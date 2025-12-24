사랑의 매는 법에서 사라졌지만, 우리 마음 속에선 안녕하신가요?

큰사진보기 ▲이 이미지는 기사 내용과 관련이 없습니다 ⓒ caleb_woods on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲'친권자 징계권' 뉴스 기사 댓글의 주요 단어‘친권자 징계권’ 뉴스 기사 댓글에서 나타난 주요 단어를 워드클라우드로 시각화한 이미지로, 자녀 훈육에 대한 다양한 사회적 인식을 보여준다. ⓒ 필자 관련사진보기

큰사진보기 ▲'친권자 징계권' 개정에 대한 댓글의 연도별 찬반 경향2019년부터 2022년까지 ‘친권자 징계권’ 개정에 대한 댓글의 찬반 및 중립 의견 비율을 시각화한 그래프다. 해마다 의견 분포가 어떻게 변화했는지를 보여준다. ⓒ 필자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 김선희 시민기자의 논문 <‘친권자 징계권’ 뉴스 기사 댓글 분석>(유아교육연구, 2024)을 바탕으로 재구성한 것입니다.

2021년, 우리 민법에서 '친권자 징계권' 조항이 60여 년 만에 역사 속으로 사라졌다. 이는 아동을 더 이상 훈육의 대상이 아닌 독립된 인격체로 인정한 법적 대전환이었다. 하지만 과연 법의 진일보가 우리 사회의 인식까지 바꾸었을까?이 질문에 대한 대답은, 2025년 8월 보건복지부가 국회에 제출한 '2024 아동학대 연차보고서'에 담긴 충격적인 현실 속에 있다. 2024년 한 해 동안 발생한 아동학대는 총 2만4492건이었으며, 아동학대가 벌어진 장소는 대부분 가정(82.9%, 2만316건)이었다. 학대 행위자 역시 부모(84.1%, 2만603건)가 가장 많은 비중을 차지했다.친권자 징계권은 아동학대 예방과 아동권리 보장을 목적으로 폐지되었지만, 법과 현실의 간극은 계속해서 해소되지 않은 채 남아 있다.법전 속의 징계권은 삭제되었으나, 대중의 마음속 징계권은 여전히 '훈육'이라는 가면을 쓰고 건재하다. 댓글이라는 창을 통해 본 우리의 민낯은 3년 전이나 지금이나 놀라울 만큼 닮아있다. 2019년부터 2022년까지 4년간 수집된 '친권자 징계권' 관련 뉴스 댓글 14,382건을 분석한 결과는 우리 사회의 복잡한 내면을 그대로 투영한다. 가장 빈번하게 등장한 단어는 다름 아닌 '부모'와 '체벌'이었다.이 논쟁의 핵심이 결국 '가정 내 체벌' 문제에 집중되어 있음을 명확히 보여주는 대목이다. 댓글에 나타난 주요 우려는 가정, 학교, 사회 세 차원으로 요약된다. 가정에서는 '훈육의 부재'에 대한 깊은 불안감과 '체벌과 훈육을 명확히 구분해야 한다'는 요구가 공존했다. 학교에서는 먼저 체벌이 사라진 교육 현장의 혼란을 예로 들며 가정에서도 비슷한 문제가 발생할 것이라는 불안감이 팽배했다.사회적으로는 법 개정이 국가의 과도한 개입이라는 비판과 함께, 아동학대를 실질적으로 예방할 다른 대안을 마련하라는 목소리가 높았다. 결국 가정, 학교, 사회 전반에 걸쳐 나타난 이 목소리들은 표면적으로는 훈육 방법을 우려하는 듯 보이지만, 그 기저에는 아동을 독립된 주체가 아닌 통제와 지도의 대상으로 보는 뿌리 깊은 관성이 자리하고 있음을 폭로한다.겉으로 보이는 팽팽한 대립 속에서도 미세하지만, 중요한 인식의 변화가 감지된다. 지난 4년간 징계권 개정에 대한 반대 의견(2019년 77% → 2021년 63.2%)이 전반적으로 우세했던 것은 사실이다. 그러나 주목해야 할 것은 견고한 반대 여론의 벽에 균열을 내며, 찬성 목소리가 14%에서 29.4%로 두 배 이상 뛰어오르는 저력을 보여주었다는 점이다.이는 법의 변화가 '그저 선언에 그칠 것'이라는 냉소주의를 뚫고, 실제로 우리 사회의 인식을 긍정적으로 견인하는 강력한 동력이 될 수 있음을 증명하는 희망의 증거이다. 대중의 '공감' 반응 역시 주목할 만하다. 법 개정 전에는 반대 의견에 '공감'이, 찬성 의견에는 '비공감'이 쏠리는 경향이 뚜렷했지만, 개정 후에는 체벌 금지를 지지하는 목소리에도 유의미한 공감이 나타나기 시작했다. 이러한 '공감'의 분화는 단순히 의견이 다양해졌다는 것을 넘어, 과거에는 '비공감'의 대상이었던 아동 인권 중심의 목소리가 이제는 우리 사회에서 유의미한 지지를 얻기 시작했음을 보여주는 결정적 증거이다.질문에 답하자면, '사랑의 매'는 우리 마음속에서 아직 안녕하지 못하다. 2021년 '친권자 징계권'이 삭제된 지 4년여가 지난 지금, 이러한 법적 성취에도 불구하고, 체벌을 용인하는 사회적 인식은 여전히 깊게 자리 잡고 있다. 이 모든 논쟁의 근저에는 아동을 성인의 소유물이거나 미성숙한 존재로 보는 시각이 깔려 있다.체벌 근절의 핵심은 법 조항 하나를 바꾸는 것을 넘어, 아동을 우리와 동등한 권리의 주체로 인정하는 인식의 대전환에 있다. 여론의 바다에서 건져 올린 날것의 목소리들이 더 이상 반복되지 않도록, 이제는 우리의 인식이 법의 속도를 따라잡아야 할 때이다.