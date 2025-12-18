저는 실손보험 말고 '실손저축'을 들었습니다

큰사진보기 ▲병원 ⓒ hush52 on Unsplash 관련사진보기

동네 의원에 진료나 검사를 받기 위해 방문하면, 간호사가 이런 질문을 하는 경우가 심심찮게 있다. "실손 있으신가요?" 나는 솔직히 이 말이 이렇게 들리기도 한다. '실손보험이 있으면 진료를 좀 더 해도 될까요?'요즘 실손보험이 없는 사람이 별로 없는 것 같다. TV만 틀면 실손보험이 없으면 큰일 날 것처럼 불안을 자극하며 광고를 해 댄다. 우리나라가 건강보험제도가 잘 되어 있다고는 하나, 큰 병에 걸리거나 사고를 당해 과도한 의료비를 감당하지 못할까 봐 불안할 수밖에 없다.몇 전 퇴직을 하면서 실손보험을 들어야 하나 고민을 많이 했다. 그간 직장에서는 단체보험으로 해결을 해왔는데, 이제는 스스로 선택해야 했다. 그리고 많은 생각 끝에 실손보험이 아니라 실손저축을 선택하기로 했다. 물론 실손저축은 내가 스스로 붙인 이름이다.실손저축은 매달 내는 실손보험료를 보험회사에 내지 않고 내 계좌에 적립하는 것이다. 그래서 의료비가 많이 드는 경우, 내 계좌에서 보험금을 지급하듯이 꺼내서 사용하는 것이다. 그 결과 실손보험금은 사라지지만, 실손저축금은 많이 모였다!구체적으로 말하자면, 나와 내 아내는 얼마 안되는 수입에서 실손보험금 넣는다고 생각하고, 매달 10만원씩 20만원을 계좌 하나에 자동이체를 하여 적립한다. 현재 적립된 금액은 500만원 가까이 된다. 얼마 전 치과 임플란트 200만원을 꺼내 쓰고도 그렇다. 물론 다행히도 그간 크게 아프지 않은 덕에 그 정도 모였다.처음 시작할 때 아내의 불안감을 줄이기 위해 두 가지의 근거를 들어 안심시키기 위해 노력했다.첫째로 의료비가 크게 드는 경우가 암 치료의 경우인데, 다행히 우리 둘은 오래전 들어 놓은 암보험이 있었다. 그러니 암에 걸린 경우에는 크게 걱정할 일이 없을 것 같았다.둘째로, '본인부담상한제'라는게 있다. 소득에 따라 의료비 본인 부담금에 상한을 두어 의료비 부담을 줄일 수 있도록 지원하는 제도이다. 2025년 기준으로 소득이 가장 낮은 1분위는 89만 원, 소득이 가장 높은 10분위는 826만 원까지 본인이 부담하고 그보다 더 지출한 의료비는 건강보험공단에서 돌려받는 제도이다. 물론 비급여는 안 되지만 큰 병이나 수술의 경우라도 본인이 감당하는 의료비에 상한이 있다는 것은 큰 안심 요인이 된다.보험회사도 영리를 목적으로 하는 기업이다. 우리가 내는 보험료에는 회사의 관리비용, 영업이익 등이 다 포함되어 있다. 통계적으로 보자면, 우리는 내는 보험료 이상의 보험금을 받을 수는 없다. 그리고 실손보험은 가입조건이 까다로운 경우도 많고, 나이가 들수록 가입하기 어렵고 보험료가 점점 올라가는 경향이 있다.또한, 실손보험을 들면 내가 큰돈이 드는 치료를 받지 못하게 되는 것을 안타깝게 생각하게 되는 이상한 딜레마적 상황에 처하게 된다. 병원은 과잉진료를 권하고, 나는 본전 생각에 과잉 진료를 원하게 될 수도 있다. 건강보험 재정에도 안 좋고, 보험회사에도 안 좋고, 나도 불필요한 진료를 받게 되어 오히려 건강에 안 좋을 수 있다.종류에 따라 차이가 많이 나지만, 보통 실손보험료로 한 달에 10만 원 정도 내는 것 같다. 몇 년 동안 보험료 낸다고 생각하고 20만 원씩을 적립해 놓았더니 꽤 큰돈이 모였다. 모두 보험회사에 납부하고 사라질 돈이었다.물론 보험이라는 것은 혹시 모를 상황에 대비해 필요한 것이다. 대표적으로 자동차보험은 인명사고까지 나서 개인이 감당하기 어려운 사고를 대비한 것이다. 하지만 현재의 실손보험은 혹시 모를 불의의 사고에 대비한 것이라기보단, 보험회사와 의료계의 이익이 충실하게 반영된 '불안을 파는 상품'에 가까워 보인다.실손저축을 하다보니 하나 더 좋은 점이 있었다. 담보 없이, 이자 없이 즉시 대출이 된다는 것이다. 가끔 아내가 목돈이 필요한 경우가 있으면 나는 실손저축에서 대출을 해준다. 물론 나는 충실히 추심을 해서 대출금을 꼭 회수하여 원금에 채워 넣는다.몰론 이 방법이 반드시 실손보험보다 좋다는 건 아니다. 각자의 사정에 맞게 결정하면 된다. 하지만, 불안 때문에 매달 내지만 흔적 없이 사라지는 실손보험금이 아까운 분들에게는 용기내서 해 볼만한 선택지가 될 수 있다고 생각한다.