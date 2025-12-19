입술 쩍쩍 겨울밤, 남편과 머리 맞대 만든 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"여보, 요즘 입술이 자꾸 갈라져."

"그래요? 나는 요새 코가 답답하던데."

큰사진보기 ▲겨울이 오면. ⓒ jeremyfilm on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲우리집만의 가습기 만드는 재료냄비, 펜치나 니퍼, 철사 옷걸이, 수건 ⓒ 김효숙 관련사진보기

[내가 만드는 우리 집 가습기]

큰사진보기 ▲펼쳐 놓은 철사 옷걸이와 옷걸이로 냄비에 수건 걸이 만들기옷걸이를 디귿자로 펼친 후 냄비에 끼워서 걸어주기 ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲수건 가습기를 도와주는 휴대용 선풍기휴대용 선풍기를 가끔 틀어주면 수건 가습기의 습기가 잘 퍼지는데 도움을 준다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲가습기용 수건 걸기걸이를 만들고 수건을 건다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치에도 실립니다.

후덥지근하던 여름이 지나고 쾌적했던 짧은 가을은 눈 깜짝할 새 가버렸다. 입술도 콧속도 자꾸 마른다. 세수하고 나면 얼굴에 바로 보습제를 발라야 한다. 한여름에는 그렇게 지겹던 습기가 몹시 그립다.거실 한쪽에 건조대를 놓고 빨래를 널었더니 아침이면 보송보송하다. 빨래를 널어놓는 것만으로는 습기가 부족한지, 남편은 자다가 깨선 목이 마른다며 물을 찾는다. 옛날 어르신들처럼 잠자리에 자리끼를 놓아야 할 판이다.몇 년 전 어디선가 사은품으로 가습기를 하나 받은 적이 있다. 상자에 '자연기화식'이라고 적혀 있었다. 이전에 쓰던 초음파 방식이나 가열식이 아니고 자연기화식이라니 도대체 어떤 원리로 가습이 되는지 궁금해서 설명서를 찬찬히 읽어 보았다. 전원을 켜면 자동으로 가습기 내부 필터에 물을 적신 뒤, 팬으로 바람을 불어 수분이 자연스럽게 퍼져 나가게 하는 방식이라고 했다. 물은 그냥 수돗물을 채워주면 되었다. 생각보다 단순했다.초음파 방식은 저렴하긴 했지만 집안에서 계속 차가운 물 바람을 맞는 것 같고, 세균에 취약하기 때문에 가습기 청소도 자주 해주어야 한다. 가열식 가습기는 물을 끓여 수증기를 뿜어내기 때문에 살균에 뛰어나다고 하지만 날마다 전기로 물을 끓여야 했다. 자연기화식 가습기는 찬바람이 나오지도 않고 전기 요금 걱정을 하지 않아도 되었다. 팬이 돌아갈 때 소리가 나긴 했지만 크게 거슬리지 않았다. 그렇게 한 2년은 잘 썼다.문제는 관리였다. 시간이 지날수록 일주일에 한 번씩 분해해서 물로 하나하나 씻고 말리는 게 점점 버거워졌다. 청소 주기가 1주일에서 2주일로 밀려났다가 한 달 가까이 지난 적도 있었다. 물은 매일 갈아주었지만, 세척을 자주 하지 못해서 결국 사단이 났다.어느 날, 물을 갈고 전원 버튼을 눌렀는데 퀴퀴한 곰팡내가 올라왔다. 할 수 없이 필터를 꺼내 하나하나 펼쳐 놓고 꼼꼼히 닦아서 말려 보았지만, 한번 밴 냄새는 쉽게 빠지지 않았다. 겨울이 끝나갈 무렵이라, 빨래를 집안에 널어 말리는 것으로 가습기를 대신하기로 했다. 냄새나는 가습기는 그냥 물을 뺀 뒤에 말려서 베란다 한구석에 밀어 두었다.찬 바람 불기 시작하자 코가 막히고 눈이 뻑뻑해졌다. 겨울이 시작되었으니 서너 달은 그렇게 고생해야 할 텐데 어찌해야 좋을지 걱정스러웠다. 베란다에 있는 녀석을 다시 꺼낼 것인가, 아니면 신형 가습기로 대체할 것인가 남편과 한 시간 넘게 얘기해 봤지만, 결론이 나지 않았다.