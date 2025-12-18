울산 자율주행 '고래버스' 18일 시승식... "인공지능 수도 이정표"

큰사진보기 ▲18일 울산테크노파크에서 자율주행 '고래버스'가 운행되고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲18일 울산테크노파크에서 열린 자율주행 고래버스 시승회에서 김두겸 울산시장, 이성룡 시의회의장, 박성민 국회의원, 김영길 중구청장 등이 기념촬영을 하고있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

울산에서 오는 29일부터 자율주행 '고래버스'와 앱 호출형 '울산마실고래버스'가 시범운행에 들어가는 가운데 18일 울산테크노파크에서 차량 시승식이 열렸다. 버스 명칭 '고래'는 반구천 암각화에 나와 있듯 울산이 고래도시라는 점에서 따왔다.자율주행 고래버스는 최첨단 자율주행 기술을 기반으로 운행되는 미래형 대중교통으로 운전석이 있는 시내버스형(A형)과 운전석이 없는 순환(셔틀)형(B형) 두 종류로 운영된다. 현행 법령상 안전사고 예방을 위해 시험운전자가 동승하며, 어린이보호구역에서는 수동 운전, 그 외 구간에서는 자율주행으로 운행된다.시범 기간에는 무료로 이용할 수 있으나 승·하차 시 반드시 교통카드를 갖다 대야 이용이 가능하다. 요금은 2026년 상반기 중 유료 전환될 예정인데, 기존 시내버스와 동일하며 환승이 적용되고 어린이·어르신 교통카드 소지자는 무료다.울산시 관계자는 "'울산마실고래버스'는 이용자가 전용 앱을 통해 출발지와 목적지를 입력하면 최적 경로로 운행하는 수요응답형 교통 서비스"라며 "기존 대중교통과 달리 정해진 시간표와 노선 없이 운행지역 내 수요에 반응해 운행하는 만큼 불필요한 운행은 줄이고 운행 횟수는 늘어나 배차 간격을 단축할 수 있는 장점이 있다"고 밝혔다.이번에 도입되는 자율주행 버스는 '거점형 지능형 도시(스마트시티) 조성사업'의 일환으로 추진되며 시범운행은 척과 반용종점을 출발해 다운2지구, 종가로, 상방사거리, 울산공항 구간에서 이뤄진다. 마실고래버스는 성안동 일대까지 운행 범위를 넓힌다.한편 이날 시승식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 시의회와 지역 기관, 기업체 인사들이 참석해 자율주행차를 직접 체험하고 안전성을 점검하는 자리로 마련됐다.시승회에서 김두겸 울산시장은 "이번 지능형 이동수단 시범 운행은 울산이 인공지능(AI) 수도로서의 이상(비전)을 구현하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "자율주행 기술과 수요응답형 교통체계를 결합해 시민들에게 더욱 안전하고 효율적인 이동 서비스를 제공하겠다"라고 말했다.울산시는 시범운행 이전 자율주행에 관심 있는 시민을 대상으로 오는 12월 22일부터 24일까지 시민체험단을 운영하며, 시 누리집을 통해 12월 18일부터 체험을 신청할 수 있다.