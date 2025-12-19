"정부는 12차 전기본에 LNG 퇴출 로드맵을 명시하라"

큰사진보기 ▲구호안동LNG복합화력발전소 2호기 건설 현장 앞에서 기자회견 참가자들이 LNG는 대안이 아니라는 구호를 외치고 있다. ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲취지발언LNG 발전은 기후위기 대응 방안이 아니라고 발언하고 있는 김수동 안동환경운동연합 공동대표 ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언김은현 안동LNG복합화력 발전소 2호기 건설반대대책위원회 위원장의 주민 피해 사례 발언 ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언LNG발전소가 지역 탄소중립 기본계획에 어긋난다고 발언하는 김순중 안동시의원 ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언기준치의 모순을 지적하는 권영현 괴정리 이장 ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲건설건설 중인 안동LNG복합화력발전소 2호기 ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

12월 18일 안동환경운동연합, 안동LNG복합화력발전소 2호기 반대대책위, 기후위기안동비상행동은 안동 LNG복합화력발전소 2호기 공사현장 앞에서 LNG 발전소 건설반대 기자회견을 했다.이날 기자회견은 LNG 화력 발전소가 지어지거나 그 영향을 크게 받는 영남권 5개 지역(남해, 삼천포, 하동, 함안, 안동)의 환경단체 주최로 탄소중립을 위해 석탄화력발전소를 재생에너지로의 전환하는 것을 촉구하기 위해 동시다발로 열렸다.김수동 안동환경운동연합 공동대표는 2014년 안동LNG복합화력발전소가 들어오면 안동 시민들이 값싸게 난방을 할 수 있다는 명목에 들어서게 되었지만, 2호기 건설은 하동석탄발전소1호기를 대체하여 입지했다며, 이는 전 지구적으로 기후위기 대응을 위해 이산화탄소 발생량을 줄여야 하는 원칙에 어긋난다고 발언했다.더구나 LNG의 채굴부터 운송까지 전 주기적 과정을 보았을 때 이산화탄소 발생량이 막대함에도 청정에너지로 둔갑되어 있다며 12차 전력수급 기본계획을 앞두고 있는 시점에서 신규 발전소 건설을 중단하고 더이상 허가를 내주어서는 안 된다고 주장했다.김은현 안동LNG복합화력 발전소 2호기 건설반대대책위원회 위원장은 발전소 인근 주민으로 반대대책위를 결성하여 안동시를 상대로 건축허가 취소소송을 하고 있다. 김 위원장은 발전소 측에서 주민들 피해는 없다며 호도하여 1호기가 들어섰다고 주장했다.그리고 LNG복합화력발전소 1호기가 올해로 12년째 가동되고 있는데 인근 매곡리, 괴정리, 현애리에 과수농가가 10여 개 있었지만 현재 모두 폐농을 했으며, 인과관계를 주민들이 직접 증명할 수 없는 것이 안타까울 뿐이라고 전했다. 날씨가 흐린 날은 발전소에서 나오는 증기로 구름띠가 형성되는데 이것이 주변 환경에 영향을 끼치며, 집안에서조차 발전소가 돌아가고 꺼지는 것을 알 수 있을 정도로 소음이 심하다고 주장했다. 특히 안동LNG복합화력발전소가 건강 영향이 있을 것이라는 의견을 내놓으며, 막심한 주민 피해를 호소했다.김순중 더불어민주당 안동시의원은 안동시 탄소중립 기본계획을 수립 중에 있으며, 현재 안동시가 배출하고 있는 탄소량은 연간 155만t인데, 발전소가 운영될 경우 안동시 전체 탄소발생량과 맞먹는 탄소가 발생한다며 건설 취소의 필요성을 강조했다. 발전소가 건설되어 RE100을 이루지 못할 경우 수출에 제약이 생기며, 향후 안동시가 분산 에너지 특구 등 국비 지원사업을 신청하려고 해도 기회를 놓치는 것이라고 설명했다.권영현 괴정리 이장은 발전소 바로 인근 주민으로 발전소 운영은 생존권이 달린 문제라며, 안동시에 마을 이주를 건의했고 알겠다는 답을 들었으나 이행되지 않았다고 주장했다. 대기 측정도 했지만, 기준치에 도달하지 않았다고 해서 문제가 없다고 하는 것은 매일 공기를 마시고 사는 주민에게는 맞지 않는 현실이라며 어려움을 토로했다.환경단체는 "정부 계획에 따르면 LNG 발전설비 용량은 2023년 43.2GW에서 2038년 69.2GW로 무려 26GW, 70%나 증가하지만, 실제 LNG 발전량은 2022년 163.6TWh에서 2038년 78.1TWh로 절반 이하(52% 감소)로 떨어진다"며 "절반도 가동하지 못하는 시설에 수십조 원을 쏟아붓는 것"임을 지적했다.더구나 영남권 LNG 발전소 계획은 주민 의견 수렴 절차를 형식적으로만 거쳤으며, 입지 선정 과정에서 주민들의 반대는 묵살되었고, 환경영향평가는 부실하게 진행되었다며, 주민들은 발전소의 이익은 누리지 못하면서 건강 피해만 떠안고 있다고 주장했다.또한 정부가 영남권 LNG 발전소 신규 건설 계획을 전면 백지화하고, 12차 전력수급 기본계획에 LNG 퇴출 로드맵을 명시하며, 화석연료 완전 퇴출과 재생에너지 전환 계획을 즉각 수립할 것을 촉구했다.