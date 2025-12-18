"화성시 환경노동자 생명안전 보장 위한 투쟁 이어나갈 것"

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

민주노총 공공운수노조 경기지역지부 화성시환경지회가 환경노동자 안전대책수립을 요구하고 나섰다.16일 화성시청 정문 앞에서 열린 화요 선전전에서 화성시환경지회(지회장 오복영)는 환경노동자의 안전대책 수립을 화성시장이 책임질 것을 요구했다. 최근 가로수 청소노동자가 교통사고로 숨진 가운데, 청소노동자들의 생명안전을 위한 투쟁을 이어나갈 방침이다.화성특례시는 2025년 적극행정 홍보영상을 통해 민간위탁 경쟁체제를 도입해 청소 용역 예산을 3년간 총 189억 원 절감했다고 알렸다. 이에 대해 청소서비스 노동자들은 "노동자들의 안전에 반드시 필요한 증원 및 증차 비용이 삭감되었기 때문에 자랑할 만안 일이 아니다"라며 성토했다.고정균 화성시환경지회 6분회장은 "화성시가 주말 근무를 강제해서 환경노동자들은 주6일 근무를 하고 있다. 가족과 시간을 보낼 수 있게 주5일 근무를 시행하라"라고 비판했다. 임용수 민주연합노조 화성지부 지부장은 "화성시의 일방적 조치로 상여금은 300%에서 100%로 삭감되었다. 상여금 원상회복을 위해 투쟁할 것"이라고 발언했다.이어서 참가자들은 환경노동자들의 노동조건 개선에 화성시가 나설 것을 요구했다. 박춘식 민주연합노조 화성지부 조합원은 "환경노동자들이 겪는 부당한 처우에 대해 화성시청 공무원들은 관심이 없다. 환경노동자들이 똘똘 뭉쳐서 빼앗긴 권리를 되찾아야 한다"라고 호소했다. 고창환 화성시환경지회 3분회장은 "우리의 사용자인 화성시는 위탁업체 뒤에 숨어있지 말고 당당하게 단체교섭에 나와라"라고 요구했다.한편 노동 강도를 높이고 산재 위험을 키우는 화성시의 대책 없는 수거차 발판 제거 조치에 대해서도 비판의 목소리가 이어졌다.유한정 화성시환경지회 12분회장은 "화성시는 11월 4일 자로 폐기물 수집 운반 차량의 발판을 제거하라는 지시를 내렸다. 하지만 발판 제거로 인한 노동강도 증가에 대해 아무런 대책을 내놓지 않고 있다"라며 "환경노동자들은 매일 하루 3만 보를 뛰어다니며 업무를 수행하고 있다. 언제까지 노동자들의 희생만 요구할 것인가. 즉각 대책을 마련하라"라고 화성시를 규탄했다.환경지회는 지난 11월 20일 화성시청 앞에서 원청인 화성시와 교섭을 요구하는 기자회견을 진행한 뒤 시에 공문을 전달했다. 화성시는 지난 9일 회신을 통해 '원청으로서의 실질적 지배력을 인정하는 노동부의 판정이 나오면 그때 교섭에 응하겠다'는 취지로 답하며 교섭 시기를 내년 노조법 개정안 시행 이후로 미뤘다.이에 화성시환경지회는 "환경노동자들의 건강과 안전을 지키기 위해서 실질적 사용자인 화성시와의 교섭을 더 이상 늦출 수 없다"며 화성시장이 노조와의 직접 교섭에 응할 때까지 매주 화성시청 앞에 모여 투쟁하겠다는 방침을 세우고 행동에 돌입했다. 이날 선전전에는 화성소각장분회, 민주연합노조 화성지부, 화성노동안전네트워크도 참가해 노동안전대책 수립을 촉구하는 행동에 힘을 보탰다.이날 선전전에 참여한 곽경준 경기지역지부 사무국장은 "화성시는 생활폐기물 업무에 3년마다 갱신되는 공개입찰제도를 도입했다. 업체들의 낙찰률이 98~88%에 이르기 때문에 3년마다 우리의 급여는 고무줄처럼 늘었다 줄었다 한다. 임금은 정당한 노동의 대가다. 인건비에 낙찰률 적용 금지하고 노동자에게 임금을 직접 지급하라"라고 요구했다.오복영 화성시환경지회장은 "화성특례시가 민간위탁 경쟁체제 도입으로 절감한 예산은 화성시 청소노동자의 안전대책을 하락시키는 것이다. 발판 제거 후 노동자들의 안전망 대책과 생명안전보장을 위한 투쟁을 이어나갈 것"이라고 밝혔다.화성시환경지회는 매주 화요일 화성시청 앞에서 선전전을 이어갈 예정이다.