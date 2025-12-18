메뉴 건너뛰기

25.12.18 16:56최종 업데이트 25.12.18 17:01

광양경자청, 유관기관 공동 투자유치 협력 워크숍 개최

전남TP, YGPA, 율촌해룡산단협의회 등 네트워크 강화

광양만권경제자유구역청은 18일부터 19일까지 전남 화순 금호리조트에서 ‘2025년 GFEZ 투자유치 유관기관 공동 워크숍’을 열었다.
ⓒ 광양만권경제자유구역청

광양만권경제자유구역청은 18일부터 19일까지 전남 화순 금호리조트에서 '2025년 GFEZ 투자유치 유관기관 공동 워크숍'을 열었다고 18일 밝혔다. 이번 행사는 광양만권 투자유치 활성화를 위한 기관 간 협력 네트워크 강화를 위해서다

워크숍에는 여수광양항만공사(YGPA), 전남테크노파크(전남TP), 율촌·해룡산단협의회를 비롯해 순천시, 하동군 등 인근 시·군 투자유치 담당 공무원과 관계자 등이 참석했다.

첫날 18일에는 ㈜드림스폰서 신용선 대표의 AI 산업 동향과 기업 유치 전략을 주제로 한 강연을 시작으로, 여수·광양항 배후단지 조성 현황과 산업단지 지원사업 등 주요 투자 여건이 공유됐다. 참석자들은 각 기관의 역할과 강점을 바탕으로 한 협업 방안을 논의하며, 향후 공동 대응 방향에 대한 공감대를 형성했다.

19일에는 호남권역재활병원 김진영 약사의 건강 관리 강의와 함께 율촌·해룡산단협의회의 산업단지 운영 현황 공유 등이 진행된다.

구충곤 광양경자청장은 "광양경자청, YGPA, 전남TP, 율촌해룡산단협의회는 광양만권의 기업 성장 기반 조성과 글로벌 첨단 기업 유치를 위한 중추적 역할을 담당하는 동반자"라며 "이번 워크숍을 통해 유관기관 직원들 간의 투자유치 협력 네트워크를 한층 강화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

