"가스발전 대안 아냐, 12차 전기본에 LNG 퇴출 계획 담아야"

정부가 제12차 전력수급기본계획(아래 전기본, 2026~2040년) 수립에 착수한 가운데, 환경단체들이 경남 남해, 사천 삼천포, 하동, 함안과 경북 안동에서 '액화천연가스(LNG) 발전 반대' 목소리를 높였다. 활동가들은 "LNG 발전은 기후위기 대응의 대안이 아니다"라며 "12차 전기본에 LNG 퇴출 계획을 반드시 담아야 한다"고 외쳤다.18일 경남기후위기비상행동, 경남환경운동연합, 남해군대기오염대책위원회, 남해기후행동, 사천환경운동연합, 안동환경운동연합, 안동LNG2호기건설반대주민대책위, 기후위기안동비상행동, 하동참여자치연대 등은 남해 서면 노구마을, 삼천포와 안동 공사 현장, 하동군청, 함안군청 등에서 각각 기자회견을 열고 LNG 발전소 건설 중단과 재생에너지 전환을 촉구했다.함안에서는 남강과 낙동강 인근 군북산업단지에 500MW급 LNG 복합발전소 공사가 진행 중이다. 주민들과 환경단체는 '인근 하천 수질 악화, 멸종위기종 훼손, 온실가스 및 대기오염 증가'를 이유로 건설 중단과 재생에너지 전환을 요구했지만, 공사는 이미 착공 단계에 들어섰다.안동에서는 기존 1호기에 이어 풍산읍 경북바이오산단 내 2호기 LNG 발전소가 추가 건설 중이다. 주민들은 소음·대기오염·기후위기 악화를 이유로 허가 취소 소송을 제기했다.하동에서는 석탄화력발전소 2·3호기 폐쇄 자리에 1조 3천억 원을 투입해 1000MW급 LNG 복합발전소 건설이 확정됐다. 삼천포(사천·고성)에서는 노후 석탄화력 일부를 없애는 대신 같은 부지에 1GW 이상의 LNG 발전소를 짓고 있다.발전소가 없는 남해 지역 주민들은 "여수·하동·삼천포에 대형 LNG 발전소가 줄줄이 들어서면서 발전소는 없는데 대기·해양오염과 기후위기 부담만 떠안는 '무발전소 피해지'로 내몰리고 있다"고 호소했다. 남해 주민들은 "남해안 전체 화석 기반 확장을 중단하고, 재생에너지와 바다 보전의 중심지로 삼아야 한다"고 주장했다.환경단체들은 공동회견문에서 "LNG는 기후위기의 대안이 아니다"라며 "정부와 한국전력은 LNG를 석탄의 '친환경 대안'으로 포장하고 있지만, LNG는 메탄을 주성분으로 하는 화석연료다. 메탄은 이산화탄소보다 20년 기준으로 80배 이상 강력한 온실가스이며, 채굴·운송·연소 과정에서 발생하는 메탄 누출까지 고려하면 석탄 못지않은 기후위기 주범"이라고 지적했다.또한 LNG 발전소는 좌초자산이 될 가능성이 크다고 강조했다. 단체들은 "올해 2월 확정된 11차 전력수급기본계획에 따르면 LNG 발전량은 2022년 163.6TWh에서 2038년 78.1TWh로 절반 이하로 떨어진다. 설비는 70% 늘리면서 가동은 절반으로 줄이는 것이다. LNG 재기화 설비 이용률 역시 2023년 30%에서 2036년 20%로 급감할 것으로 정부 스스로 전망하고 있다"고 밝혔다.이들은 "26GW 규모 발전소를 짓고도 절반도 가동하지 못하는 시설에 수십조 원을 투자하는 것은 좌초자산이 아니고 무언인가"라고 반문하며 "LNG 터미널 용량 역시 2022년 1409만kl에서 2036년 1945만kl로 확대되는 계획이 이미 과잉 인프라로 이어지고 있다"고 덧붙였다.환경단체들은 LNG 발전소가 미세먼지, 질소산화물, 오존 전구물질 등을 배출하며 주민 건강을 위협한다고 지적했다. 이들은 "정부는 '청정'이라고 말하지만, 이는 석탄과 비교했을 때 '상대적으로' 적다는 의미일 뿐이다. 질소산화물은 석탄보다 적지만 여전히 배출하며, 여름철 오존 농도 상승의 주범"이라고 지적했다.단체들은 "함안, 하동, 안동, 삼천포, 남해 지역은 이미 산업단지와 기존 발전소로 대기질이 악화된 상태다. 여기에 LNG 발전소가 더해지면 주민 건강 피해는 더 심각해질 것"이라며 "주민들은 발전소 이익을 누리지 못하면서 건강 피해만 떠안고 있다. 주민 의견은 철저히 무시됐다"고 밝혔다.환경단체들은 ▲영남권 LNG 발전소 신규 건설 전면 백지화 ▲12차 전력수급기본계획에 LNG 퇴출 로드맵 명시 ▲화석연료 완전 퇴출과 재생에너지 전환 계획 수립 ▲지역 주민 의견 실질 반영 등을 요구했다.국회 기후에너지환경노동위원회 소속 정혜경 의원(진보당, 비례)은 이날 자료를 통해 "전기위원회가 11월 27일 의결한 하동 복합 1호기 발전사업 변경허가는 '조건부 허가'였지만, 하동 LNG 발전소는 수소 혼소나 저탄소 전환과 관련한 어떤 조건도 포함하지 않은 채 승인된 것으로 확인됐다"며 "정부가 내세운 기후·에너지 정책 방향과 배치되는 결정"이라고 비판했다.올해 초 수립된 11차 전력수급기본계획은 2033~2034년에 필요한 신규 설비 1.5GW에 대해 발전원을 확정하지 않고, '수소 혼소 전환 조건부 열병합 또는 무탄소 발전'을 전제로 차기 전기본에서 결정하도록 했다.정 의원은 "전환 조건 없는 LNG 허가는 장기 화석연료 설비를 고착화할 수 있다. 수소 혼소나 저탄소 전환 같은 최소한의 조건도 없는 허가는 정책 프레임이 허구였음을 스스로 드러낸 결정"이라며 "12차 전기본에서 LNG 신규 확대를 중단하고 비중 축소를 논의해야 할 시점"이라고 강조했다.12차 전기본은 2026년 말 확정 예정이다.