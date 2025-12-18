사회부산경남한줄뉴스 25.12.18 22:17ㅣ최종 업데이트 25.12.18 22:17 승하환경㈜, 진주시복지재단에 성금 330만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲승하환경㈜, 진주시복지재단에 성금 330만 원 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기 승하환경㈜(대표 하만명)은 진주시 상대동 관내 청소년 학생 지원을 위해 성금 330만 원을 진주시복지재단에 기탁했다. 하만명 대표는 "지역에서 기업을 운영하며 받은 사랑을 다시 지역사회에 돌려드리고자 매년 나눔을 이어오고 있다"며 "이번 성금이 어려운 환경 속에서도 꿈을 키워가는 학생들에게 작은 희망과 응원이 되기를 바란다"고 전했다. #재단 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, '허선구고가' 보수공사 준공식 열어 갤러리 오마이포토 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 1/13 이전 다음 이전 다음 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.