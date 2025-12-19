'제3연륙교' 이름 '청라하늘대교' 의결에 영종시민들 반발

큰사진보기 ▲영종시민들이 인천시청에서 기자회견을 진행했다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 영종에는 종합병원도 없고 섬지역으로 문화적인 자원도 별로 없는 곳이다. 그래도 공기좋고 공항이 있어 살기좋은곳으로 만들려고 모인 사람들에게 희망의 메세지가 있었으면 좋겠다.

인천시지명위원회가 인천 제3연륙교 명칭으로 의결한 '청라하늘대교'를 두고 절차적 정당성과 공정성에 문제가 있다는 지적이 나왔다. 인천국제공항대교 명칭선정 시민연대 등 영종 주민 단체들은 18일 인천시청에서 기자회견을 열고 "제3연륙교의 건설 목적과 국가 기반시설의 성격에 부합하는 명칭은 '인천국제공항대교'"라며 국가지명위원회의 재심의를 촉구했다.이들은 제3연륙교가 서울과 수도권에서 인천국제공항으로의 접근성을 높이기 위해 추진된 시설인 만큼, 명칭 역시 기능과 목적을 명확히 드러내야 한다고 주장했다. 특히 "이미 인천국제공항고속도로, 공항철도, 인천공항 터미널역 등 주요 기반시설이 '인천국제공항'을 중심으로 명명돼 있다"며 "제3연륙교만 예외로 둘 이유가 없다"고 밝혔다.명칭 결정 과정의 문제점도 집중적으로 제기됐다. 이들은 "설문조사 대상이 인천시민 전체로 설정돼 서구 주민 약 65만명이 포함됐고, 중구 인구는 약 16만명에 불과했다"며 "조사 설계 단계부터 청라에 절대적으로 유리한 구조였다"라고 주장했다.이에 대해 인천시 관계자는 기자와 한 통화에서 "인천시민 8천여명을 대상으로 실시했고, 인구에 비하면 작은 숫자이지만 설문조사숫자로서는 대표성을 띤다고 생각한다"라며 "설문조사도 편향적이지 않았다"라고 밝혔다.또한 제3연륙교가 일반도로대교임에도 불구하고, 이미 존재하는 '북청라대교' 등 유사 명칭에 대한 검토 없이 다시 '청라' 지명을 사용한 것은 중립성 판단 자체가 이뤄지지 않았다고도 주장했다. 시민단체는 '청라하늘대교'라는 명칭이 지명 표준화 원칙에도 어긋난다고 주장했다. 특정 지역명만을 반영해 지역 간 갈등을 유발할 수 있고, '하늘'이라는 명칭 역시 역사성이나 대표성과의 연관성이 부족하다는 것이다.시민단체는 오는 22일 국가지명위원회에 재심의 청구 의견서를 제출하고, 인천시지명위원회 결정을 대상으로 행정소송과 집행정지 가처분 신청도 병행할 계획이라고 밝혔다. 아울러 인천시에 대해 명칭 결정 유보, 지명위원회 회의록 공개, 재심의 과정에서 편향된 자료 제출 중단을 요구했다.이들은 "절차와 공정성을 상실한 명칭 결정은 행정행위로서 정당성을 가질 수 없다"며 "제3연륙교의 명칭은 지명 제정 기준에 부합하는 '인천국제공항대교'로 다시 논의돼야 한다"고 강조했다.한편 인천 중구 영종과 서구 청라를 연결하는 제3연륙교 개통은 2026년 1월 5일로 예정돼 있다.