'부마항쟁 취재 원고' 예비문화유산 공모전 우수상

큰사진보기 ▲부마민주항쟁 당시 마산역 상황 ⓒ 부마민주항쟁기념재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 김택용 부산일보 기자가 남긴 기록물인 ‘부마민주항쟁 취재 원고(총 111매)' ⓒ 부마민주항쟁기념재단 관련사진보기

부마민주항쟁을 취재한 지역 언론 기자의 취재 원고와 부산대학교 학생의 선언문이 국가유산청이 주관한 예비문화유산 발굴 공모전에서 우수상을 받았다. 부마 관련 단체는 "항쟁의 역사적 가치와 의미를 재조명하는 뜻깊은 계기"라고 이를 반겼다.18일 국가유산청에 따르면, 부마항쟁 당시 마산지역을 담당했던 고 김택용 부산일보 기자가 남긴 기록물인 '부마민주항쟁 취재 원고(총 111매)'와 부산대학교 학생 신재식씨가 작성한 '민주투쟁선언문'이 올해로 두 번째인 예비문화유산 발굴 공모전 우수사례로 선정됐다.국가유산청은 최우수 1건, 우수 4건, 장려 2건 등 모두 7건을 선정했는데, 이 가운데 2건이 부마항쟁 관련 자료였다. 한국 장애인 체육사의 가치·의의를 보여주는 산악인 고 김홍빈 대장의 등반자료가 최우수상으로 정해졌고, 이어 고 김택용 기자의 취재 원고와 신씨의 투쟁선언문 등이 우수상으로 확정됐다.고인의 아들이 기증한 부마항쟁 취재 원고는 박정희 유신 독재에 저항한 부마항쟁이 발발한 지 이틀째인 1979년 10월 18일부터 21일까지 4일간 마산지역에서 벌어진 시위 현장을 생생하게 기록했다. 언론 통제 속에서도 시위 과정과 전개 상황이 날짜·시간대별로 적혀 있어 항쟁의 역사적 진실을 밝히는 중요한 사료 중 하나로 꼽힌다.민주투쟁선언문은 항쟁일인 10월 16일 전날 부산대 학생이었던 신씨가 등사해 배포한 것으로 '유신헌법 철폐, 박정희 독재정권 타도'에 모두 뜻을 모으자는 내용이다. 부마항쟁 시기 세 종류의 선언문이 배포됐는데, 현재 유일하게 남아 있는 원본이다.이번 결과에 대해 부마민주항쟁기념재단은 "항쟁을 다시 돌아보는 기회가 됐다"라며 큰 의미를 부여했다. 박상도 부마기념재단 이사장은 "두 유물에는 민주주의의 고귀한 가치를 지켜내고 실현하고자 하는 열망이 고스란히 담겨있다"라며 "이번을 계기로 앞으로 실제 문화유산으로 등재될 수 있도록 힘쓰겠다"라고 말했다.지난해부터 시작된 예비문화유산 발굴 공모전은 만들어진 지 50년이 지나지 않은 동산 문화유산이 대상이다. 국가유산청은 중앙부처·지자체·민간을 대상으로 공개 모집을 진행했다. 올해는 유물 103건 1916점을 접수해 심사와 온라인 국민투표 등의 선정 절차를 밟아 희소성·역사성 등을 평가했다.