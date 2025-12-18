큰사진보기 ▲승하환경㈜, 진주시복지재단에 성금 330만 원 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기

승하환경㈜(대표 하만명)은 진주시 상대동 관내 청소년 학생 지원을 위해 성금 330만 원을 진주시복지재단에 기탁했다.하만명 대표는 "지역에서 기업을 운영하며 받은 사랑을 다시 지역사회에 돌려드리고자 매년 나눔을 이어오고 있다"며 "이번 성금이 어려운 환경 속에서도 꿈을 키워가는 학생들에게 작은 희망과 응원이 되기를 바란다"고 전했다.