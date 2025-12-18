구청장이 직접 발표한 울산 동구, 노후주거지 지원사업 2곳 동시선정

울산광역시 동구는 지난 1970년 국가의 공업화 계획에 따라 현대조선(HD현대중공업 전신)이 도심 한가운데 개발됐고 55년이 지난 현재 조선의 도시로 발전했지만 당시의 주택들이 노후된 채 빈집으로 남아 있는 곳이 많다.
이에 울산 동구는 국토교통부의 '신규 도시재생 노후주거지 정비지원사업' 공모에 지원했고 김종훈 동구청장은 직접 평가 발표에 나서 "조선산업 도시 동구의 주거여건 개선과 인구 유입을 위해서는 노후 주거지 정비가 꼭 필요하다"고 호소했다(관련기사: 국토부 '발표 평가'에 울산 동구청장이 직접 나선 이유
https://omn.kr/2fxbt).
12월 18일 오후 3시 국토교통부 발표에서 울산 동구가 응모한 전하2동과 방어동, 2개 지역이 동시에 최종 선정되는 성과를 거뒀다.
울산 동구관계자는 "국토교통부 공모에 선정되기 위해 오랫동안 노력했다"며 "김종훈 구청장은 공모 준비 단계부터 전하2동과 방어동을 수차례 직접 찾아 노후 주거 밀집 지역의 골목을 걸으며 생활 불편을 살폈고, 방어동에서는 구조 안전 위험 시설물로 지정된 방어진국민아파트 일대를 직접 확인하며 주민들이 느끼는 불안을 현장에서 공유했다"고 회고했다.
이어 "이 과정에서 중앙부처와의 협의, 부서 간 이견 조정도 구청장이 직접 챙겨 사업 내용을 보완했으며, 주민 설명회와 간담회를 통해 나온 의견을 계획에 반영했다"며 "김종훈 동구청장은 지난 11월 4일 청주 오스코에서 열린 발표 평가에서 직접 브리핑을 하며 방어동과 전하동 지역이 안고 있는 문제와 주민들의 기다림을 중앙정부에 설득력 있게 전달했다"고 덧붙였다.
김종훈 구청장은 "전하2동과 방어동은 모두 주민들이 오랫동안 불안과 불편을 안고 살아온 곳"이라며 "이번 선정은 현장에서 주민들과 고민해 온 시간에 대한 결과라고 생각한다"라고 말했다.
이어 "앞으로도 주민 안전과 삶의 질을 최우선에 두고, 말이 아닌 변화로 신뢰를 쌓아가겠다"라고 덧붙였다.
선정된 울산 동구 '신규 도시재생 노후주거지 정비지원사업'은?
한편 이번에 선정된 방어동 노후주거지 지원사업(빈집 정비형)은 동구 방어동 120-5 일원(4만 382.3㎡)을 대상으로 2026~2029년까지 총 132.25억 원을 들여 추진된다. 안전진단에서 E등급을 받은 공동주택 등 총 49호의 빈집을 철거해 세대 융합 주민 커뮤니티 시설인 '방어진 마루'를 비롯해 마을 쉼터와 공영주차장 2개소를 조성하고 방범 시설을 확충해 범죄예방 안심마을로 조성할 계획이다.
방어동은 빈집 증가와 함께 방어진국민아파트를 중심으로 주민 안전에 대한 우려가 지속적으로 제기되어 온 곳으로, 이번 빈집 정비형 사업은 환경 개선을 넘어 안전 사각지대를 해소하는 데 중점을 두고 진행된다.
전하동 노후주거지 지원사업(일반 정비형)은 동구 전하동 652-4번지 일원(14만 749㎡)을 대상으로 2026년부터 2030년까지 324억 원을 들여 추진된다. 빈집을 활용해 마을 주차장을 만들며, 기존의 한빛공원(전하동 636-1번지)을 지하에는 주차장, 지상에는 공원인 주차 공원으로 만들고 도서관과 교육관, 공공 임대주택이 결합된 '전하 마루'를 조성한다.
전하2동은 노후 주거 밀집과 생활 기반 시설 부족이 복합적으로 나타나는 지역으로, 주거환경 전반을 체계적으로 개선하는 일반정비형 사업이 추진된다.