전에 쓰던 가습기를 꺼내 자니 분해하고 세척하는 일이 부담스러워 마음 내키지 않았다. 하지만 가습기를 사는 것도 만만치 않았다. 몇 년 전부터 아들과 딸이 사용하는 스테인리스 가열식 가습기는 안심하고 사용하기 편리하지만 전기를 많이 사용한다. 거기에 안방 가습기까지 보태려니 부담스러웠다. 몇 년 쓰고 나서 또 애물단지가 될까 봐 지레 겁이 나기도 했다. 몇 날 며칠을 고민했지만 뾰족한 수가 떠오르지 않았다.그릇에 물을 받아서 안방에 가져다 놓았지만, 생각만큼 효과가 없었다. 그러다 어느 날, 건조대에 빨래를 널다가 '대야나 그릇에 물을 받아 놓고 수건을 걸쳐 놓으면 훨씬 낫지 않을까?'하는 생각이 퍼뜩 떠올랐다. 생각은 좋았지만, 막상 그대로 실천에 옮기려니 방안에 놓을 만한 그릇조차 마땅치 않았다. 게다가 수건을 어느 만큼 걸쳐 놓아야 할지 감이 잡히지 않았다. 혼자서 하루 종일 머리를 굴려보았지만, 답을 찾지 못했다.그래서 평소 기계를 만지고 그 원리를 찾아내는 걸 좋아하는 남편에게 도움을 청했다. 남편은 내 이야기를 듣고 잠깐 생각하더니 한번 해보자고 했다. 그리곤 잘 쓰지 않는 커다란 냄비와 수건 한 장을 준비해 달라고 했다. 나는 안방 옷장 서랍에서 별로 쓸 일이 없어 자리만 차지하던 폭이 좁고 길쭉한 수건 한 장을 가져왔다. 그리고 부엌 싱크대 안쪽에 처박혀 있던 넓적한 냄비도 꺼내 왔다. 그 사이 남편은 공구함에서 펜치를 꺼내 놓고, 베란다에서 세탁소 옷걸이 하나를 가져왔다.그렇게 우리는 머리를 맞대고 가습기를 만들기 시작했다.냄비 1개수건 1장세탁소 철사 옷걸이 1개펜치휴대용 선풍기(선택)바닥이 넓은 냄비를 하나 준비한다. 겨우내 가습기로 사용하려면 평소 잘 쓰지 않는 것이 좋다.옷걸이의 매듭 부분을 돌려서 풀고 펼친다. 꼬여있던 양쪽 끝부분을 펜치로 자르고, 냄비 폭에 맞게 디귿(ㄷ) 자 형태로 접는다. 걸쇠의 높이는 수건 끝이 냄비 바닥의 물에 닿을 수 있도록 맞춘다. 철사 양쪽 끝을 냄비 손잡이에 끼우고, 펜치로 조이면서 고정한다.준비한 냄비에 물을 반 정도 채운다. 일반 수돗물을 사용하면 된다.면 100% 수건이 가장 좋다. 나는 기념품으로 받은 폭이 좁고 길이가 긴 수건을 사용했다. 수건을 반듯하게 접어 옷걸이 중앙에 걸치고, 수건 아래쪽이 물에 잠기도록 한다.휴대용 선풍기를 수건 뒤쪽에 두고 하루에 한두 차례, 30분 정도 틀어준다. 선풍기 바람이 수건과 냄비에 있는 수분을 공기 중으로 더 잘 퍼져나가게 한다.간단하게 만들 수 있고, 위생적인 데다 전기 요금도 거의 들지 않는다(휴대용 선풍기를 사용하면, 충전 시 소량의 전기 요금이 발생할 수 있다).평소엔 그냥 수돗물을 사용하지만, 일주일에 한 번 정도 냄비에 물을 받아 끓여 사용한다. 물을 끓이면 소독도 되고, 냄비 위로 올라오는 수증기를 보고 있으면 '진짜 가습기구나!'라는 생각이 들어 괜히 기분이 좋다.물이 줄어들면 보충해 주고, 물속에 먼지가 보이면 냄비를 헹군 뒤에 새로 물을 받아서 사용하면 된다. 며칠 사용한 수건은 꼭 짜서 옷걸이나 빨래 건조대에 말리면 또 한 번 가습기 역할을 한다. 휴대용 선풍기는 필수는 아니다. 하지만 선풍기를 잠깐씩 틀어주면 습기가 공기 중으로 더 빨리 퍼져나가도록 도와준다. 나는 하루에 두 번 30분 정도 약한 바람으로 돌려준다. 선풍기 날개 돌아가는 소리가 거슬린다면 사용하지 않아도 된다.안방에 수건 가습기를 들여놓은 다음부터 목이 아프거나 코가 막히는 증상이 많이 줄었다. 남편도 더는 자다 일어나 목이 마른다고 물을 찾지 않는다. 수건 가습기 덕에 남편도 나도 아침까지 푹 잘 수 있어 한결 편안하게 아침을 맞는다. 옷걸이와 수건, 냄비만 있으면 아주 간단하고 위생적인 가습기를 만들 수 있다. 가습기 청소와 전기 요금이 걱정된다면, 직접 한번 만들어 보면 어떨까.