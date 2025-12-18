경찰대학 총경급 교육생들, 의령 4.26추모공원 찾아 참배

큰사진보기 ▲경찰대학 총경급 고위직 교육생들, 의령4.26추공원 참배. ⓒ 의령군청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경찰대학 총경급 고위직 교육생들, 의령4.26추공원 참배. ⓒ 의령군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰대학 총경급 고위직 교육생들, 의령4.26추공원 참배. ⓒ 의령군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰대학 총경급 고위직 교육생들, 의령4.26추공원 참배. ⓒ 의령군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰대학 총경급 고위직 교육생들, 의령4.26추공원 참배. ⓒ 의령군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰대학 총경급 고위직 교육생들, 의령4.26추공원 참배. ⓒ 의령군청 관련사진보기

경찰대학 총경급 고위직 교육생들이 경남 의령4‧26추공원을 찾아 희생자들을 추모하며 '역사적 책임'을 되새겼다.의령군은 "43년 전 의령 우순경 사건 희생자들을 기리는 추모공원에 17일 경찰대학 총경급 고위직 교육생 67명이 현장을 찾아 헌화와 묵념으로 사건의 역사적 의미와 국가 책임을 되새겼다"라고 18일 전했다.이민수 경찰대학 직무교육과장(총경)은 "아픈 역사 현장을 직접 마주하니 그 무게가 피부로 와 닿았고, 오랜 세월 참아온 유족들을 뵈니 더욱 가슴이 아팠다"며 "국민의 생명과 존엄을 지키는 공직자로서의 책임을 다시 한번 깊이 다짐하는 계기가 됐다"고 말했다.'의령 우순경 사건'은 1982년 4월 26일, 경남 의령군 궁류지서에서 근무하던 우범곤 순경이 지서 무기고에서 소총을 들고나와 마을 주민들에게 무차별 총기를 난사해 56명이 사망한 비극적인 사건이다.당시 정부는 사건을 보도 통제하며 은폐했고, 공식적인 추모도 이뤄지지 못했는데, 오태완 군수 취임 이후 의령군이 사건 발생 42년 만인 2024년에 처음으로 공식 위령제를 개최했고, 올해는 추모공원이 조성되었다.추모행렬이 이어지고 있다. 의령군은 "올해 완공된 추모공원은 경찰 역사 순례길 코스로 지정되어 경찰 교육 과정에서 국민 인권과 공권력 책임을 되새기는 교육 현장으로 활용되고 있다"라며 "올해만 해도 경남경찰청 경찰공무원 60명, 경남경찰청 신임경찰 160명이 방문하며 추모의 행렬이 이어지고 있다"라고 전했다.제2회 4·26 위령제에는 김성희 경남경찰청장이 직접 참석해 유족들에게 사과의 뜻을 전하기도 했다.