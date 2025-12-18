을왕리에서 만든 예능 한편, 배꼽을 잡았습니다

"우리 사위랑 딸이 함께 출발하겠다고 하네요."

"아, 정말이에요? 좋아요."

"둘이 작정하고 휴가를 냈는데 우연히 우리 여행이랑 맞아 떨어졌다네요."

큰사진보기 ▲을왕리 해수욕장 전경 / 영종도 을왕리 해수욕장 부근에 교직원수련원이 있다. 거기서 찍은 을왕리 해수욕장 전경이다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲흐린 날 을왕리 바다 뷰 /첫날은 날씨가 매우 흐렸다. 그러나 포근했다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲포켓볼 /민무늬, 띠무늬 포켓볼이 놓여있다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲을왕리 야경 /흐린 밤에 야경은 더욱 운치있다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲파도발자국 /썰물이 지나간 자리에 기묘한 파도 발자국이 새겨져 있었다. ⓒ 차상순 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲황해 칼국수 /대기표를 뽑지 않고는 먹기 힘든 황해 칼국수 ⓒ 차상순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

어쩌다 매주 하는 여행이 일상이 됐다. 그 루틴은 한 주간 살아가는 데 환기의 역할을 톡톡히 하고 있다. 지난 16일에는 1박 2일로 일정을 잡아 집을 나섰다. 절친과 나, 그리고 '경호원' 혹은 '물주'를 자처하고 따라 나선 남편, 이렇게 3인조가 움직인다. 그런데 출발하기 한 시간 전 쯤, 절친에게서 연락이 왔다.예기치 않은 좋은 일은 복병처럼 나올될 때가 많다.영종도 을왕리에 교직원 수련원이 있다. 그곳에 1년에 몇 번 다녀오곤 한다. 퇴임 교사도 사용할 수 있어서 참 좋다. 퇴임한 지 2년이 지나고 있지만 퇴임 이후에 뭐가 그리 바빴는지 그곳에 가질 못했다. 그래서 이번에 맘먹고 한 번 이용하기로 했다.을왕리 바닷가에 있는 교직원 수련원은 풍경은 백만 불이다. 그래서 객실을 예약할 수만 있다면 안 갈 이유가 없다. 다행히 원하는 객실을 예약했다. 체크인을 마치고 객실에서 짐을 푼 후 차를 한잔 마셨다. 그리고 해변을 걸었다. 포근한 날씨였지만 날씨는 흐렸다.흐린 날 바다가 주는 감성 또한 그 운치가 그저 그만이다. 흐린 바다가 들려주는 파도 소리는 백색 소음(White Noise)의 백미였다. 젖은 바위를 때리고 또 때리는 파도의 장난기 어린 소리를 듣고 있으니 맘 속이 차분해졌다. 제대로 된 낙조 모습을 꼭 잡아보겠다고 벼르던 차에, 결국 짙은 구름 때문에 원하는 명장면을 보지 못했다. 그래도 은은한 낙조 풍경도 매력이 있었다.저녁 먹기 전에 수련원 부대시설로 마련된 당구장에서 포켓볼 치기 내기를 했다. 절친 딸내미 부부와 우리 3인조가 대결했다. 띠무늬 공, 민무늬 공을 번갈아 가며 살뜰히 챙겨 구멍에 넣는 게임이었다. 예능은 아무나 할 수 있는 거였다. 배꼽을 잡으며 웃을 일이 많았다. 결국 우리 3인조가 젊은 부부를 이겼다. 게임은 한순간에 승패가 갈렸다. 우리 편이 마지막에 검은 공을 명중하여 구멍 속에 넣는 쾌감을 누렸다.저녁은 한우 불고기 우렁쌈밥집에서 먹었다. 밑반찬이 11첩이나 되는 화려한 밥상이었다. '집밥 같은 외식이 최고의 식사구나'라는 생각이 들었다. 식사 후에, 그 부부는 그곳을 떠났다. 우리는 끝없는 옛 얘기를 나누다가 잠자리에 들었다. 해변 유흥지는 밤이 되어도 잠들지 않았다. 불빛도 찬란하고 폭죽 소리도 밤새 울렸다. 그러려고 일상을 빠져나온 사람들이다. 그러거나 말거나 코를 골며 푹 잤다.이튿날 날씨는 꽤 쌀쌀했지만, 햇살은 반짝였다. 밤새 물이 빠진 바다는 맨몸을 여지없이 드러냈다. 그렇게 멋진 파도 발자국을 처음 봤다. 물이 쓸려나간 자리에 잘 그려진 엠보싱을 파도 발자국이라 부르기로 했다. 달리 뭐라고 부르는지는 모르겠다. 수없이 휩쓸려 가면서 남겨진 파도 발자국을 보고 있자니 생각이 깊어졌다. 그 해변에 여러 번 갔건만 그런 광경은 처음 봤다. 자연 앞에 경외심을 느끼지 않을 수 없었다. 가장 자연스러우면서도 가장 정교하고 과학적인 파도 발자국이라니.체크아웃을 기다리는 동안에 다시 한번 더 포켓볼 게임을 했다. 게임판은 늘 예상 외 장면이 벌어진다. 배꼽을 잡을 때가 한두 번이 아니었다.영종도에 가면 반드시 먹어야 하는 '황해 칼국수' 집에 들렀다. 평일이고 이른 점심시간이어서 그런지 다행히 대기표를 뽑지 않아도 됐다. 언제 먹어도 맛있는 해물 칼국수, 잠시 후에 썰물 밀려오듯 손님들이 들이닥쳐 식당 안은 빈자리가 없어졌다.서서히 대기하는 사람들이 늘어났다. 식사 후에, 우리나라 3대 절벽 카페라는 '엠 클리프' 카페에 갔지만 공사 중이라 마시안 해변(모양이 말안장처럼 생겨서 '말안장'의 옛말인 '마시안'에서 유래한 이름) 풍경을 볼 기회를 놓치고 말았다. 그래도 즐거움이 충분했던 1박 2일이었다.다음 여행지는 세계에서 5번째로 높으며 우리나라 최대 높이인 서울의 랜드마크, 롯데타워를 방문하기로 했다. 새로운 여행에 대한 기대를 안고 일상으로 돌아왔다.