정점식 의원, 고성군에 이웃돕기 성금 500만원 전달

고성군(군수 이상근)은 정점식 국회의원(통영고성)이 18일 고성군청을 방문하여 어려운 이웃을 위해 성금 500만 원을 전달했다고 밝혔다.정점식 국회의원은 "추운 겨울, 저소득 취약계층과 따뜻한 온정을 나누고자 이번 기탁을 결정하게 됐다"라며, "앞으로도 소외된 군민들에게 위로와 희망이 전해질 수 있도록 꾸준히 나눔 활동을 이어가겠다"라고 밝혔다.이날 전달된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 해당 가구에 전달될 예정이다.