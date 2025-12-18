사회부산경남한줄뉴스 25.12.18 22:17ㅣ최종 업데이트 25.12.18 22:17 정점식 의원, 고성군에 이웃돕기 성금 500만원 전달 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲정점식 국회의원, 고성군에 이웃돕기 성금 500만원 전달 ⓒ 고성군청 관련사진보기 고성군(군수 이상근)은 정점식 국회의원(통영고성)이 18일 고성군청을 방문하여 어려운 이웃을 위해 성금 500만 원을 전달했다고 밝혔다. 정점식 국회의원은 "추운 겨울, 저소득 취약계층과 따뜻한 온정을 나누고자 이번 기탁을 결정하게 됐다"라며, "앞으로도 소외된 군민들에게 위로와 희망이 전해질 수 있도록 꾸준히 나눔 활동을 이어가겠다"라고 밝혔다. 이날 전달된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 해당 가구에 전달될 예정이다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, '허선구고가' 보수공사 준공식 열어 갤러리 오마이포토 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 1/6 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.