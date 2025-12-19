"어흥" 소리에 난리난 아이들, 모두가 동심 속으로

큰사진보기 ▲아동극 <거만한 공작새>18일 오전 10시 30분, 박달도서관 4층 시청각실에서 열린 '행복한 의자나무'의 공연 모습. 왼쪽부터 양정화(공작새), 이복순(암탉), 이진아(당나귀), 박명숙(늑대) ⓒ 김은진 관련사진보기

"어흥~ 할멈, 맛있는 떡 하나 더 줘."

"안돼, 안돼, 도망쳐."

"뒤를 봐, 뒤를 봐."

"나는 늑대다, 화려한 깃털이 내 입맛을 더 돋우는구나. 잡았다, 요 녀석!"

큰사진보기 ▲행복한 나무의자의 <해님과 달님> 인형극18일, 박달도서관 시청각실에서 열린 '동화잔치' 인형극 중 한 장면, 왼쪽부터 박명순, 이복순 ⓒ 김은진 관련사진보기

"평범하고 선한 사람이 세상을 지탱한다고 생각합니다. 선한 이웃들과 함께한 10여 년의 시간, 무대 위에서 나누었던 미소와 사랑이 결국 나에게 깊은 위로를 주었고 나를 키운 가장 큰 자양분이 되어주었습니다."

"일을 하며 봉사 활동을 하는 것이 쉽지는 않지만 아이들이 즐거워하는 모습을 보면 너무 행복합니다. 우리가 아이들에게 주는 것보다 아이들이 주는 순수한 기쁨이 더 큽니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

연말이 다가오면 경기 안양시 박달도서관에는 크리스마스 캐럴 같은 따뜻한 동화가 울려 퍼진다. 바로 '행복한 의자 나무' 회원들의 동화 잔치가 열리기 때문이다. 올해는 지난 16, 18일 이틀에 걸쳐 아동극 공연이 펼쳐졌다.지난 18일 오전 10시 30분, 박달도서관 시청각실을 찾았다. 입구에 들어서니 빨간 조끼를 입은 회원들의 핸드벨과 우쿨렐레 연주가 공연장을 메웠다. 흥겨운 리듬에 맞춰 공연을 기다리는 아이들의 눈빛은 요정이 마술봉을 흔드는 것처럼 별빛으로 빛나는 듯했다.'행복한 의자 나무'는 2007년 7월부터 시작된 아이들에게 동화책을 읽어주는 모임이다. 회원들은 논술 교사, 돌봄 교사, 사서, 동화구연 강사, 작가 등의 일을 하며 매월 둘째 주, 넷째 주 화요일에 아이들에게 동화책을 읽어주고 있다. 연말에는 아동극과 인형극, 악기 연주 등 다양한 공연을 선보이고 있다.1부 순서는 '해님과 달님'을 각색한 인형극이었다. 커다란 호랑이가 떡을 달라고 할머니를 겁주는 장면에서 아이들이 울음을 터트리기도 했다. 실감 나는 목소리와 아이들의 눈높이에 맞춘 대사가 관람객들을 금세 동심의 세계로 빠져들게 했다. 2부는 릴리아 작가의 그림책에 박보순, 양정화 작가가 이야기를 각색한 멀티동화 <딩동>이 스크린을 통해 방영되었다.이어서 3부에서 아동극 <거만한 공작새> 공연이 펼쳐졌다. 이 작품은 기존의 동화에 배역을 맡은 회원들이 공동으로 각색해 재미를 더 했다. 커다란 공작새가 자신의 화려함을 자랑하다가 늑대에게 잡히게 되고 결국 당나귀 할머니가 구출해 준다는 내용으로 겸손함의 미덕을 되돌아보게 했다. 이날 공연에는 연성대 유치원, 에듀파크 유치원생들 그리고 인근 주민들이 함께 관람했다.호랑이가 할머니에게 으르렁 대자 아이들이 소리쳤다.울음을 터트리는 아이도 발생했다. 함께 온 선생님이 얼른 아이를 안아서 달랬다. 이야기가 호랑이가 벌을 받고 할머니가 살아나는 것으로 마무리되자 아이들이 안도의 표정을 지으며 다시 밝아지는 모습을 보였다. 두 번째 아동극 <거만한 공작새>는 회원들이 다양한 캐릭터로 분장하고 공연했다. 무서운 늑대가 예쁜 공작새의 뒤를 쫓자 아이들이 성화다.늑대가 공작새를 올가미에 씌우자 또다시 여기저기에서 안타까운 절규가 이어졌다. 아이들의 순진한 모습에 지켜보는 어른들은 저절로 웃음이 터졌다. 이번에는 늑대가 혼쭐이 나고 공작새가 구출되자 아이들의 표정이 밝아졌다. 이야기에 속에 녹아 들어 순수한 마음을 그대로 표현하는 아이들의 모습이 귀엽고 사랑스러웠다. 공연팀과 관람하는 아이들이 모두 동심의 세계를 선사하는 자리였다.내레이션을 맡은 박보순 작가에게 어떻게 오랫동안 책을 읽어주며 공연할 수 있었는지 물었다. 박 작가의 말이다.공작새 역할을 맡은 양정화 작가는 공연 후 감상을 말했다.야옹이 역할을 맡은 오정순 회원은 아동극을 계속하는 이유를 "우리가 행복하기 때문입니다. 우리가 웃을 수 있기 때문입니다"라고 말했다. <어린왕자>의 저자 생텍쥐페리는 "어른들은 누구나 처음엔 어린이였다. 그러나 그걸 기억하는 어른들은 그다지 많지 않다"라고 동심에 대해서 말했다. 마음 따뜻해지는 동화로 다른 사람의 어려움을 공감하고 자신을 사랑하게 된다면 그보다 더 좋은 일은 없을 것이다. 어린 시절의 마음으로 되돌아가게 하는 동화 잔치에 이틀 동안 약 260여 명의 아동과 성인 관람객이 방문했다.행복한 의자나무 회원들은 소품부터 의상 제작, 분장까지 모두 직접하고 있다. 현재 활동하는 회원들은 모두 8명으로 이복순, 이진아, 박보순, 양정화, 박명숙, 오정순, 강미연, 송성숙이다. 어린아이같이 순수한 마음을 간직한 행복한 의자나무 회원들의 앞으로 꾸준한 활동이 기대된다.