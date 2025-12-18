고교학점 이수 기준 행정예고 "출석률·성취율 하나 이상 반영"

논란을 빚고 있는 고교학점제의 학점 이수 기준에 대해 국가교육위가 '출석률과 학업성취율을 (모두) 반영'하도록 한 기존 교육과정 총론을 '출석률, 학업성취율 중 하나 이상 반영'이란 내용으로 바꿔 행정예고하기로 했다. 하지만 권고사항에서는 '공통과목의 경우 현행대로 출석률과 학업성취율을 모두 반영하는 방안'을 내놔 불씨를 남겨뒀다.
권고사항 "선택과목과 창의적 체험활동은 출석률만 반영"
18일 오후 3시, 국가교육위는 제63차 전체회의를 열고 '고교학점제 관련 국가교육과정 수립·변경 행정예고(안)'을 보고받았다.
이 행정예고(안)은 초중학교 교육과정총론의 '고교 교육과정 편성·운영 기준'에서 "학점 취득 인정 이수 기준은 출석률, 학업성취율 중 하나 이상을 반영하되, 교육활동 및 학습자 특성을 고려하여 설정한다"라면서 "이와 관련된 구체적인 사항은 교육부장관이 정하는 지침에 따른다"라는 내용을 담았다.
이 내용은 "학점 취득 인정 이수 기준은 출석률과 학업성취율을 (모두) 반영하여 설정한다"라는 기존 내용을 바꾼 것이다.
국가교육위는 이날 별도로 발표한 권고사항(안)에서는 "고교학점제 도입 취지와 정책 시행의 안정성 등을 종합적으로 고려하여 공통과목의 학점이수기준은 출석률과 학업성취율을 반영한다"라면서 "선택과목의 학점이수기준은 출석률만을 반영하여 설정하고 창의적 체험활동의 학점이수기준은 출석률을 반영하여 설정한다"라는 내용을 넣었다. 주로 고교 1학년 이수 과정인 공통국어, 공통수학, 공통영어, 통합사회, 통합과학, 한국사 등 공통과목에 대해서는 현행대로 출석률과 성취률을 모두 반영해 이수 기준을 삼으라는 뜻이다.
또한, 국가교육위는 '후속 조치'로 "학업성취율 미도달, 학점 미이수 학생에 대해 교육부, 시도교육청이 직접 운영하는 이수 방안(온라인학교 등)을 포함 시행"이란 내용을 넣었다. 미이수 학생들의 낙인효과 방지와 학교의 부담을 덜기 위한 대책인 것으로 보인다.
이에 대해 교원단체들은 "공통과목 이수 기준을 현행대로 유지하도록 권고한 것에 대해 실망이고 이해하기 어렵다"라는 의견을 내놨다.
한 교원단체 대변인은 <오마이뉴스>에 "국가교육위가 행정예고안에서는 출석률과 성취율 가운데 하나 이상을 이수 기준으로 반영하도록 해놓고도 왜 권고사항에 따로 공통과목의 경우 현행 유지 내용을 적었는지 납득하기 어렵다"라고 말했다. 또 다른 교원단체 대변인은 "학점 이수 기준으로 출석률만을 반영하자는 교원 3단체의 제안을 국가교육위가 받아들이지 않은 것으로 보인다"라면서 "교원 3단체가 협의를 통해 이후 대응 방안을 결정할 것"이라고 말했다.
이날 오전, 교사노조연맹·전국교직원노동조합·한국교원단체총연합회는 공동 보도자료에서 "고교 학점 이수 기준은 출석률 중심으로 명확히 설정하되, 기초학력 보장은 별도의 책임교육 체계로 풀어가야 한다"라면서 "학생들의 과도한 경쟁 완화와 실질적 과목 선택을 위해 진로·융합 선택과목은 절대평가로 전환해야 한다"라고 요구한 바 있다. 하지만 이날 국가교육위 발표 내용에는 '선택과목 절대평가 전환'에 대해서도 특별한 언급이 없었다.
교원단체들 "공통과목은 현행 유지? 실망"
앞서 교육부는 지난 9월 26일, '고교학점제 학점 이수 기준 완화 관련 2022 개정 교육과정 수립·변경 요청안'을 국가교육위에 보낸 바 있다. 교육부가 요청한 2개 안은 다음과 같았다. (관련 기사: 고교학점제 변경, 내년 1월까지 의결...교육부 요청 2개 안은?
https://omn.kr/2fxyr)
(1안) 공통과목은 현행 유지, 선택과목은 과목별 출석률만 적용
(2안) 공통·선택과목 모두 출석률만 적용하고 학업성취율은 보완 과정을 거쳐 추후 적용
앞으로 교육부와 국가교육위는 고교학점제 관련 교육과정 변경 고시는 내년 2월에 진행하고, 바뀐 교육과정은 내년 3월 새 학기부터 적용할 예정이다. 이를 위해 국가교육위는 12월에 행정예고가 끝나면, 내년 1월에 변경안을 심의·의결할 예정이다.