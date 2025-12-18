국힘 박명균 전 행정부지사, 진주시장선거 출마선언

큰사진보기 ▲박명균 전 경남도 행정부지사는 18일 진주시청 브리핑실에서 진주시장선거 출마선언했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

박명균 전 경남도 행정부지사가 진주시장선거 출마 선언했다. 박 전 부지사는 18일 진주시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 "새로운 미래 100년을 여는 희망의 진주를 만들기 위해 내년 진주시장에 출마하고자 한다"라고 밝혔다. 박 전 행정부지사는 국민의힘 소속이다.그는 출마선언문을 통해 "지역 국회의원과의 관계를 회복하고 경남도 및 중앙정부와의 적극적인 소통으로 진주의 현안 과제들이 경남도 핵심과제 및 국가사업에 반영시키겠다"라며 "시민들과 소통을 강화하기 위해 시청사 1층에 '열린시장실'을 운영하고 매월 1회 이상 읍면동을 찾아가는 '현장시장실'을 운영하겠다"라고 제시했다.또 그는 "시정의 최우선 과제로 구시가지의 생활환경정비 및 지역상권을 회복시켜 반드시 서민경제를 살리겠다"라며 "지역상권을 활성화하는 등 서민경제를 살리고, 날로 악화되고 있는 구시가지 생활환경을 반드시 정비하여 서민들의 주거복지 및 삶의 질을 개선하겠다"라고 밝혔다.진주를 "지속가능성 있는 성장을 위해 우주항공 등 미래 전략산업을 육성"하겠다고 한 그는 "우주항공, 문화산업, 바이오, 첨단농업 등을 발전시켜 미래 먹을거리를 만들겠다"라며 "우주항공분야는 국가연구기관·기업·대학이 집적된 우주항공 복합산업클러스터 조성 등을 통해 진주를 세계적인 우주항공산업·연구개발 특화도시로 만들겠다. 이를 위해 시장이 위원장인 (가칭) 진주미래전략산업위원회를 만들어서 직접 업무를 챙기겠다"라고 내놓았다..문화관광도시와 관련해 그는 "진주는 역사가 있고, 이야기가 있고, 사람이 있는 도시입니다. 하지만 지금까지의 시정은 이 소중한 자산을 단지 관리하는데 그쳤을 뿐 도시브랜드로 키워내지 못했다"라며 "남강과 원도심을 살린 체류형 국제적인 문화관광도시, 진주만의 역사와 스토리를 담은 대표 콘텐츠 육성 등을 통해 국내외 관광객들이 머물고 싶은 도시로 만들겠다"라고 밝혔다.또 박 전 행정부지사는 "진주를 젊은 인재가 머물고 찾아오는 도시로 바꾸겠다", "진주의 도로망을 획기적으로 개선하여 30분 생활권을 구축하겠다", "진주를 안전한 도시로 만들어서 진주시민의 재산과 생명을 지키겠다", "남강댐의 치수능력 증대시키고 재난발생시 대응능력을 강화하겠다", "어린이 보호구역내 중상 이상의 어린이 교통사고를 제로화하겠다"라고 제시했다.그러면서 그는 "지금의 진주는 중요한 기회이자 위기의 순간이다. 이러한 기회를 제대로 활용하기 위해서는 유능한 리더가 필요하다"라며 "제가 진주시장에 당선되면 기존과 같은'관리형 시장'이 아니라 '미래설계형 시장'이 되겠습니다. 저는 진주를 대한민국의 남중권 경제의 중심축으로 키우겠다"라고 밝혔다.박명균 전 행정부지사는 단계초교, 신등중, 진주대아고, 부산대를 나왔고, 행정자치부 주소정책과장, 경남도 인재개발원장, 고위공직자범죄수사처 정책기획관, 한국지역정보개발원 기획조정실장, 행정안전부 안전예방정책실 예방정책국장에 이어 2024년 9월부터 경남도 행정부지사로 있다가 지난 10일 퇴임했다.