이 대통령, 대전·충남 의원들 만나 "내년 통합 지자체장 뽑아야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 용산 대통령실에서 열린 더불어민주당 대전, 충남 국회의원 오찬 간담회 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 대전과 충남 지역 국회의원들을 만나 수도권 집중 문제 해결을 위해 대전·충남 통합에 협조해줄 것을 당부했다고 강유정 대변인이 전했다.강 대변인의 서면브리핑에 따르면, 이 대통령은 18일 낮 더불어민주당 소속 대전, 충남 국회의원들을 대통령실로 초대해 오찬 간담회를 가졌다.우상호 정무수석의 사회로 진행된 이날 간담회에는 민주당 대전시당위원장인 박정현 의원(대전 대덕구)과 충남도당위원장인 이정문 의원(천안시병) 등 지역 출신 의원들이 참석했다.이 대통령은 모두발언에서 "해야 할 일이 정말 많다"면서 "지방정부의 통합이 쉽지 않지만 복잡한 정치적 이해관계를 넘어서는 정책적 판단이 필요하다"고 말했다.이어 "대한민국의 미래를 견인한다는 점에서 역사적인 문제이자 수도권 과밀화 문제에 대한 대안으로 통합을 고려해봐야 한다"고 강조했다.이에 박정현 대전시당위원장은 "수도권 초과밀화 문제에 공감한다"면서 "균형 성장의 길과 통합의 길에 놓인 대전·충남 통합의 경제적 효과에 대해 살펴볼 필요가 있다"고 답했다. 이정문 충남도당위원장도 "적극적인 논의가 필요하다"며 공감한 것으로 강 대변인은 전했다.이 대통령은 이어 "수도권 집중 문제를 해결하는 건 가장 중요한 과제"라면서 "과밀화 해법과 균형 성장을 위해 대전과 충남의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것"이라고 말했다. 아울러 행정기관 소재지나 명칭 등의 문제도 개방적이고 전향적으로 해결하자고 말했다.이 대통령은 나아가 "내년 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다"고 강조했다.또 "통합의 혜택을 시민 모두가 누려야 한다"며 "재정 분권 및 자치 권한에 있어서 수용 가능한 최대 범주에서 특례 조항을 살펴봐 달라"고 당부했다. 광역자치단체 간 통합은 처음 추진되는 만큼 모범사례가 될 수 있도록 적극적인 협조해달라고 부탁했다.이에 대전, 충남 국회의원들은 향후 충북까지 포함할 수 있는 준비 기구 내지는 특위의 당내 설치를 요청하기로 의견을 모은 뒤 대전·충남 통합 관련법 발의 및 지역 주민들의 의견을 수렴할 방안에 대한 논의를 이어갔다.강 대변인은 "이재명 정부는 정치적 논리로 공전해 온 대전·충남 통합의 물꼬를 트고 5극3특을 중심으로 지방정부를 확장해 대한민국 균형 성장을 실현해 나가겠다"고 강조했다.