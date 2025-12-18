'반 이정선 교육감' 시민공천 본격화... 22~26일 후보 접수

광주민주진보시민교육감후보시민공천위원회는 22일부터 26일까지 닷새간 후보자를 접수한다고 18일 밝혔다.
참가하려는 예비 주자는 시민공천위원회 네이버 블로그
(https://blog.naver.com/2026gjedu)에서 관련 서식을 내려받아 작성한 뒤 제출하면 된다.
제출 서류에는 향후 정해질 내부 경선 일정·방식 준수, 경선 결과 승복 등을 담은 서약서도 포함된다.
시민공천위는 지난 8일부터 시작된 시민공천위원 모집에 현재까지 약 5000명이 참여했다고 밝혔다. 이 중 약 200명은 14~18세 청소년이다. 나머지 성인 참가자는 모두 5000원의 가입비를 내고 참여했다.
단일 후보 선정 투표권을 갖게 되는 시민공천위원 모집은 2만 명을 목표로 내년 1월 23일까지 진행된다.
지역 교육계 한 인사는 "시민공천위원 모집 열기가 뜨겁다. 연임 도전에 나설 이정선 교육감이 취약점이 적지 않고 시민 여론도 좋지 않아 유력 주자들이 시민공천위 경선에서 승부를 보려 하기 때문인 것 같다"고 말했다.
시민공천위는 현 이정선 교육감에 맞설 단일 후보를 배출해 내년 6월 교육감 선거에서 승리한 뒤, 그의 임기 동안에도 견제와 비판을 이어가겠다는 목표를 갖고 이달 초 출범했다.
이들은 연임 도전을 기정사실화한 현 이정선 교육감에 대해 "부패 의혹 등으로 리더십을 완전히 상실했다"고 주장하며, 토론회와 공천위원 투표·시민 여론조사를 거쳐 내년 2월 11일 단일 후보를 내겠다는 일정표를 앞서 제시한 바 있다.
유력 주자로 거론되는 김용태 전 전국교직원노동조합 광주지부장, 오경미 전 광주시교육청 교육국장, 정성홍 전 전교조 광주지부장 등 3명은 모두 시민공천위 참여가 확실시되고 있다.
다만 향후 경선 규칙(룰) 협상 과정에서 경선 후보자 이탈 등 변수가 생길 가능성도 있다.
