다. 두 입장은 분명히 달랐다.
교직원들의 분임토의 이전에 학생·학부모의 안이 발표되고 공유되었다. 교직원들의 분임 토의가 이루어지는 동안 서울시교육감과 함께 앉아 논의하는 테이블에서 학생회장이 말했다.
"저희도 스마트폰에 방해받는다는 걸 알아요. 친구들이 수업 중 유튜브 보는 것도 봤고요. 그래도 무조건 금지보다는, 스스로 조절하는 법을 배우고 싶어요. 실패하더라도 배울 기회가 필요해요. 어차피 졸업하면 아무도 우리 핸드폰을 뺏지 않잖아요."
맞은편에 앉은 학부모 회장은 반문했다.
"취지는 좋은데, SNS 중독이나 불법 촬영, 사이버 폭력 같은 일이 생기면 책임은 누가 지나요? 학교가 최소한의 안전장치는 갖춰야죠."
선생님 한 분은 현실적 고민을 보탰다.
"학생들을 믿고 싶어요. 정말로요. 그런데 수업 중 계속 핸드폰을 확인하는 학생들을 보면… 집중도가 떨어지는 건 분명하거든요. 그렇다고 매번 빼앗을 수도 없고, 교사 입장에서도 쉽지 않습니다."
서로 다른 입장이 충돌하고 타협하는 과정 자체가 교육이었다. 정답이 없는 문제 앞에서 서로 다른 입장이 부딪히고, 대화를 통해 접점을 찾으려 애쓰는 모습. 이 과정이 민주주의 교육의 핵심이다.
가장 치열했던 순간: '쉬는 시간' 논쟁
토론이 가장 뜨거워진 때는 '쉬는 시간 사용'을 두고 의견이 갈릴 때였다. 학부모회는 "복도·계단에서도 사용을 금지해야 안전사고를 막을 수 있다"며 쉬는 시간에도 사용 금지를 주장했고, 학생회는 강하게 반발했다.
학생회 회장이 목소리를 높였다. "쉬는 시간마저 금지하면 10분 동안 뭘 하라는 건가요? 친구랑 연락도 못 하고, 화장실만 갔다 오면 끝인데… 그건 너무 심해요. 수업 시간은 이해해도 쉬는 시간까지는 아닌 것 같습니다."
분임토의가 끝나고, 각 분임별로 토의한 결과를 발표했다. 교직원들은 스마트 기기를 수업에 많이 활용하는 학교의 특성상 대체로 수업 외 시간은 자유롭게 사용할 수 있도록 하자는 의견이었다.
교사들의 고민은 자율보다 '현장 적용 가능성'에 있었다. 매일 스마트 기기를 거두고 다시 배부하는 과정과 분실되었을 때 책임 소재에 대한 걱정이었다. 또한 규정에 어긋난 스마트 기기 소지나 사용 시 징계 절차를 밟는 과정에 대한 우려, 또 그 과정에서 학생과의 어쩔 수 없는 마찰을 우려하고 있었다.
이때 정근식 교육감이 토론을 지켜보며 입을 뗐다. 그는 학생들이 설문을 하고, 그 결과를 바탕으로 대의원회에서 다시 토론해 결론을 만들고, 그 안을 교직원과 학부모 앞에서 조정하는 과정이 "무척 실질적이고 무르익은 자치의 과정"으로 보였다고 평가했다. "과거처럼 국가나 교육청이 정해준 대로 학교가 움직이는 시대가 아니라, 학생들 스스로 가치를 만들어가는 시대"라며, "성인들이 그 결정을 어떻게 존중할 것인가가 학교 문화의 핵심"이라고 짚어주었다.
학생·학부모의 안과 교직원의 분임토의 결과를 종합할 때 대략적으로 학생회의 안으로 수렴되었다. 반대 의견은 주로 '교사 실무 부담'과 '학부모 참여 부족'을 이유로 제시했다. 이를 보완하기 위해 '스마트기기 분실 시 학교 책임 면제' 조항을 명시하고, 학생 스스로 관리하는 '자율 보관함'도입이 필요하다는 의견이 나왔다. 징계 방안으로 '교장실에서 명상'을 하게 하자는 이색적인 의견도 제시되었다.
