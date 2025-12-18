"주민이 돌본다" 화성시, 마을 중심 통합돌봄 체계 구축

AD

화성시가 지역 주민이 주도하는 통합돌봄 체계 구축에 나섰다. 마을 단위에서 주민이 직접 돌봄 서비스를 제공하고, 사각지대 대상자를 발굴하는 등 지역 특성에 맞는 맞춤형 지원을 추진한다.최근 열린 포럼에서는 화성시의 통합돌봄 모델과 마을의 역할, 그리고 민관 협력 방안이 논의됐다. 포럼은 기조 발제와 사례 발표, 종합 토론 순으로 진행됐다.송현중 화성시 마을공동체지원센터장은 서신면에서 3년간 진행된 마을 돌봄 사례를 소개했다. 이 지역은 요양보호사 부족과 넓은 지리적 특성으로 인해 돌봄 공백이 발생해왔다. 이에 따라 주민을 돌봄 활동가로 양성하고, 이장단과 지역사회보장협의체 등 다양한 단체가 참여하는 추진단을 구성해 월 1회 회의, 사각지대 가정 조사, 맞춤형 돌봄 제공 등의 활동을 펼쳤다.돌봄 활동가 교육은 한 달간 진행됐으며, 22명의 주민이 수료했다. 이들은 2인 1조로 가사 지원, 청소, 건강 관리 등 다양한 서비스를 제공했다. 의료진과 연계해 방문 진료도 실시했다. 선정된 가정은 자녀가 있음에도 방치된 사례 등 다양한 상황이 포함됐다. 활동가들은 정기적으로 사례를 공유하고, 마을회관에서 문화 프로그램과 식사 지원 등도 병행했다. 활동비는 요양보호사보다 높은 수준으로 지급됐다.화성시는 보건의료 강화, 주거 안정, 소규모 커뮤니티 시설 확충, 지역 인력 활용, 빅데이터 기반 대상자 발굴 등을 주요 방향으로 삼고 있다. 인구 고령화와 지역 불균형에 대응해 권역별로 차별화된 돌봄 모델을 개발 중이다.내년에는 통합돌봄과를 신설하고, 1,750명의 관리 대상자를 선정해 노인, 장애인, 아동, 정신질환자 등 다양한 계층을 지원할 예정이다. 서비스 제공은 국민건강보험공단 등 전문기관의 평가를 바탕으로 이뤄지며, 민간 기관과의 협력도 확대한다.임신화 꿈고래사회적협동조합 이사장은 도시형 통합돌봄 사례를 발표했다. 장애인 폭염 지원, 권리 중심형 일자리, 양육 코칭 등 사회적 경제 조직이 지역 내 돌봄 사각지대 해소에 기여한 사례가 소개됐다. 마을 활동가의 역할과 사회적 경제 조직의 혁신성, 지속 가능성도 강조됐다.종합토론에서는 1인 가구 고립 문제, 마을 활동가 양성, 민관 협력, 재원 확보 방안 등이 논의됐다. 박혜명 두근두근작은도서관 관장은 1인 가구의 고립과 정서적 지원 필요성을 언급하며, 마을 이웃 관계 회복의 중요성을 강조했다. 참석자들은 마을 기반 돌봄의 필요성과 지역 자원 발굴, 활동가 교육, 경제적 지원 방안 등을 제안했다.화성시는 앞으로 지역 특성에 맞는 맞춤형 서비스 개발, 민관 협력 네트워크 확대, 돌봄 매니저 육성, AI 기술 접목 등 통합돌봄 체계 고도화를 추진할 계획이다.