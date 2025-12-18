"왜 결혼 안 하냐"는 말 대신 필요한 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲로또 당첨이 아닌, 정책으로 자리 잡기를. ⓒ patrickperkins on Unsplash 관련사진보기

"집 문제만 해결되면 당장 결혼할 커플들이 많을 것이다."

결혼 순서가 달려졌다. 과거에는 결혼식을 올리고 나서 혼인 신고를 하는 게 일반적인데 최근에는 혼인신고를 미리 하는 경우가 늘었다.우리 집에는 결혼 적령기에 있는 자녀가 셋 인데 그중 막내가 제일 먼저 결혼을 하게 되었다. 최근 집 문제가 해결되었기 때문이다. 워낙 경쟁이 세기 때문에 크게 기대를 하지 않고 예비혼인 신혼부부로 서류를 넣었다는 막내가 서울의 한 행복주택에 당첨된 것이다.3일 주어진 사전 방문 기간, 직접 가서 보고 입주하기로 결정한 다음부터 급속도로 일이 진행되었다. LH와 계약할 때 혼인관계증명서를 첨부 해야 하기 때문이다. 양가 부모 얼굴을 보는 상견례를 하고 혼인신고를 하고 살림살이를 준비하고 예식 날짜를 잡았다.불과 2개월동안 진행된 일이라 어리둥절하면서도 일사천리로 진행되었다. 입주시기가 갑작스럽게 정해져서 사전에 미리 계획을 세워 차근차근 진행하기 어려운 점이 아쉬웠는데 그만큼 물량이 제한적이라 경쟁이 치열한 것이라 여겼다.행복주택 근처에 있는 지하철역에서 직장이 있는 곳까지 얼마 걸리지 않는다고 한다. 좋은 점을 나열했는데, 출퇴근 시간이 절반으로 줄어든 점. 주변 시세의 70%정도의 저렴한 가격이라는 점이 나왔다. 부동산 수수료를 지불하지 않아도 되고 집주인과 개인적으로 부딪힐 일도 없다는 점도 있었다. 최소 2년에서 최장 6년까지 보장된다는 점, 보육 시설과 주민 카페, 공공 주차장까지 여러가지다. 이런 사정을 들은 지인들은 로또 당첨이라고 했다. 그리고 하나같이 입을 모아 하는 말이 이러했다."왜 결혼을 하지 않느냐"에서 "결혼의 걸림돌이 무엇이냐?"고 묻고 접근해야 하지 않을까. 결혼을 하고 싶어도 같이 살 집을 마련할 돈이 없다면, 행복주택 같은 것이 많아져야 하지 않을까. 이런 것이 로또가 되지 않기를. 결혼 적령기의 자녀가 아직 둘이나 남아있는 부모의 바람이다.