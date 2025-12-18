"희생 영령들이 도운 듯"... 보도연맹 사건 홍성 유가족들 승소

큰사진보기 ▲지난 12월 2일 충남 홍성군에 있는 대전지방법원 홍성지원 앞에서 한국전쟁 당시 보도연맹 사건으로 희생된 유가족들이 모여 기념촬영을 하고 있다. 1심 승소한 직후의 모습. ⓒ 이재환 관련사진보기

한국전쟁 당시 보도연맹 사건으로 희생된 충남 홍성 지역 희생자들의 유가족들이 국가를 상대로 제기한 소송에서 승소했다. 대한민국 정부가 항소를 포기하면서 1심 판결이 확정된 것이다.앞서 지난 9월 10일, 보도연맹 사건으로 희생된 홍성 지역 희생자 11명의 유가족 80여 명은 대한민국을 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했다.이어 지난 2일, 대전지방법원 홍성지원 제1민사부(재판장 나상훈 부장판사)는 "피고 대한민국은 원고(유족들)에게 청구금액을 지급하라"고 판결했다.항소 마감일인 지난 17일, 대한민국 정부가 법원에 항소 포기서를 제출하면서 홍성 유가족들의 승리가 확정됐다.이번 소송을 맡았던 송영섭 변호사는 "유족분들이 대부분 고령이어서 승소 소식을 전했을 때 통화 중 눈물을 보이는 분들이 많았다"라며 "이번 판결이 억울했던 감정을 조금이나마 풀어주는 계기가 되어 다행이다. 유족들에게 위로가 될 것 같다"고 말했다.그는 이어 "더 지체되지 않아 다행이라는 생각이 든다. 만약 (국가가) 항소했다면 유족들은 또다시 긴 시간을 기다려야 했을 것이다"라며 "사실 소송 진행 중 한 분이 돌아가셨다"며 안타까워 했다.이종민 전 한국전쟁민간인희생자 홍성군유족회장도 "이번 승소는 기적과도 같은 일이다. 결코 쉽지 않은 과정이었다"라며 "희생당한 영령들이 하늘에서 도운 것 같다"고 소감을 밝혔다.그는 "2005년부터 한국전쟁 과정에서 희생된 이들을 모두 찾기 위해 홍성군 내 11개 읍면을 돌아다녔다. 그 결과 638명의 명단을 확보했다. 감회가 새롭다"고 말했다.이 회장에 따르면, 한국전쟁 당시 홍성 지역 보도연맹 가입자는 1380명에 달했다. 이 중 보도연맹 사건으로 희생된 인원은 약 283명으로 추정된다.