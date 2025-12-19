서산 '일자리 연계형 지원주택' 좌초 위기... LH "수요 47호 불과"

큰사진보기 ▲지난 17일 열린 제310회 서산시의회 제2차 정례회 3차 본회의에서는 안효돈(더불어민주당) 의원과 한석화(국민의힘) 의원이 나란히 5분 자유발언대에 올라 LH를 강도 높게 비판했다. ⓒ 서산시대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

국토교통부 공모사업으로 선정돼 지역사회의 기대를 모았던 충남 서산시 대산읍 '일자리 연계형 지원주택' 사업이 추진 중단 위기에 놓였다.서산시의회 본회의에서는 한국토지주택공사(LH)의 결정에 대한 여야 의원들의 비판이 잇따랐지만, LH는 "유효 수요가 47호에 불과하다"는 조사 결과를 근거로 사업 추진이 어렵다는 입장을 밝혀 논란이 이어지고 있다.지난 17일 열린 제310회 서산시의회 제2차 정례회 3차 본회의에서 안효돈(더불어민주당) 의원과 한석화(국민의힘) 의원은 5분 자유발언을 통해 LH의 사업 중단 결정 과정을 비판했다.먼저 발언에 나선 안효돈 의원은 LH의 판단 기준에 일관성이 부족하다고 지적했다. 안 의원은 "LH는 당진 석문산단의 공실 문제를 이유로 서산 대산읍 사업을 백지화했으면서도, 정작 같은 석문산단에 1100세대 추가 건설을 추진하며 시공사까지 선정했다"고 말했다.이어 "당진의 공실 문제를 해소한다는 명분 아래 대산 지역 근로자들에게 장거리 출퇴근을 감수하게 하면서, 동시에 당진에 신규 주택을 공급하는 것은 이해하기 어렵다"며 "당진 지역 미분양 문제의 부담이 서산으로 전가돼서는 안 된다"고 강조했다.한석화 의원 역시 "행정구역과 생활권이 다른 당진시의 공실 문제를 서산시 주택사업의 판단 기준으로 삼는 것은 타당하지 않다"며 "수요 산정 과정과 책임 소재가 명확히 설명돼야 한다"며 LH의 결정 방식에 문제를 제기했다.특히 그는 "LH가 충남 전체를 단일 권역으로 묶어 분석하면서 서산의 수요를 45~47세대로 산정했다"며 "서산시가 전문기관을 통해 확인한 실입주 희망자 647명의 조사 결과가 충분히 반영되지 않았다"고 지적했다.LH는 사업 성격이 다르다는 점을 강조하며 선을 그었다. 18일 본지 취재를 종합하면, LH는 "당진 석문산단의 1100세대는 향후 소유권 이전이 가능한 중대형 평형의 분양(전환)형 주택"이라며 "서산 대산읍 사업은 중소기업 근로자를 위한 소형 공공임대주택으로 구조와 목적이 다르다"고 반박했다.논란의 핵심은 지난 11월 수요 조사 결과다. 서산시는 그동안 "전문기관 용역을 통해 실입주 의사가 확인된 수요가 647호에 달한다"며 사업 추진의 타당성을 주장해왔다.반면 LH는 "초기 공동 조사 결과 유효 수요는 47호에 불과했다"며 "이 수치는 사업 요건을 충족하지 못한다"고 밝혔다. LH는 이 같은 판단을 근거로 "서산시와 사업 협약이 체결되지 않은 상태"라고 덧붙였다.이에 대해 서산시는 "공동 조사가 원활히 진행되지 않아 시가 별도로 조사를 실시했다"고 해명하고 있으나 수요 규모에서 큰 차이를 보이면서 행정 신뢰성에 대한 우려도 제기되고 있다.이번 사안은 국책 공모사업 추진 과정의 구조적 한계를 드러냈다는 지적도 나온다. LH 관계자는 18일 <서산시대>와의 통화에서 "공모에 선정됐다고 해서 모든 사업이 자동으로 추진되는 것은 아니다"며 "실질적인 수요 충족과 협약 체결이 전제돼야 한다"고 밝혔다.이에 대해 지역 정치권 일각에서는 주무 부처가 정책적 필요성을 인정해 선정한 사업이라도, 시행 기관의 판단에 따라 중단될 수 있는 구조라며 "그 부담이 고스란히 지역 주민에게 돌아가고 있다"는 지적이 나온다.서산시와 LH의 입장이 엇갈리는 가운데 주민들의 혼란과 불만도 커지고 있다. 대산읍의 한 주민은 "LH 설명이 사실이라면 시가 희망고문한 것이고, 시의 주장이 맞다면 LH가 지역 수요를 충분히 고려하지 않은 것"이라며 "결국 주민들만 혼란을 겪고 있다"고 말했다.이어 "확정되지 않은 사업을 둘러싼 홍보와 판단 미흡으로 지역 근로자들의 주거 대책이 불투명해졌다"며 "이제라도 명확한 기준과 책임 있는 설명이 필요하다"고 덧붙였다.