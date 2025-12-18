강원 농어촌 유학 가족 정착기, 다큐로 만나다.

큰사진보기 ▲강원 농어촌 이주 가족들의 정착 이야기를 담아낸 MBC강원영동 특집 다큐멘터리 <리틀 빅 스쿨, 강원 농어촌 유학> 한 장면 ⓒ MBC강원영동 관련사진보기

큰사진보기 ▲가수 양희은 씨가 MBC강원영동의 특집 다큐멘터리 <리틀 빅 스쿨, 강원 농어촌 유학>의 내레이션 녹음을 하고있다. ⓒ MBC강원영동 관련사진보기

AD

도시의 빽빽한 아파트와 학원을 떠나 숲과 논이 교실이 된 곳. 강원도의 작은 산골 학교로 '유학'을 선택한 아이들과 가족들의 삶을 담은 다큐멘터리가 시청자를 찾아온다.강원지역 인구 소멸 위기와 폐교 위기에 놓인 작은 학교에 도시에서 유학온 가족들이 정착해 살아가는 모습을 그린 특집 다큐멘터리 <리틀 빅 스쿨, 강원 농어촌 유학>이 오는 27일(토) 오전 10시 30분, MBC강원영동을 통해 방송된다.이번 프로그램은 도시에서의 경쟁 중심 교육을 벗어나 강원도 농어촌 지역으로 이주해 새로운 삶을 시작한 농어촌 유학 가족들의 일상을 밀착 취재했다. 아이들은 자연을 교실 삼아 배우고 놀며 성장하고, 부모들은 지역 주민들과 어울려 마을의 일원이 되어간다.강원특별자치도교육청이 운영 중인 '농어촌 유학 사업'은 도시 학생들이 일정 기간 가족과 함께 농어촌 지역으로 이주해 작은 학교에 다니는 교육 정책으로, 학생 수 감소로 존립을 위협받는 학교에 새로운 활력을 불어넣고 있다. 프로그램은 이러한 정책의 성과를 숫자가 아닌 사람의 이야기로 풀어냈다.특히 이번 다큐멘터리의 내레이션은 가수 양희은씨가 맡아 의미를 더한다. 18년 전 <산골음악회> MC로 강원도와 인연을 맺은 양희은 씨는 특유의 따뜻하고 깊이 있는 목소리로 아이들의 성장과 가족들의 선택을 담담하게 전하며 시청자들의 공감을 이끌어낼 예정이다.다큐멘터리에는 아이들뿐만 아니라 농어촌을 새로운 삶의 터전으로 삼아 정착한 이주 가족들의 진솔한 이야기도 함께 담긴다. 낯선 환경에 대한 두려움과 적응의 과정, 그리고 작은 학교와 마을이 함께 만들어가는 변화의 순간들이 생생하게 그려진다.한편 MBC강원영동은 지난 2008년 <작은학교 음악회>를 시작으로 18년째 <산골음악회>를 운영하며 폐교 위기에 놓인 작은 학교들을 지속적으로 조명해왔다.연출을 맡은 하현제 PD는 "아이 한 명의 선택이 학교와 마을의 미래를 바꾸는 현장을 기록하고 싶었다"며 "이번 다큐멘터리가 농어촌 유학을 고민하는 가족들과 지역 사회에 작은 희망이 되길 바란다"고 밝혔다.