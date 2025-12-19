75년 만에... 법원, 한국전쟁 민간인 학살 유족에 29억 국가배상 확정

큰사진보기 ▲서산시 문화회관에서 9월 3일, 한국전쟁 전후 민간인 희생자들을 기리는 제9회 합동 추모제가 열렸다.. ⓒ 김선영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 9월 3일 한국전쟁 전후 민간인희생자 서산유족회(회장 정명호)가 주최한 행사에 유족과 서산시 일부 시의원, 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위) 관계자들이 참석했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

한국전쟁 전후 국가공권력에 의해 자행된 민간인 학살 사건 피해 유족들이 국가를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 승소했다. 정부가 항소를 포기함에 따라 판결은 지난달 20일 최종 확정됐다. 사건 발생 75년여 만에 이루어진, 너무도 늦은 국가의 인정이자 사죄다.서울중앙지방법원 제22민사부는 지난달 20일, 김아무개씨 등 유족 63명이 국가를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 국가가 유족들에게 총 29억 892만 4204원을 지급하라고 주문했다. 이는 당초 유족들이 청구한 소송가액(약 34억 9천만 원)의 80%를 상회하는 금액이다.이번 소송은 지난 2024년 8월 1일 제기됐다. 1년 3개월여의 심리 끝에 내려진 이번 판결에 대해 피고인 대한민국 정부는 항소 포기일인 2025년 11월 20일까지 항소장을 제출하지 않았다. 이에 따라 판결은 그대로 확정됐으며, 유족들은 현재 정부를 상대로 판결금 지급 절차를 밟고 있다.주목할 점은 재판부가 제시한 구체적인 위자료 산정 기준이다. 재판부는 불법행위로 인한 희생과 유족들의 정신적 고통을 인정하며 ▲희생자 본인 1억 원 ▲배우자 5000만 원 ▲부모 및 자녀 각 1000만 원 ▲형제자매 각 500만 원으로 배상 기준을 명시했다. 이는 과거사 관련 국가배상 소송에서 통용되는 기준을 재확인한 것으로, 가족 구성원별로 겪은 고통의 무게를 세분화해 인정한 것이다.그러나 승소의 기쁨보다는 탄식이 앞선다. 전쟁 통에 영문도 모른 채 가족을 잃은 유족들은 평생을 '빨갱이 가족'이라는 연좌제의 멍에 속에 숨죽여 살아야 했다. 뒤늦게 진실이 규명되고 법원의 배상 판결이 나왔지만, 정작 배상을 받아야 할 피해 당사자와 유족 1세대 대다수는 이미 세상을 떠났거나 요양병원 신세를 질 만큼 고령이다.피해자와 유족이 고령화되며 시간이 얼마 남지 않은 지금, 진실화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)가 단순한 조사 기구를 넘어 '마지막 정리자'로서의 책임을 다해야 한다는 목소리가 높다. 아울러 사법적 판단에만 기댈 것이 아니라, 국가와 지방자치단체가 나서서 위령 사업 지원, 트라우마 치유 등 실질적인 지원책을 마련할 수 있을지가 여전히 시급한 과제로 남아 있다.