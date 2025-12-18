"기술이 도시를 숨 쉬게 하라" 고양특례시, 'AI 평생학습' 대전환 선언

큰사진보기 ▲"고양형 AI 평생학습, 어떻게 구현할까" 열띤 토론16일 '2025 고양시 평생학습 포럼' 2부 순서로 마련된 종합토론에서 전문가들이 의견을 나누고 있다. 토론자들은 수요자 맞춤형 디지털 교육 체계 구축과 지역 내 다양한 교육 기관 간의 거버넌스 필요성에 대해 심도 깊은 논의를 펼쳤다. ⓒ 고양시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025년 고양시 평생학습 포럼지속가능한 고양시 평생학습도시의 새로운 패러다임을 열다 ⓒ 고양연구원 관련사진보기

인공지능(AI)과 디지털 기술의 해일이 도시의 풍경을 바꾸고 있다. 기술은 더 이상 산업의 영역에 머물지 않고, 시민의 일상과 학습의 방식, 나아가 삶의 질을 결정짓는 핵심 기제로 부상했다. 이러한 거대한 변화의 파도 앞에서 지자체의 평생교육은 어디로 나아가야 할까.지난 16일 오후 2시, 경기도 고양시 일산동구 빛마루방송지원센터 8층 세미나실. '지속가능한 고양시 평생학습도시의 새로운 패러다임을 열다'라는 주제로 열린 '2025 고양시 평생학습 포럼(Goyang Lifelong Learning Forum, 이하 GLLF 2025)'은 이 질문에 대한 해답을 찾기 위한 치열한 공론의 장이었다. 고양연구원이 주관하고 고양시가 주최한 이날 행사에는 평생학습 전문가, 관계 공무원, 시민 등 100여 명이 참석했다.이날 포럼의 가장 큰 화두는 '디지털 대전환'과 '연결'이었다. 기조강연자로 강단에 선 이희수 중앙대학교 교육학과 교수는 '기술혁신과 도시미래를 잇는 평생학습도시로 대전환'이라는 주제를 통해 평생학습의 패러다임이 근본적으로 바뀌어야 한다고 역설했다.이 교수는 "과거의 평생학습이 교양이나 여가 선용을 위한 '복지'의 개념이었다면, AI 시대의 평생학습은 기술 소외를 막고 도시의 경쟁력을 유지하기 위한 '생존'의 문제"라고 정의했다. 그는 기술 혁신이 도시의 물리적 환경뿐만 아니라 시민들의 인지적 환경까지 변화시키고 있음을 지적하며, "고양시가 지속가능한 도시가 되기 위해서는 기술과 인간, 도시와 학습을 유기적으로 연결하는 거버넌스 구축이 시급하다"고 강조했다.기조강연이 거시적인 방향성을 제시했다면, 이어진 주제발표에서는 고양시 평생학습 정책의 구체적인 실행 방향이 제시됐다. 발표자들은 ▲대학과 지자체 간 협력을 통한 지역 기반 평생학습 혁신 ▲30~50대 생애도약기 시민을 중심으로 한 맞춤형 학습 전략 ▲인공지능(AI) 기반 평생학습을 통한 디지털 격차 해소와 포용 확대 등을 핵심 과제로 제시했다. 이는 단순한 강좌 확대가 아닌, 도시 구조와 산업 변화에 대응하는 전략적 학습 정책이라는 점에서 주목을 받았다.또한 고양시는 이날 '수요자 맞춤형 디지털 평생교육체계로의 전환'이라는 비전을 선포하며, 유네스코(UNESCO)의 'DELTA(The Digital Empowerment for Lifelong Learning and Transformative Andragogy)' 프레임워크를 기반으로 한 고양형 모델을 공개했다.발표된 자료에 따르면, 고양시는 시민들의 디지털 역량과 학습 요구를 정밀하게 분석하여 4단계(보편적 교육, 맞춤형 교육, 전문적 지원, 심화/창작)의 맞춤형 교육 체계를 구축할 계획이다. 이는 기존의 일률적인 정보화 교육에서 탈피해, 시민 개개인의 '디지털 문해력'에 맞춘 정교한 학습 설계를 제공하겠다는 의지다.고양시는 이를 실현하기 위해 '교육 전문성'과 '디지털 전문성'을 결합한 'AI 디지털 문해교육 기관' 간의 협력적 거버넌스를 구축하겠다고 밝혔다. 이는 단순히 기기를 보급하는 차원을 넘어, 시민들이 AI를 도구로 삼아 자신의 삶을 주도적으로 설계할 수 있는 '디지털 시민성(Digital Citizenship)'을 함양하는 데 목표를 두고 있다.주제 발표 이후 진행된 종합 토론에서는 학계와 현장 전문가들의 제언이 이어졌다. 토론자들은 고양시의 새로운 시도를 긍정적으로 평가하면서도, 실행 단계에서의 구체적인 난관들을 지적했다.한 토론자는 "맞춤형 교육이 성공하기 위해서는 무엇보다 정확한 '진단'이 선행되어야 한다"며 "학습자들의 디지털 역량을 객관적으로 측정할 수 있는 데이터 확보와 이를 공유하는 플랫폼 구축이 필수적"이라고 조언했다. 또 다른 전문가는 "고양시 내에 산재한 다양한 교육 기관들이 중복 투자를 피하고 각자의 강점을 살릴 수 있도록 컨트롤 타워의 역할이 중요하다"고 강조했다.고양연구원 김현호 원장은 개회사를 통해 "이번 포럼은 고양시가 평생학습을 통해 도시의 체질을 개선하고 미래로 도약하기 위한 출발점"이라며 "논의된 내용들을 정책에 적극 반영하여 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어내겠다"고 밝혔다.GLLF 2025는 예정된 시간을 훌쩍 넘겨서야 마무리될 정도로 열기가 뜨거웠다. 참석자들은 행사 종료 후에도 삼삼오오 모여 네트워킹을 하거나 연사들에게 질문을 던지는 등 평생학습에 대한 높은 관심을 드러냈다.이번 포럼은 고양시가 '글로벌 학습도시'로서의 위상을 재확인하고, 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 새로운 교육 패러다임을 선제적으로 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다. 특히 관 주도의 일방적 교육이 아니라, 시민의 요구(Needs)를 데이터 기반으로 분석하려는 시도는 타 지자체에도 시사하는 바가 크다. 하지만 화려한 비전 선포 뒤편으로 씁쓸한 뒷맛을 남기는 목소리도 있었다. 행사장을 빠져나가는 시민들 사이에서는 이번 행사의 '확장성'에 대한 아쉬움이 담겨 있었다.행사를 끝까지 지켜본 한 시민은 "고양시가 이렇게 좋은 비전과 프로그램을 준비한 것은 환영할 일이지만, 이것이 시청만의 노력으로 가능할지 의문"이라며 말문을 열었다. 그는 "사실 교육의 큰 축을 담당하고 있는 경기도교육청의 다양한 평생학습 프로그램이나 학교 자원과 연계하여 시너지를 냈다면 훨씬 더 파급력이 컸을 것"이라고 아쉬워 했다.