"지방재정 부담 주는 정부 정책, 사전 협의 의무화해야"

박완수 경남도지사는 18일 오전 서울 여의도에서 열린 대한민국시도지사협의회 임원단 간담회에 참석해 "지방정부의 역할과 위상을 높이기 위해서는 지방정부를 대표하는 시도지사협의회의 실질적 기능이 더욱 강화돼야 한다"고 밝혔다.간담회에는 대한민국지도지사협의회 회장 유정복 인천시장, 부회장 최민호 세종시장, 감사 강기정 광주시장 등이 함께 참석했다. 박완수 지사는 부회장이다.경남도는 "참석자들이 시도지사협의회의 기능 강화를 위해 총회를 보다 자주 개최하고, 정부 주요 정책에 대한 지방의 의견을 체계적으로 논의하며 공동 대응 방안을 모색하기로 뜻을 모았다"라고 전했다.박 지사는 시도지사협의회가 형식적인 협의 기구에 머물러서는 안 되며, 지역 주민이 체감할 수 있는 정책과 제도 개선을 이끄는 지방정부 컨트롤타워로서의 역할이 중요하다고 강조했다고 경남도가 밝혔다.협의회 중앙지방협력회의 실무협의회 공동위원장도 맡고 있는 박 지사는 "지방정부를 대표해 중앙–지방간 재정협치의 중요성"을 지속적으로 제기해 왔고 이날 "지방재정에 부담을 주는 정책에 대해서는 사전 협의를 의무화하는 내용이 법제화돼야 한다"고 강조해 관련 안건을 주도적으로 상정했다.박 지사는 간담회를 마무리하며 "중앙–지방 재정협치 강화 방안 등 이미 논의된 안건들이 실질적인 이행력을 갖출 수 있도록 시도지사협의회가 주도적으로 대응해야 한다"며 "중앙지방협력회의 실무협의회 공동위원장으로서 지방의 목소리가 정부 정책에 충실히 반영될 수 있도록 세심히 챙기겠다"고 말했다.협의회는 이날 논의된 안건과 시도지사들의 의견을 전국 시·도와 공유하고, 2026년에도 임원단을 중심으로 지방분권과 재정 자율성 강화를 위한 정책 활동을 지속적으로 추진할 계획이라고 경남도가 전했다.