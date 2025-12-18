'핵추진 잠수함' 추진 범정부협의체 회의 개최... 10개 관계부처 참여

큰사진보기 ▲18일 서울 용산구 국방부 별관에서 열린 '핵추진잠수함 범정부협의체 회의' 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

국방부는 18일 '핵추진잠수함 범정부협의체(TF) 회의'를 개최했다고 밝혔다.국방부 별관에서 개최된 이날 회의에는 국방부를 비롯해 기획재정부, 외교부, 원자력안전위원회, 기후에너지환경부, 과학기술정보통신부, 산업통상부, 방위사업청, 합동참모본부, 해군본부 등 10개 관계부처·기관 소속 실·국장급 관계자들이 참석했다.국방부에 따르면, 범정부협의체는 핵추진잠수함 사업이 군사·외교·안보 등 다양한 영역과 연계된 국가전략사업임을 고려해 다수 부처가 참여하는 형태로 구성됐으며, 이날 회의에서는 잠수함 건조를 위한 제반요소에 대한 의견 교환이 이뤄졌다.국방부는 "앞으로도 관계 부처·기관과 긴밀히 협력한 가운데 핵추진잠수함에 관한 다양한 사안을 단계적으로 검토해 나가는 한편, 지속적이고 체계적인 범정부협의체로 발전시킬 수 있도록 관계부처와 함께 검토할 것"이라고 설명했다.한미가 지난 11월 15일 공개한 관세·안보 분야 공동 설명자료(조인트 팩트시트)에는 '미국은 한국이 핵추진잠수함을 건조하는 것을 승인했다. 미국은 이 조선 사업의 요건들을 진전시키기 위해 연료 조달 방안을 포함해 한국과 긴밀히 협력해 나갈 것이다'라는 문구가 담겼다.