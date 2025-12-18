수원특례시 '주민 참여 거버넌스 전환' 5개년 마을만들기 포럼 개최

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

수원특례시는 향후 5년간의 마을만들기 정책 방향을 결정할 기본계획 수립을 앞두고, 주민 참여 확대와 실질적 거버넌스 전환을 주제로 포럼을 개최했다.이번 포럼에서는 마을만들기 기본계획이 단순한 행정 문서가 아니라 주민과의 약속임을 강조하며, 계획 수립 과정에서 주민 의견이 실질적으로 반영될 수 있는 방안이 논의됐다.참석자들은 기존의 설문조사나 면접조사 등 소극적 의견 수렴 방식의 한계를 지적하고, 공론장과 워크숍 등 다양한 참여 채널을 통해 주민들이 계획 수립과 실행, 점검 과정에 적극적으로 참여해야 한다고 주장했다.계획의 투명성 확보와 정보 공개의 필요성도 제기됐다. 김정희 수원시 마을만들기협의회장은 "많은 활동가들이 5개년 계획의 존재조차 모른다며, 주민이 이해할 수 있는 언어로 계획을 작성하고 쉽게 접근할 수 있도록 공개해야 한다"고 말했다. 조승원 마을자치과장은 "향후 수립될 계획과 연도별 시행계획을 홈페이지 등에 공개하고 시민 의견을 수렴하겠다"고 밝혔다.중간 점검과 피드백 제도화에 대한 논의도 이어졌다. 마을 활동가들이 참여하는 모니터링단을 구성해 연 1회 이상 공개 점검과 피드백 자리를 마련하고, 시행계획 수립 과정에도 주민 참여를 확대해야 한다는 의견이 나왔다. 또한, 마을만들기 협의회의 역할을 실질적 거버넌스 중심으로 재정립하고, 현장 활동가의 대표성을 강화하는 방안도 제안됐다.지원 사업의 지속 가능성과 공익성에 대한 재정의도 논의됐다. 참석자들은 1년 단위 공모사업의 한계를 지적하며, 기존 공동체에 대한 단계적·지속적 지원과 멘토 역할 지원이 필요하다고 강조했다. 송현중 화성시 마을공동체지원센터장은 "경제적 자립만을 강조하는 것은 공동체의 본질과 맞지 않으며, 관계와 경험의 축적이 지속 가능성의 핵심"이라고 말했다.행정의 역할 변화와 계획의 탄력성에 대한 의견도 제시됐다. 고경화 경기도 협력관은 "계획서가 주민이 이해할 수 있는 용어로 작성돼야 하며, 행정 변화에도 계획의 방향과 철학이 유지될 수 있는 장치 마련"을 제안했다. 박영태 부위원장은 "마을만들기가 주민자치회와 충돌하는 부분을 인정하면서도, 마을만들기가 자치회 내에서 특성화될 수 있는 영역으로 발전해야 한다"고 언급했다.조성원 마을자치과장은 "다양한 계층의 의견을 수렴하고, 설문조사 외에도 면접조사 등 적극적 의견 수렴 방식을 추진하겠다"고 밝혔다. 또한, 계획 공개와 점검·피드백의 중요성에 공감하며, 연도별 시행계획의 성과 점검 결과와 개선 방안도 공개하겠다고 약속했다.수원특례시는 이번 포럼에서 제시된 다양한 의견을 내년 5개년 기본계획 수립 과정에 적극 반영할 계획이다.화성시민신문이 이 포럼을 유튜브로 중계했다.