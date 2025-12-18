큰사진보기 ▲낙동강유역환경청, 기후에너지 전담반 발족 ⓒ 낙동강유역환경청 관련사진보기

낙동강유역환경청(청장 서흥원)은 재생에너지 확대 과정에서 발생하는 지역 현안에 신속하고 체계적으로 대응하기 위해, 18일 '기후에너지 전담반(TF)'을 발족하고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.환경청은 "이번 전담반 발족은 최근 정부가 발표한 지역기반 기후·에너지 현장 대응체계 강화 기조에 발맞춰, 중앙 정책을 지역 현장에서 실효성 있게 구현하기 위한 조치로 마련됐다"라고 소개했다.이날 회의에는 낙동강유역환경청을 비롯해 한국전력공사, 한국에너지공단 등 관계기관 담당자 15명이 참석했다. 전담반은 기후에너지 전담반 운영 방향, 기관별 역할 및 협조사항, 주요현안 공유 및 공동 대응방안 등에 대해 논의했다.전담반은 앞으로 주 단위 또는 월 1회 정기 협의체를 운영하며, 재생에너지 전환 과정에서 발생하는 주요 현안 정보를 상시 취합·관리하고 관계기관과 지속적으로 공유할 계획이다.서흥원 청장은 "이번 기후에너지 전담반 발족은 정책을 현장에 안착시키기 위한 출발점"이라며, "관계기관과의 긴밀한 협업을 통해 지역 특성에 맞는 재생에너지 확산과 갈등 예방에 실질적인 성과를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.