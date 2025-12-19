"독식 막으니 경제 살아나"... 박정현 부여군수, '수의계약 총량제' 뚝심

큰사진보기 ▲박정현 부여군수 ⓒ 김선영 관련사진보기

"경쟁해서 따내는 게 자본주의 논리 아니냐고 따지는 분들도 있었습니다. 하지만 로비 잘하고, 밥 잘 사고, 단체장과 친하다고 일감을 몰아주는 게 어떻게 정당한 경쟁입니까? 그건 반칙입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

박정현 부여군수의 목소리에는 단호함이 묻어났다. 보수의 텃밭 부여에서 재선에 성공하며 '민생 군수'로 통하는 그가 가장 자부심을 느끼는 정책은 화려한 개발 사업이 아닌, 관행이라는 이름으로 기울어져 있던 행정의 운동장을 바로잡은 '수의계약 총량제'였다.지난 17일 <충남지역언론연합>과의 간담회에서 박 군수는 민선 7기 취임 직후 충남 최초로 도입한 이 제도에 대한 소회를 털어놨다.박 군수는 특정 업체가 관급 공사나 용역을 독식하지 못하도록 업체당 연간 수의계약 총액을 2억 원 이내로 제한하는 '수의계약 총량제'를 단행했다. 이는 그가 취임하기 전까지 지자체 관행처럼 굳어져 있던 '일감 몰아주기'와 '줄 세우기'를 원천 차단한 파격적인 조치였다.도입 초기 기득권 업체의 반발은 거셌다. 하지만 박 군수의 철학은 확고했다. 그는 "일을 조금 못해도 기회를 줘야 한다. 그래야 신생·영세 업체도 일을 배우고 성장할 것 아니냐"며 "승자독식 구조를 깨고 더 많은 사람에게 골고루 기회를 나눠주는 것이 지방 행정이 해야 할 '진짜 공정'이자 '경제 민주화'"라고 강조했다.실제로 총량제 시행 이후 부여군에서는 특정 업체의 수주 독점이 사라지고 신규 업체의 참여가 대폭 늘어나는 등 지역 경제 생태계가 건강해졌다는 평가를 받고 있다. 이러한 과감한 실행력과 선명성 때문에 언론 일각에서는 그를 두고 '충남의 이재명'이라는 별칭으로 부르기도 한다.수의계약 총량제 외에도 그가 펼친 정책과 비전 뒤에는 '인간 박정현'의 굴곡진 삶이 녹아있다. 가난 때문에 대학 졸업에 9년이나 걸려야 했던 청년 시절의 아픔은, 군수가 된 후 전국 최초로 '출생 순위 무관 1천만 원 지급'이라는 과감한 보편적 복지 실험으로 이어졌다.또한 일찍 여읜 아버지를 생각하며 시작한 '어르신 LPG 저장탱크 보급 사업'은, 행정이 차가운 수치 너머에 사람의 온기를 담아야 함을 보여준 대표적 사례로 꼽힌다. 그는 "누군가만 잘 사는 곳이 아니라, 누구나 서러움 없이 사는 세상을 만들고 싶다"고 강조했다.끝으로 박 군수는 거취와 관련해 "지자체장은 재선이면 족하다. 새로운 비전을 가진 이에게 길을 터주는 것이 순리"라고 밝혀 3선 불출마를 분명히 했다. 지역 정가에서는 그가 내년 지방선거에서 민주당 충남도지사 경선에 출마할 것이 유력한 것으로 내다보고 있다.