시민 4581명이 선택한 이천시 행복 10대 뉴스는?

경기 이천시가 2025년을 빛낸 시민행복 10대 뉴스를 선정 18일 발표했다.온라인으로 진행한 10대 뉴스 선정 투표는 지난 8일부터 15일까지 8일 동안 시민 4581명(남 43.4%, 여 56.6%)이 참여했으며, 2025년 주요 정책사업 및 우수사례 20개를 대상으로 1인당 10건을 선택하는 방식으로 진행했다.올해 10대 뉴스로는 ▲이천시 똑버스 마장·신둔 신규 운행, 시내버스 노선 개편 혁신 ▲난생처음 도서관 페스티벌 성료, 독서공간 확충 ▲혼자여도 걱정 없는 이천시 통합돌봄서비스(65세 이상) 운영 ▲이천시 학생통학 순환버스 '통학이' 운행 개시(2권역, 4개노선) ▲AI CCTV와 안심 비상벨 확대, 이천시민의 생명을 지킨다 ▲365일 24시간 이천시 AI 민원콜센터-보이스봇 본격 가동 ▲출산 지원 확대와 사각지대 개선(이천시 난임 시술비 추가 지원 등) ▲이천시의 창의공간 청소년 생활문화센터, 청년창업 지원센터 개관 ▲온시민 건강걷기사업(워크온) 운영 ▲원스톱 통합건강관리 두드림 건강 ON버스와 온마음 한방돌봄사업 등이 선정됐다.이천시는 기존 시내권과 장호원읍·율면에만 운영하던 수요응답형버스(DTR버스)인 똑버스를 신둔면·마장면에도 신규 운영하여 이천시 곳곳의 이동권을 확장했다.또한, 대중교통 데이터를 활용해 대대적인 시내버스 노선개편을 추진했고 비효율적이었던 수십개의 노선을 통·폐합하여 배차간격과 예산투입을 줄이며 시민의 대중교통 이용편의를 증진시켰다.시는 대중교통 혁신으로 2025년 적극행정 우수사례 경진대회(전국) 최우수상(국무총리상), 2025년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 대상을 수상한 바 있다.이천시 관계자는 "2025년 한 해 동안 시민들의 행복과 만족도를 높이거나, 지역 발전에 기여한 10대 정책 사업을 선정했는데 이를 계기로 시민이 더욱 체감하고 필요로 하는 정책을 발굴하고 추진하도록 하겠다"고 말했다.