합의안은 학생, 학부모, 교직원으로 구성되는 TF팀에서 문안을 다듬어 학생, 학부모, 교직원의 의견 수렴을 위한 설문조사를 실시하여 학교운영위원회에 상정할 안을 만들기로 했다. 또한 잠근 장치가 있는 '자율 보관함' 구입을 위한 예산을 편성하기로 했다. 특히 이번 논의에 참여율이 낮았던 학부모 동의 절차가 중요해졌다.
과정이 아름답다고 해서 결과가 가벼울 수는 없다
정근식 교육감은 토론회 말미에 다시 한 번 발언했다.
"오늘 이 자리에서 본 것은 단순한 토론이 아닙니다. 우리 교육이 나아가야 할 방향입니다. 스스로 규칙을 만들고 책임지는 모습이 바로 민주시민교육의 본질입니다."
그의 말 속에서, 서울로봇고 '난리법석'은 단순한 연말 행사가 아니라 자율과 책임을 연습하는 학교 민주주의의 장으로 자리매김했다.
그러나 격려가 곧 실천을 보증하는 것은 아니다. 아름다운 과정이 실제 현장에서 작동하지 못한다면, 그것은 실패다.
2026년 1학기, 이 학칙은 제대로 작동할까?
학생들은 약속을 지킬까?
교사는 일관되게 적용할까?
학부모는 이 과정을 신뢰할까?
교육감은 한 가지 제안을 덧붙였다. "대토론회를 1년에 한 번만 하지 말고, 한 번 더 열어보면 어떻겠느냐"는 말이었다. 1학기에 큰 틀을 정하고, 2학기에 그 결정이 실제로 어떻게 작동했는지를 점검하는 자리를 다시 만들자는 제안이었다.
그 말이 오래 남았다. 민주주의는 결정을 잘하는 기술이 아니라, 결정한 것을 끝까지 운영하고 다시 고치는 습관에 가깝기 때문이다. '난리법석'이 진짜 제도가 되려면, 우리의 합의가 교실에서 어떻게 작동하는지 확인하고, 잘못되면 기꺼이 수정하는 과정까지 포함되어야 한다.
그러나 현실적으로 1년에 한 번의 운영도 쉽지 않다. 그럼에도 그 제안은, 우리가 이 합의를 '한 번의 사건'으로 끝내지 말아야 한다는 경고처럼 들렸다.
답은 내년 또다시 열릴 '난리법석'에서 확인하게 될 것이다. 그때는 평가와 반성의 시간이 될 예정이다. 잘못된 부분은 고치고, 잘된 점은 더 단단히 만들 것이다. 이것이 진짜 '과정 중심 교육'이다.
미완의 실험, 그래서 더 의미 있다
서울로봇고 대토론회는 아직 완성되지 않았다. 학생과 학부모의 참여율을 높이는 방법, 소수 의견을 보호하는 장치, 합의안의 실효성을 검증하는 과제도 남아 있다.
어떤 선생님은 "다른 학교에서 따라 하기 어렵다"고 말한다. 맞는 말이다. 입시 중심 학교에서는 이런 시간을 확보하기 어렵다. 학생회가 적극적이지 않으면 금세 형식에 그칠 수도 있다. 학교 규모가 커지면 운영도 쉽지 않다.
그럼에도 이 실험은 의미가 있다. 자신의 삶에 영향을 미치는 규칙을 스스로 만드는 경험, 의견이 다른 사람들과 타협하는 과정, 그리고 그 결정에 책임을 지는 자세. 이 모든 것이 교과서에 없는 민주주의 교육이다.
서울로봇고 공동체의 실험은 지금도 진행 중이다. 이 실험이 성공할지, 보완이 필요할지는 2026년 겨울이면 확인할 수 있을 것이다. 그때 나는 결과를 숨김없이 다시 보고드릴 것이다. 성공이든 실패든, 그 기록 자체가 다른 학교들에 의미 있는 참고자료가 되길 바란다.
토론이 끝난 뒤, 나는 오랜만에 학교가 살아 움직인다는 느낌을 받았다. 설령 이 실험이 완벽하지 않아 다시 흔들릴지라도 괜찮다. 그 시행착오조차 다시 날아오르기 위한 속도로 바꾸는 것, 그것이 바로 우리 서울로봇고가 걸어갈 '민주주의라는 이름의 성장'이기 때문이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 오성훈 시민기자의 개인 블로그에도 실립니다.